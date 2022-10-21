«Тульский бренд — 2022»: награды достойным!

Премия «Тульский бренд» была учреждена издательским домом «Дом прессы», выпускающим газету «Комсомольская правда», журнал «Золотой квадрат», сайты tula.kp.ru и n71.ru, но по сути это знак народного признания. Потому что победителей выбирают сами туляки, голосуя на портале n71.ru, заполняя анкеты, распространяемые на крупных предприятиях и в 35 киосках «Пресса».

В течение этого года корреспонденты «Комсомольская правда» в Туле и «Центр 71» выходили на улицы нашего города и спрашивали у горожан и гостей города, что, на их взгляд, является брендом Тульской области, какие предприятия являются ее визитной карточкой и услугами каких компаний они пользуются. В результате было опрошено более 400 респондентов, принято на портале n71.ru свыше 4 500 заполненных анкет.

Генеральный директор издательского дома «Дом прессы» Павел Коренюгин.

- «Тульский бренд» – уважаемая премия, которая выделяет лучшие компании нашего региона. Сегодня все работают в сложнейших условиях, - открывая торжественную церемонию награждения подчеркнул генеральный директор издательского дома «Дом прессы» Павел Коренюгин. - Этот год складывается для всех очень непросто, особенно для бизнеса - год санкционного давления. Но, несмотря на все сложности, присутствующие в этом зале смогли не только удержать свое лидерство, но и прирасти новыми интересными проектами. Мы тоже не остались в стороне. Наш медиахолдинг в этом году выиграл радиочастоту и, надеюсь, к середине следующего года радио «Комсомольская правда» начнет вещание на территории Тульской области.

Я прекрасно понимаю, каких усилий и эмоциональных затрат стоит руководителям, чтобы сохранить и увеличить долю лояльных потребителей, голосующих за предприятия и компании, которые вы представляете. Хочу поблагодарить всех вас и ваши трудовые коллективы за работу в это важное для страны время.

Отдельное спасибо хочу сказать губернатору Тульской области, областному правительству, органам законодательной власти, которые слышат бизнес и стараются ему помогать. Сейчас как никогда важен диалог между бизнесом и властью. А проект «Тульский бренд» как раз и является площадкой для такого диалога. Я от всей души поздравляю победителей!

В 2022 году в результате голосования были определены победители - 60 компаний и предприятий в 12 номинациях: «Промышленные и производственные предприятия», «Оборонные предприятия», «Финансы и страхование», «Транспортные услуги и автомобили», «Строительство и реставрация», «Обеспечение ресурсами населения и ЖКХ», «Пищевая промышленность», «Сельскохозяйственные предприятия», «Медицина», «Связь, телекоммуникации и цифровые сервисы», «Охранные услуги», «Образование и общественные организации».

Среди почетных гостей, вручавших дипломы и статуэтки победителям, в церемонии приняли участие представители законодательных и исполнительных органов власти города и области, общественных организаций и госструктур.

В ответных словах награжденные благодарили организаторов за столь необходимую и ставшую за девять лет авторитетную народную премию, которая придает своим победителям новый импульс к дальнейшему развитию. Обещали не снижать темпов производства, стараться и дальше оправдывать то доверие, которое им оказали все, кто отдал за них свои голоса.

Первый заместитель председателя Тульской областной Думы Марина Левина и заместитель управляющего Тульским отделением ПАО Сбербанк Виктор Науменко.

Первый заместитель председателя Тульской областной Думы Марина Левина вручила специальные дипломы и знаки лауреатам премии в номинациях «Промышленные и производственные предприятия» и «Финансы и страхование».

В приветственном слове она отметила, что в этом году премия вручается уже в девятый раз, а это значит, что «Тульский бренд» стал доброй хорошей традицией.

