Коронавирус в Тульской области: 47 новых случаев заболевания за последние сутки на 23 октября Фото: Алексей ФОКИН

Выздоровели за минувшие сутки от коронавируса, по данным на 23 октября, 30 человек, а в целом с начала пандемии коронавирусной инфекции в Тульской области излечились 178 978 человек. При этом госпитализирован в тяжелом состоянии 1 человек.

С марта же месяца 2020-го в Тульском регионе COVID-19 заболели 185 822 человек.

Суточная смертность – 1 человек, а в целом с начала пандемии от коронавируса умерли 5 329 жителей региона.