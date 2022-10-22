Николай Воробьев: Мы всегда рядом и готовы помочь

Продолжается гуманитарная миссия по поддержке жителей Мариуполя.

В субботу, 22 октября из Тулы в Мариуполь отправилась фура с очередной партией гуманитарной помощи для жителей Левобережного района. Груз сформирован по поручению губернатора Тульской области Алексея Дюмина в рамках волонтерской акции «Мы вместе».

В подготовке гуманитарного конвоя приняли участие региональное отделение «Единой России», представители предприятий и организаций, неравнодушные жители.

На этот раз, в Мариуполь отправились индивидуальные продуктовые наборы общим весом более восьми тонн, а также порядка 60 школьных рюкзаков, укомплектованных канцтоварами. В продовольственных комплектах – консервы, чай и кофе, крупы, макароны, сахар, подсолнечное масло, мёд, пряники и многое другое. Кроме этого, в составе груза гуманитарная помощь, собранная ТГПУ имени Толстого для коллектива Мариупольского государственного университета – в частности, бытовая и оргтехника, генераторы, расходные материалы, бумага.

В Мариуполь отправились индивидуальные продуктовые наборы общим весом более 8 тонн, а также порядка 60 школьных рюкзаков, укомплектованных канцтоварами.

В отправке груза приняли участие секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», председатель Тульской областной Думы Николай Воробьев, заместитель председателя Тульской городской думы, руководитель фракции «Единой России» Алексей Ионов.

- Акция взаимопомощи «Мы вместе» объединила большое количество неравнодушных людей, готовых оказать поддержку жителям подшефного района Мариуполя, – отметил Николай Воробьев. – С начала лета наши волонтеры, депутаты, представители регионального исполкома партии участвуют в сборе грузов и их доставке, а также в организации мобильного центра помощи на месте. Продовольственные наборы вручаются адресно, для удобства людей их выдают во дворах. Кроме этого, мы продолжаем поддерживать родителей школьников в обеспечении детей необходимыми ученическими принадлежностями. Продолжаем помогать восстановленному тульскими строителями детскому саду, где воспитываются 200 малышей. Стараемся выполнять все просьбы, оперативно реагировать на поступающие запросы людей. Тулу и Мариуполь разделяют более тысячи километров, но нас связывают дружба и наши гуманитарные акции. Мы всегда рядом и готовы помочь.

Гуманитарный груз от «Единой России» сопровождает руководитель регионального исполкома партии Олег Иванов. В Мариуполе он будет координировать и выполнять работу по распределению привезенной помощи, решению других вопросов.