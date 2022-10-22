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Общество22 октября 2022 11:00

УК «Жилхоз» - 45 лет работы на благо людей

Четвертый год подряд ежегодную премию «Тульский бренд» в номинации «ЖКХ» получает УК «Жилхоз»
Наталья КОНОВА
Глава города Тулы Ольга Слюсарева вручила знак народного признания генеральному директору ООО "Жилхоз" Геннадию Ковалькову.

Глава города Тулы Ольга Слюсарева вручила знак народного признания генеральному директору ООО "Жилхоз" Геннадию Ковалькову.

Это одна из старейших тульских организаций, работающих в сфере ЖКХ. В этом году УК «Жилхоз» отмечает 45-летие.

Мы беседуем с генеральным директором компании Геннадием Ковальковым.

- Геннадий Александрович, поздравляем с получением очередной награды и с юбилеем компании!

- Спасибо! Приятно, что мы подтвердили звание «Тульский бренд» и в свой юбилейный год! В первую очередь, за нас проголосовали жители тех домов, которые мы обслуживаем. Премия дает хорошую обратную связь с туляками, а это очень ценно. Цель УК «Жилхоз» - сделать все возможное для обеспечения ежедневного комфорта и безопасной жизни людей. Потенциал у нас есть, будем развиваться дальше, совершенствуя сервис обслуживания и внедряя новые подходы для того, что жителям с нами было еще удобнее.

Добиваться намеченных результатов, безусловно, помогает опыт, в сфере ЖКХ это один из ключевых показателей. Наша история начинается с 1977 года, именно тогда было образовано ОАО «Жилхоз» Советского района г. Тулы, которое обслуживало многоквартирные дома. Наш сегодняшний коллектив сложился в 90-е годы прошлого века, за плечами у сотрудников не одно десятилетие работы.

- Как можно описать УК «Жилхоз» сегодняшний?

- УК «Жилхоз» - не просто управляющая организация, а крупная многоуровневая система. Мы предлагаем полный спектр услуг по профессиональному управлению и техническому обслуживанию жилищного фонда. Компания располагает техническим и кадровым потенциалом для самостоятельного выполнения функции подрядчика при осуществлении общестроительных, инженерных, электромонтажных, строительных, изоляционных, штукатурных, малярных, санитарно-технических работ. Выдерживать конкуренцию помогает инновационный подход к работе, стремление постоянно расти. По каждому дому мы ведем индивидуальную работу, оперативно решаем совместно с жителями все вопросы. Такой коллективный подход в работе дает результат.

- Сколько домов сегодня находится в вашем управлении?

- В зоне ответственности УК «Жилхоз» 67 домов в разных районах Тулы. Это немало, но мы готовы расти дальше! Наша цель – быть полезным еще большему числу туляков.

Мы ведем совместную работу с собственниками, учитываем их инициативы, постоянно находимся с ними на связи. Не боимся «расставаться» с домами, где жители не хотят принимать хотя бы минимальное участие в управлении домом. Когда у людей нет понимания и желания работать в команде, то нет и результата.

- На что сейчас делаете основной акцент в работе?

- На бесперебойное обеспечение жителей наших домов теплом. В сентябре стартовал новый отопительный сезон, мы вошли в него без сбоев, в рабочем режиме.

Летом серьезно занимались ремонтом кровель, облагораживали входные группы подъездов, устанавливали пластиковые окна, продолжали работу по благоустройству дворов, занимались озеленением.

- Главная задача юбилейного года?

- Работать еще эффективнее и оперативнее! Всегда есть моменты, которые можно усовершенствовать и доработать.

Хотим, чтобы люди, для которых мы трудимся, про нас говорили только хорошее. Добрая репутация - результат тщательной ежедневной работы. Хочу сказать спасибо нашим старшим по домам, небезразличным жителям. Именно благодаря вашей активной позиции происходят кардинальные перемены к лучшему.

УК «Жилхоз» Советского района г. Тулы:

Тула, ул. Гоголевская, дом 53-а, тел.: (4872) 56-51-12, 56-47-33.

uk-gilhoz.ru

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