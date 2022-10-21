ГК «Ин-Групп»: Туляки выбирают качество и стиль

Торжественный момент награждения.

После церемонии мы пообщались с заместителем генерального директора по организации строительства ГК «Ин-Групп» Павлом Колотевым.

- Павел Васильевич, поздравляем «Ин-Групп» с заслуженной наградой, «Тульский бренд» становится вашим второй год подряд…

- Спасибо! Быть «Тульским брендом» не только почетно, но и ответственно! Строительный рынок очень конкурентен, поэтому, когда жители региона второй год выбирают именно нас, это говорит о высокой степени доверия, туляки уверены в качестве возводимого нами жилья.

Понятно, что за нас голосовали, в первую очередь, жители микрорайона «Левобережный», строительство которого началось в 2011 году. Сегодня этот глобальный проект на финишной прямой: из 54 домов сдан

51 (это более 4500 квартир). До конца текущего года готовятся к сдаче две 22-этажные высотки - дома №83 и №84.

Хочу сказать спасибо всем, кто проголосовал за нас! Эта уважаемая премия - дополнительный импульс для развития и эффективной работы.

ГК «Ин-Групп» приступила к реализации итогового проекта в микрорайоне.

- Главный вопрос про то, что сейчас строится на въезде в микрорайон…

Судя по месту расположения, визитная карточка «Левобережного».

- Так и есть, ГК «Ин-Групп» приступила к реализации итогового проекта в микрорайоне. Финальный аккорд будет красивым. Дом с проектным номером 85,86 так и называется - «Венец»! Венец нашей более чем десятилетней созидательной работы. Это последний из 54 домов микрорайона. Планируемый срок завершения строительства – 2 квартал 2026 года.

- Можете назвать самые притягательные стороны этого проекта, чтобы читатели влюбились в него сразу.

- Во-первых, само архитектурное решение. Дом напоминает округлую форму восточнославянского девичьего головного убора. Фасад будет, как дорогая вышивка, украшен благородными камнями. Аквамарин, сапфир, рубин, аметист, топаз и изумруд. Именно удивительные сочетания этих камней придадут проекту «Венец» изысканность, шик и неповторимость.

- Заинтриговали, честное слово…

- Это только начало… Дом будет состоять из 6 секций, у каждой свой характер и стилевое решение. Оформлению фасадов, подъездов, придомовой территории было уделено особое внимание. Здесь будет не просто двор, а тематически оформленный мини-парк! Кстати, дизайн и планировочные решения разработаны специалистами миланского архитектурного бюро Ferrari Studio под руководством архитектора Эмилио Марас Пикот. Когда строительство «Венца» будет завершено, весь микрорайон по-другому заиграет: появится архитектурная завершенность, дополнительный лоск.

В «Венце» 939 квартир, так что будет, из чего выбрать! Обо всем сразу не расскажешь, поэтому обозначу главное: ставку мы сделали на самое востребованное направление – студии, в том числе на новый тип студий - с повышенной комфортностью, а также однокомнатные квартиры!

Во многих двухкомнатных квартирах при разработке планировок применены популярные решения: объединение кухни и гостиной.

Есть квартиры с полноразмерным окном в ванной комнате. Я знаю, этот момент нашим покупателям очень нравится, он дает возможность сделать ванную комнату настоящей изюминкой и придает квартире особую роскошь.

Сегодня мы предлагаем такую возможность и на другом нашем объекте – в домах №8, 9, 10 Первого Юго-Восточного микрорайона. На сайте 1vostochny.ru можно все это посмотреть в деталях.

Дом с проектным номером 85,86 напоминает округлую форму восточнославянского девичьего головного убора.

- Когда ждать старта продаж?

- Строительство «Венца» идет активно, старт продаж намечен на конец октября. Но уже сейчас, если вам предложение пришлось по вкусу, можно разузнать о проекте поподробнее. Приехать в наш офис продаж, посмотреть планировки, определиться с секцией и подъездом! Тут ведь психология обязательно включится, быстрота не нужна…

- В смысле психология?

- Так ведь идея с камнями получила развитие и в оформлении подъездов: каждый подъезд получит индивидуальный цвет одного из камней. Хотите жить ярко - заселяйтесь в рубиновый или сапфировый подъезд. Цените гармонию и спокойствие – выбирайте подъезды в цвете аквамарин и топаз. Еще есть входные группы, выполненные в цветах аметиста и изумруда. Такой подход точно заинтересует! Мы же «Ин-Групп» - не любим скукоты и серости, всегда дарим яркость, удобство и возможность выбора.

- Огромное спасибо за такой увлекательный экскурс! Впечатляет по-настоящему!

Информация о квартирах в мкр. «Левобережный» на ingrupp-online.ru.

Телефон офиса продаж 8 (4872) 52-09-09.

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