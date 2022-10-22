УК «Жилхоз» - 45 лет работы на благо людей

Глава города Тулы Ольга Слюсарева вручила знак народного признания генеральному директору ООО "Жилхоз" Геннадию Ковалькову.

Это одна из старейших тульских организаций, работающих в сфере ЖКХ. В этом году УК «Жилхоз» отмечает 45-летие.

Мы беседуем с генеральным директором компании Геннадием Ковальковым.

- Геннадий Александрович, поздравляем с получением очередной награды и с юбилеем компании!

- Спасибо! Приятно, что мы подтвердили звание «Тульский бренд» и в свой юбилейный год! В первую очередь, за нас проголосовали жители тех домов, которые мы обслуживаем. Премия дает хорошую обратную связь с туляками, а это очень ценно. Цель УК «Жилхоз» - сделать все возможное для обеспечения ежедневного комфорта и безопасной жизни людей. Потенциал у нас есть, будем развиваться дальше, совершенствуя сервис обслуживания и внедряя новые подходы для того, что жителям с нами было еще удобнее.

Добиваться намеченных результатов, безусловно, помогает опыт, в сфере ЖКХ это один из ключевых показателей. Наша история начинается с 1977 года, именно тогда было образовано ОАО «Жилхоз» Советского района г. Тулы, которое обслуживало многоквартирные дома. Наш сегодняшний коллектив сложился в 90-е годы прошлого века, за плечами у сотрудников не одно десятилетие работы.

- Как можно описать УК «Жилхоз» сегодняшний?

- УК «Жилхоз» - не просто управляющая организация, а крупная многоуровневая система. Мы предлагаем полный спектр услуг по профессиональному управлению и техническому обслуживанию жилищного фонда. Компания располагает техническим и кадровым потенциалом для самостоятельного выполнения функции подрядчика при осуществлении общестроительных, инженерных, электромонтажных, строительных, изоляционных, штукатурных, малярных, санитарно-технических работ. Выдерживать конкуренцию помогает инновационный подход к работе, стремление постоянно расти. По каждому дому мы ведем индивидуальную работу, оперативно решаем совместно с жителями все вопросы. Такой коллективный подход в работе дает результат.

- Сколько домов сегодня находится в вашем управлении?

- В зоне ответственности УК «Жилхоз» 67 домов в разных районах Тулы. Это немало, но мы готовы расти дальше! Наша цель – быть полезным еще большему числу туляков.

Мы ведем совместную работу с собственниками, учитываем их инициативы, постоянно находимся с ними на связи. Не боимся «расставаться» с домами, где жители не хотят принимать хотя бы минимальное участие в управлении домом. Когда у людей нет понимания и желания работать в команде, то нет и результата.

- На что сейчас делаете основной акцент в работе?

- На бесперебойное обеспечение жителей наших домов теплом. В сентябре стартовал новый отопительный сезон, мы вошли в него без сбоев, в рабочем режиме.

Летом серьезно занимались ремонтом кровель, облагораживали входные группы подъездов, устанавливали пластиковые окна, продолжали работу по благоустройству дворов, занимались озеленением.

- Главная задача юбилейного года?

- Работать еще эффективнее и оперативнее! Всегда есть моменты, которые можно усовершенствовать и доработать.

Хотим, чтобы люди, для которых мы трудимся, про нас говорили только хорошее. Добрая репутация - результат тщательной ежедневной работы. Хочу сказать спасибо нашим старшим по домам, небезразличным жителям. Именно благодаря вашей активной позиции происходят кардинальные перемены к лучшему.

УК «Жилхоз» Советского района г. Тулы:

Тула, ул. Гоголевская, дом 53-а, тел.: (4872) 56-51-12, 56-47-33.

uk-gilhoz.ru