– Церемония объединила замечательных людей, у которых есть немалые достижения, а главное – стремление работать и развивать все самое лучшее, что есть на тульской земле, – подчеркнула Марина Левина. - Хотелось бы выразить искреннюю признательность организаторам премии за еще одну возможность поблагодарить лучшие предприятия Тульского края за их успешную работу. Сегодня, как никогда, нужны такие проекты. «Тульский бренд» наполнен глубочайшим смыслом: береги то, что досталось от предков, приумножай это и смотри смело в будущее!

В номинации «Промышленные и производственные предприятия» победителями стали АО ЕВРАЗ Ванадий Тула, АО «Тулачермет», ЗАО «Химсервис», группа компаний ПТК АО «Тулажелдормаш», ООО «Киреевский солепромысел», ООО «Алексинская БКФ», группа компаний «БРАЕР», АО «ГОТЭК-Центр», АО «ПИК-индустрия» - Алексинский завод железобетонных изделий.

Первый заместитель председателя Тульской областной думы Марина Левина и заместитель управляющего директора АО "Тулачермет" Анна Вишневская.

Принимая статуэтку и диплом заместитель управляющего директора АО «Тулачермет» Анна Вишневская сказала:

- Наше предприятие действительно настоящий тульский бренд. Заводу почти 90 лет. И почти в каждой тульской семье есть люди, которые работали или работают на нашем предприятии.

Все эти десятилетия «Тулачермет» был основой промышленности региона. В середине прошлого века – ключевой экспериментальной площадкой для ученых-металлургов. Все знаковые технологии производства чугуна и стали были опробованы здесь и получили повсеместное распространение на металлургических предприятиях страны и мира. Сегодня завод уверенно работает, являясь основным поставщиком чугуна для производства стального проката.

Главная ценность нашего предприятия – это коллектив. Костяк «Тулачермет» – настоящие профессионалы, ответственные работники и неравнодушные люди. За время существования завода возникло более 20 трудовых династий, общий стаж работы которых измеряется столетиями. Сегодня правнуки первостроителей НТМЗ продолжают металлургическое дело своих дедов.

Завод – наш дом, это не просто лозунг. Для нас это ощущение комфорта, поддержки и безопасности. На «Тулачермете» помимо производственной активно развивается социальная сфера. Действует система дополнительных выплат, работает мощная ветеранская организация, созданы условия для бесплатного занятия спортом. Потому что «Тулачермет» – это наш дом, который мы по-настоящему любим и бережем.

В ответном слове генеральный директор АО «Тулажелдормаш» Рубен Асатрян подчеркнул:

- Находиться в одном ряду с такими тульскими брендами как пряник, самовар, оружие, мастер Левша — очень почетно. Это обязывает нас развиваться дальше, стремиться расти, достигать новых высот.

В секторе «Финансы и страхование» были награждены Тульское отделение ПАО «Сбербанк», Банк ВТБ, региональный операционный офис «Тульский», АО «Газпромбанк», Тульский региональный филиал АО «Россельхозбанк», Тульский региональный филиал Страховой компании «Cогласие» и Тульский филиал АО «Группа страховых компаний «Югория».

Глава города Тулы Ольга Слюсарева и генеральный директор ГК "Автокласс" Илья Терехов.

Глава города Тулы Ольга Слюсарева, приветствуя победителей народной премии «Тульский бренд-2022», подчеркнула, что все участники доказали свой статус не только экономическими показателями, но и доверием земляков:

- За каждой номинацией – голоса, одобрение и поддержка тысяч туляков. «Тульский бренд» – это знак народного признания!

Жители отдавали предпочтение той или иной марке, товару или услуге, которыми они пользуются в повседневной жизни. А мы все знаем, что нет ничего важнее доверия людей, поскольку его можно легко потерять и трудно заслужить.

Здесь собрались те, кто поставляет тулякам услуги и продукцию самого высокого уровня. А это значит, что вы заботитесь о своей репутации, и, что самое главное, проявляете социальную ответственность. Уверена, что все компании, ставшие сегодня лауреатами премии, достойны того, чтобы быть брендами города-героя Тулы.

