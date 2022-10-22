Николай Афанасьев: Доверие туляков – самая ценная награда

Глава города Тулы Ольга Слюсарева вручила "Тульский бренд" генеральному директору АО СЗ "Внешстрой" Николаю Афанасьеву.

- Николай Петрович, поздравляем вас с очередной премией «Тульский бренд»!

- Спасибо! Быть «Тульским брендом» для нас почетно! Эту премию мы ценим особо, рассматриваем ее как знак высокого доверия и признания нашей созидательной работы жителями Тулы и Тульской области.

Без малого три десятилетия мы честно и ответственно строим для города и региона. За именем «Внешстрой» стоят люди, профессиональный коллектив, который привык работать на совесть, на результат. Туляки и жители региона, в первую очередь, жители построенных нами домов, видят эту работу и объективно ее оценивают. За годы работы мы построили около 150 жилых и социальных объектов, и в качестве каждого из них я уверен.

- История «Внешстроя» начинается с 1993 года, огромный опыт наработан за это время. «Тульский бренд» - это точно про вас!

- Я вам каждый год говорю: не люблю я пафос, громких слов… Вот что такое бренд? Для меня – это нечто устоявшееся, ценимое многими, то, у чего есть всеобщее признание и уважение.

Коллектив нашей компании свое признание за эти годы заработал. Всегда следует установке: если взялся за дело, то надо сделать его качественно, от души, иначе и начинать не стоило. У нас принято выполнять обязательства. Сегодня «Внешстрой» - это не просто крупный застройщик, это большая многоуровневая система с собственной производственной базой.

- 2022 год выдался непростым. Как справляетесь с ситуацией?

- Главное, сохранили коллектив. Это самое ценное для любого руководителя. В производственных объемах тоже «не упали». Ситуацию удалось стабилизировать: набирает обороты процесс импортозамещения в сегменте газовых котлов, запорной арматуры, насосного оборудования и др. Все наши объекты будут сданы в запланированные сроки.

Продолжаем работать над переселением людей из ветхого аварийного фонда. В рамках программы в Богородицке заканчиваем большой дом – около 9 000 кв. м жилья, начато строительство второго дома. Руководство области помогает подвести туда водопровод за счет бюджетных средств, содействует в электроснабжении.

Строим многоквартирный дом для детей-сирот в поселке Скуратово, сдача в эксплуатацию запланирована на 2023 год.

Решается вопрос о строительстве социального жилья (3 дома) для детей-сирот в пос. Плеханово. Мы продолжаем это благое дело, не отходим от традиций. В 2021 году за 9 месяцев запроектировали и построили детский садик на Красноармейском проспекте, 16. Сейчас нам доверили достроить детсад на 240 мест в Юго-Восточном микрорайоне, будем достраивать (после обанкротившегося застройщика) детсад на пр. Ленина, 58.

- На глазах растет один из ваших глобальных проектов – ЖК «Авион» в микрорайоне «Красные ворота», в северной части Тулы.

- Место там очень хорошее, экологически чистое, рядом нет вредных производств, отличная транспортная доступность. Осваиваем огромную территорию в 65 га поэтапно. Каждый из этапов строительства - это отдельный квартал со своим въездом и выездом, оснащенный дворовыми территориями и парковочными местами, имеющий свою архитектурно-планировочную структуру. В ЖК «Авион» планируется построить 2 детских сада, 2 школы, торговый центр. Будут здесь и игровые площадки для разных возрастных групп, и места отдыха. На первых этажах расположатся магазины, аптеки, парикмахерские, что позволит жителям получить весь спектр услуг в шаговой доступности. Благодаря поддержке правительства региона микрорайон обеспечен всеми энергоресурсами, канализованием, чистой водой.

Строительство ЖК "Авион" идет согласно намеченному графику.

Продолжается проектирование застройки микрорайона в Пролетарском округе в районе Веневского шоссе. В пос. Скуратово строим уже третью очередь. Хороший микрорайон там получается: рядом усадьба Л. Н. Толстого Ясная Поляна.

Наш девиз всегда неизменен – надежность, качество, профессионализм. Он помогает идти вперед с уверенностью и оптимизмом.

АО СЗ «Внешстрой»: Тула, ул Демидовская плотина, дом 27, тел. (4872) 40-11-11.

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