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Общество22 октября 2022 10:30

Николай Афанасьев: Доверие туляков – самая ценная награда

Региональную премию «Тульский бренд» в номинации «Строительство» шестой год подряд получает АО СЗ «ВНЕШСТРОЙ». Перед началом церемонии мы беседуем с его генеральным директором Николаем Афанасьевым
Источник:kp.ru
Глава города Тулы Ольга Слюсарева вручила "Тульский бренд" генеральному директору АО СЗ "Внешстрой" Николаю Афанасьеву.

Глава города Тулы Ольга Слюсарева вручила "Тульский бренд" генеральному директору АО СЗ "Внешстрой" Николаю Афанасьеву.

- Николай Петрович, поздравляем вас с очередной премией «Тульский бренд»!

- Спасибо! Быть «Тульским брендом» для нас почетно! Эту премию мы ценим особо, рассматриваем ее как знак высокого доверия и признания нашей созидательной работы жителями Тулы и Тульской области.

Без малого три десятилетия мы честно и ответственно строим для города и региона. За именем «Внешстрой» стоят люди, профессиональный коллектив, который привык работать на совесть, на результат. Туляки и жители региона, в первую очередь, жители построенных нами домов, видят эту работу и объективно ее оценивают. За годы работы мы построили около 150 жилых и социальных объектов, и в качестве каждого из них я уверен.

- История «Внешстроя» начинается с 1993 года, огромный опыт наработан за это время. «Тульский бренд» - это точно про вас!

- Я вам каждый год говорю: не люблю я пафос, громких слов… Вот что такое бренд? Для меня – это нечто устоявшееся, ценимое многими, то, у чего есть всеобщее признание и уважение.

Коллектив нашей компании свое признание за эти годы заработал. Всегда следует установке: если взялся за дело, то надо сделать его качественно, от души, иначе и начинать не стоило. У нас принято выполнять обязательства. Сегодня «Внешстрой» - это не просто крупный застройщик, это большая многоуровневая система с собственной производственной базой.

- 2022 год выдался непростым. Как справляетесь с ситуацией?

- Главное, сохранили коллектив. Это самое ценное для любого руководителя. В производственных объемах тоже «не упали». Ситуацию удалось стабилизировать: набирает обороты процесс импортозамещения в сегменте газовых котлов, запорной арматуры, насосного оборудования и др. Все наши объекты будут сданы в запланированные сроки.

Продолжаем работать над переселением людей из ветхого аварийного фонда. В рамках программы в Богородицке заканчиваем большой дом – около 9 000 кв. м жилья, начато строительство второго дома. Руководство области помогает подвести туда водопровод за счет бюджетных средств, содействует в электроснабжении.

Строим многоквартирный дом для детей-сирот в поселке Скуратово, сдача в эксплуатацию запланирована на 2023 год.

Решается вопрос о строительстве социального жилья (3 дома) для детей-сирот в пос. Плеханово. Мы продолжаем это благое дело, не отходим от традиций. В 2021 году за 9 месяцев запроектировали и построили детский садик на Красноармейском проспекте, 16. Сейчас нам доверили достроить детсад на 240 мест в Юго-Восточном микрорайоне, будем достраивать (после обанкротившегося застройщика) детсад на пр. Ленина, 58.

- На глазах растет один из ваших глобальных проектов – ЖК «Авион» в микрорайоне «Красные ворота», в северной части Тулы.

- Место там очень хорошее, экологически чистое, рядом нет вредных производств, отличная транспортная доступность. Осваиваем огромную территорию в 65 га поэтапно. Каждый из этапов строительства - это отдельный квартал со своим въездом и выездом, оснащенный дворовыми территориями и парковочными местами, имеющий свою архитектурно-планировочную структуру. В ЖК «Авион» планируется построить 2 детских сада, 2 школы, торговый центр. Будут здесь и игровые площадки для разных возрастных групп, и места отдыха. На первых этажах расположатся магазины, аптеки, парикмахерские, что позволит жителям получить весь спектр услуг в шаговой доступности. Благодаря поддержке правительства региона микрорайон обеспечен всеми энергоресурсами, канализованием, чистой водой.

Строительство ЖК "Авион" идет согласно намеченному графику.

Строительство ЖК "Авион" идет согласно намеченному графику.

Продолжается проектирование застройки микрорайона в Пролетарском округе в районе Веневского шоссе. В пос. Скуратово строим уже третью очередь. Хороший микрорайон там получается: рядом усадьба Л. Н. Толстого Ясная Поляна.

Наш девиз всегда неизменен – надежность, качество, профессионализм. Он помогает идти вперед с уверенностью и оптимизмом.

АО СЗ «Внешстрой»: Тула, ул Демидовская плотина, дом 27, тел. (4872) 40-11-11.

www.vneshstroi.ru

Проектные декларации на www.vneshstroi.ru, www.vneshstroy.narod.ru

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