Победители в каждой номинации не только занимают прочные позиции на рынке, но и имеют авторитет среди бизнес-партнеров и конкурентов. Сегодня мы переживаем непростые времена, связанные с обострением международной обстановки, экономическими санкциями, перестройкой экономики. Несмотря на все сложности, тульские предприятия успешно справляются с внешними вызовами, осваивают новые виды продукции, занимают ниши, где раньше работали только иностранные производители.

Примите слова благодарности за конструктивное взаимодействие с органами местного самоуправления.

Желаю крепкого здоровья, благополучия и успехов в дальнейшей деятельности, а вашим компаниям – процветания!

В номинации «Оборонные предприятия» победителями стали: АО «Научно-производственное объединение «СПЛАВ», АО «Конструкторское бюро приборостроения им. академика А. Г. Шипунова», ПАО «Императорский Тульский Оружейный Завод», АО АК «Туламашзавод», АО Центральное конструкторское бюро аппаратостроения.

Заместитель директора по персоналу КБП Ольга Сакало от лица руководства и всего коллектива предприятия поблагодарила организаторов «Тульского бренда» за возможность получить народное признание:

- Мы не первый год подряд получаем эту очень ценную для нас премию, но каждый раз становится очень волнительно. Особенно ценно, что туляки нас оценили в юбилейном для нашего предприятия году. В 2022-м нам — 95 лет! Ну а пожелаю всем в наше непростое время мира и Победы.

В секторе «Траспортные услуги и автомобили» - региональное подразделение ОАО «Российские железные дороги», ООО «Тульская транспортная компания», автомобильный холдинг «КорсГрупп», группа компаний «Автокласс».

Глава города Тулы Ольга Слюсарева и заместитель начальника МЖД - филиала ОАО РЖД по территориальному управлению Александр Потапенко.

Заместитель начальника Московской железной дороги по территориальному управлению филиала ОАО «РЖД», председатель тульского регионального отделения российского военно-исторического общества Александр Потапенко в ответном слове подчеркнул:

- Сегодня руководитель — это не только лидер, новатор, учитель и воспитатель. Время требует, чтобы он был также и настоящим патриотом. Без этого невозможно привести к успеху ни одно предприятие.

Этим летом состоялась моя поездка в ДНР как председателя тульского регионального отделения РВИО. Мы подписали соглашение о сотрудничестве, помогли в создании офиса представительства в ДНР. В ходе визита мы предложили – и это было хорошо воспринято – установить мемориальный комплекс в виде памятника солдату-освободителю, спасающему ребенка. Поначалу планировали это сделать в Мариуполе, в Левобережном районе, закрепленном за Тульской областью, но сам макет скульптурной композиции настолько понравился в Донецке, что они попросили поставить его там. И высказали мнение, что надо установить в аэропорту Донецка – знаковом месте сражения с укронацистами. Воздушная гавань, безусловно, будет восстанавливаться, и на въезде в возрожденный аэропорт появится этот величественный монумент! Мы уже сегодня занимаемся сбором средств на создание этой композиции, и через определенное время эта работа будет выполнена. Приглашаю, коллеги, присоединиться вас к этой инициативе.

Среди представителей сферы «Строительство и реставрация» - АО «Специализированный застройщик «ВНЕШСТРОЙ», группа компаний «ИН-Групп», ООО «Специализированный застройщик «Три Эс Новая Тула», реставрационная компания «Благовест».

В номинации «Обеспечение ресурсами населения и ЖКХ» лучшими стали: региональная компания по реализации газа ООО «Газпром межрегионгаз Тула», филиал ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Тулэнерго», АО «ТНС энерго Тула», управляющая компания «Жилхоз», управляющая компания ООО «Тулжилхоз», ООО «Управляющая компания «Левобережный», ООО «Управляющая компания «Спектр».

Министр сельского хозяйства Тульской области Алексей Степин и заместитель генерального директора ООО "Белевские сладости" Артуш Саакян.

