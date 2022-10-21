«Алексинская БКФ»: работая вместе, создаем будущее!

И этот успех не случаен: предприятие является ведущим производителем в сегменте целлюлозно-бумажной промышленности Тульской области и вносит существенный вклад в экономику нашего региона.

Сразу после церемонии награждения мы побеседовали с Сергеем Гомзяковым, исполнительным директором ООО «Алексинская БКФ»:

- Сергей Анатольевич, в этом году ваше предприятие отметило свой 60-летний юбилей, а сегодня стало победителем народной премии «Тульский бренд». Получается, для вас двойной праздник!

- Да, и это здорово! Премия «Тульский бренд» - отличная задумка от «Комсомолки», победителей выбирают сами жители Тульской области, и поэтому данная победа для нас символизирует знак народного признания. А это особенно ценно – значит, мы работаем не зря!

- В чем секрет производственного успеха вашего предприятия?

- Фабрика за годы своего существования переживала и взлеты, и непростые периоды. Однако благодаря вхождению в 2005 году в состав вертикально-интегрированного холдинга SFT Group, у «Алексинской БКФ» началась вторая, еще более яркая жизнь. Новое руководство активно инвестирует в предприятие, проводит полномасштабные модернизации производства, наладило выпуск новой, востребованной на рынке продукции. Произошел наш выход на рынки сбыта по всей европейской части России, в страны СНГ и Китай.

На сегодняшний день «Алексинская БКФ» является высокоэффективным предприятием с новейшим гофропроизводством. Значительная часть процессов автоматизирована, установлено самое современное оборудование. Постоянное улучшение производственных мощностей позволяет фабрике добиваться высокого качества выпускаемой продукции, объемов и выполнения уникальных заказов клиентов. Инновации для компании значат многое: это мощный инструмент для того, чтобы быть на шаг впереди остальных производственных игроков отрасли. Благодаря современному оборудованию и профессиональной команде, на фабрике могут создать упаковку фактически с нуля – начиная с дизайна. Кроме того, компания мыслит не просто производством гофроупаковки (коробки), а именно сервисными решениями. Это значит, что вокруг коробки существует множество различных услуг, действий, которые превращают ее из привычного продукта - в сервис.

- Как внедрение передовых технологий отражается на экологии?

- Все предприятия холдинга SFT Group в своей деятельности придерживаются высоких экологических стандартов. Замкнутый производственный цикл «Алексинской БКФ» позволяет бережно относиться к природным ресурсам. Вся продукция фабрик SFT Group получена из макулатурного сырья. Компания заботится о сохранности отечественного лесного фонда, поэтому делает ставку на вторичные ресурсы, развитие безотходного производства. Кроме того, в настоящий момент на нашем предприятии реализуется значимый проект по строительству новых очистных сооружений.

- «Алексинская БКФ» является градообразующим предприятием…

- Это действительно так. Наше предприятие БКФ ведет активную социальную политику в городе на Оке. Это выражается в поддержке образовательных и медицинских учреждений, экологических инициатив, спорта, социального партнерства с городской администрацией в вопросах благоустройства территорий.

В завершение нашей беседы отмечу, что решение масштабных задач невозможно без сплоченной команды профессионалов и единомышленников. Люди – самая главная ценность для нашей компании. Мы большое внимание уделяем вопросам комфорта и безопасности рабочих мест, достойной заработной платы на предприятиях холдинга. На фабрике трудятся целыми семьями, династиями. И поэтому, работая вместе, мы создаем будущее!

Первый заместитель председателя Тульской областной Думы Марина Левина вручила награду «Тульский бренд 2022» исполнительному директору ООО «Алексинская БКФ» Сергею Гомзякову.