- Сегодня тот самый день, когда награды находят своих героев, - сказал министр сельского хозяйства Тульской области Алексей Степин, вручая дипломы и статуэтки следующим победителям «Тульского бренда-2022». - Мне очень приятно, что я удостоен чести награждать самых достойных представителей компаний, которые обеспечивают нас продуктами. Тех, от которых зависит наша комфортная жизнь. Поэтому хотелось бы пожелать, чтобы во всех ваших домах было сытно, тепло и уютно, а близкие здоровы.

В номинации «Пищевая промышленность» победителями названы ООО «Белевские сладости», ООО «Тульский хлебокомбинат», ООО кондитерская фабрика «Тульский пряник», ООО «Завод «Краинский».

Среди «Сельскохозяйственных предприятий» отмечены ООО «Технический центр «Агрит» - официальный дилер РОСТСЕЛЬМАШ, ООО «Племенное хозяйство «Лазаревское», тульское обособленное предприятие ООО «Шанс Трейд».

Министр сельского хозяйства Тульской области Алексей Степин и руководитель представительства ГК «Шанс» в Тульской области Валерий Бурыкин.

Получив заслуженную статуэтку и диплом, руководитель представительства ГК «Шанс» Валерий Бурыкин поблагодарил всех жителей Тульской области за высокую оценку работы предприятия:

- Тула всегда была богата хлебом. А хлеб всему голова — как говорится в одном известном стихотворении. В этом году в регионе собрали рекордный урожай зерна, масличных культур. Хорошие показатели показали по мясу, молоку. Будем продолжать работу и дальше на достойном уровне.

Заместитель министра здравоохранения Тульской области Юлия Гончарова и представитель ГУС "Тульский областной клинический кожно-венерологический диспансер".

Заместитель министра здравоохранения Тульской области Юлия Гончарова чествовала победителей профильной номинации, передав слова благодарности от лица всего регионального минздрава:

- Ваша победа — заслуженна. Вы ежедневно на своих рабочих местах боретесь за жизнь и благополучие туляков. Желаю вам самим крепкого здоровья и процветания во благо всего населения Тульской области.

А победителями в номинации «Медицина» стали ООО «Клиника Комаровой», ГУЗ «Тульская областная стоматологическая поликлиника», ГУЗ «Тульский областной клинический кожно-венерологический», частное учреждение здравоохранения «Клиническая больница «РЖД-Медицина» г. Тула», АНО «Клиника микрохирургии глаза «ВЗГЛЯД», Клиника эстетической медицины Елены Черных, «Клиника Эксперт Тула», Многопрофильная клиника «Л'Мед».

Заместитель министра здравоохранения Тульской области Юлия Гончарова и основатель клиники Комаровой Вера Комарова.

В ответном слове основательница ООО «Клиника Комаровой» Вера Комарова призналась:

- Мы получаем награду в «Тульском бренде» далеко не в первый раз. Но всегда в душе возникает волнение. Очень радует, что наш скромный труд жители Тульской области оценивают высоко. Нашей клинике всего 20 лет, а мы уже — в ряду предприятий, которые уже неразрывно ассоциируются с Тульским краем — оружейным заводом, которому 310 лет, Конструкторским бюро приборостроения, празднующим 95-летие. Это очень ценно и ответственно. А пожелать хотелось бы всем только мирного неба над головой.

Начальник управления экономического развития города Тулы Александр Ильинский и директор ООО "Гильдия консультантов" Елена Елатонцева.

- Бренды очень важны для всех нас. Они объединяют не только экономику России, но и разные страны, их народы, - отметил начальник управления экономического развития администрации города Тулы Александр Ильинский. - Как-то довелось мне в одной далекой стране обмолвиться практически первому встречному, что я из Тулы, и он тут же назвал сразу несколько тульских брендов. Оказаться в их ряду — большая часть. В каждом бренде есть сила, вложенная теми, кто его создал. И сделать это невозможно без таланта, который, безусловно, у всех вас присутствует. Недаром говорят, что Тульская земля — земля силы и талантов. А городская администрация совместно с областным правительством, в свою очередь, старается создавать все условия для продвижения ваших брендов, созданных вами новаций.

В номинации «Связь, телекоммуникации и цифровые сервисы» лучшими признали филиал ПАО «Ростелеком» в Тульской и Рязанской областях. В разделе «Услуги в области IT» - ООО «Гильдия консультантов». В номинации «Охранные услуги» - охранный холдинг «БАРС».

Председатель Тульского регионального отделения "Опора России" Михаил Глухов и ректор ТулГУ Олег Кравченко.

- Бренд — это тоже капитал. Причем, в некоторых случаях весьма солидный и ценный, - подчеркнул председатель Тульского регионального отделения «Опора России» Михаил Глухов, награждая победителей еще в двух номинациях. - Поэтому спасибо организаторам сегодняшнего мероприятия — они решились на очень важное дело. Среди присутствующих здесь предприятий есть бренды, которые связаны с фамилиями, подобно тем, что создавались нашими предками. Поэтому хотел бы пожелать, чтобы число их только росло. А мы со своей стороны всегда готовы прийти на помощь и защиту бизнесу. Будьте сильными, несмотря на все трудности, потому что только таким людям распахиваются широкие возможности для дальнейшего развития.

В номинации «Образование» победили Тульский государственный университет, Тульский институт (филиал) «Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России)», Международная полицейская академия ВПА и Социально-технологический колледж.

Педагоги, как никто другие, оказались щедры на ответные слова. Так, ректор ТулГУ Олег Кравченко, отметил, что выпускников его вуза знают далеко за пределами региона:

- Но все наши планы образовательной работы построены так, чтобы готовить специалистов, в первую очередь, для тульских предприятий и организаций. Ежегодно мы открываем новые специальности. В этом году появились еще четыре - в области композитных материалов и искусственного интеллекта. Расширяем партнерские отношения с производственниками. При этом предприятия тульской оборонки глубоко интегрируются в образовательный процесс вуза.

Председатель Тульского регионального отделения "Опора России" Михаил Глухов и директор Тульского института всероссийского госуниверситета юстиции Лариса Казанина.

Директор Тульского института «Всероссийского государственного университета юстиции» Лариса Казанина в свою очередь также поблагодарила туляков за высокую оценку их труда:

- Для нас победа в «Тульском бренде» — это признание того, что мы на верном пути, предоставляем качественное и востребованное образование. 2023-й объявлен Президентом РФ годом педагога и наставника. Этот шаг призван повысить престижность сферы образования, сделать все, чтобы профессия учителя вышла на качественно новый уровень. И сегодняшний триумф отлично иллюстрирует тот факт, что в нашем регионе существует уважение к преподавательскому труду.

Среди общественных организаций было награждено Тульское региональное отделение общероссийской общественной организации «Ассамблея народов России».

«Тульский бренд — 2022»: награды достойным!

Генеральным партнером премии «Тульский бренд-2022» выступил «Автокласс Премиум» - официальный дилер бренда EXEED в Туле. EXEED - это не просто имя, а девиз, который символизирует первоклассный европейский дизайн, передовые технологии и премиальный уровень качества автомобилей.

«Автокласс Премиум» - официальный дилер бренда EXEED в Туле.

Партнер мероприятия - Клубный дом «Пушкин», расположенный в престижном районе в 5 минутах от Тульского кремля. Здесь есть все для комфортной жизни в центре города: престижный район, дизайнерские общественные зоны, высокое качество стройматериалов, ультрасовременные планировки, подземный паркинг, а также уникальные квартиры с собственными террасами.

Клубный дом «Пушкин» - городская практичность и домашний уют в центре Тулы.

Выражаем также благодарность партнерам - ООО «Белевские сладости», Кондитерской фабрике «Тульский пряник» (всем известной как «Пряники от Поляковой») и ООО «Завод Краинский».