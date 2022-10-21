ГК «Шанс»: Тульский бренд по защите растений

Министр сельского хозяйства Тульской области Алексей Стёпин вручает премию «Тульский бренд» руководителю представительства ГК «Шанс» в Тульской области Валерию Бурыкину.

Группа компаний «Шанс» работает на рынке средств защиты растений уже почти два десятилетия. Одним из лидирующих является Тульское обособленное подразделение, уверенно занимающее первое место по продаже продукции средств защиты растений в ЦФО.

Возможностей для сотрудничества с агрохозяйствами региона, которые доверяют продукции ГК «Шанс», стало еще больше после открытия в Липецкой области завода «Шанс Энтерпрайз» – производства химических средств защиты растений европейского уровня. За два года работы предприятие показало исключительно высокие результаты. Признан вклад завода в импортозамещение и на федеральном уровне: предприятие включено в список системообразующих организаций российской экономики.

Сегодня компания предоставляет широкий ассортимент высококачественных средств защиты растений по всем культурам. Благодаря этому, аграрии всех регионов России отдают предпочтение препаратам ГК «Шанс». Деловое партнерство распространяется и на страны СНГ. В перспективе - дальнейшее расширение рынка сбыта.

Признание обусловлено неоспоримыми факторами, на которые опирается потребитель при выборе продукта. У ГК «Шанс» – это мировой стандарт качества продукции, круглосуточная бесплатная доставка препаратов, комплексное научное сопровождение и производство в центре России. Последнее немаловажно, ибо сказывается на цене продукции - стоимость препаратов при своей эффективности оказывается гораздо выгоднее иностранных аналогов.

Полноправные члены команды

В Тульской области представительство компании работает уже более 12 лет.

– Здесь нас знают давно. За этот срок мы вышли на объем более 400 миллионов рублей по продажам СЗР для сельхозпредприятий, - рассказывает руководитель представительства ГК «Шанс» в Тульской области Валерий Бурыкин. – Сегодня в Тульской области мы охватываем более двух десятков районов и 333 агропромышленных предприятия. Клиенты у компании разные: есть и крупные агрохолдинги, и мелкие фермеры не только Тульской, но и частные агрохозяйства Московской, Рязанской, Орловской, Воронежской областей.

В линейке представлено порядка 80 СЗР и микроудобрений. В активной фазе – разработка альтернативных санкционным препаратов для обеспечения устойчивости агросезона. В 2022 году выпущено 15 новинок. Отмечу, что качество нашей продукции не уступает по эффективности применения импортным аналогам. Сегодня мы создаем препараты, которые максимально защищают от вредителей, сорняков и болезней, не нанося вред самому растению.

Успех компании – это итог работы целой команды: руководителей, менеджеров, ученых, высококвалифицированных агрономов. Результаты говорят сами за себя. Нам доверяют, доверяют нашим продуктам, нашим знаниям и разработкам, потому как из года в год клиентов у тульского представительства становится больше. И мы, действительно, дорожим своими клиентами, ведь они – полноправные члены нашей команды.

В скором времени ситуация с логистикой станет еще лучше. Из долгосрочных целей и задач - строительство на Елецкой площадке ОЭЗ ППТ «Липецк» распределительного центра завода «Шанс Энтерпрайз». Центр рассчитан на полный объем хранения порядка 70 тыс. паллетомест. Это позволит улучшить ситуацию с логистикой по России и хранить достаточное количество самых востребованных аграриями СЗР и микроудобрений.

Проверено доверием

Народное признание не рождается на пустом месте. Это результат многолетней работы на рынке СЗР, тесное взаимодействие с потребителями, очевидное качество продукции.

Директор ООО «Плава» Анатолий Иванович Устинов.

Директор ООО «Плава» Устинов Анатолий Иванович:

– С группой компаний «Шанс» мы работаем уже больше 20 лет. И с каждым годом расширяется список препаратов СЗР, которые мы используем на своих садах. Доверяем агрономам компании, проводили у себя не раз опыты, результаты всегда достойные. Нас устраивает та продукция, которую они предлагают.

В работе с ГК «Шанс» привлекает быстрое реагирование на все наши запросы и грамотное агрономическое сопровождение, ну и конечно, привлекает высокое качество препаратов по приемлемой цене. «Кто, если не мы» – жизненное кредо руководителя подразделения Валерия Бурыкина, и слова полностью соответствуют деятельности компании.

Глава КФХ «КРАПП» Валерий Борисович Кравцов.

Глава КФХ «КРАПП» Валерий Борисович Кравцов:

– Эта компания привлекает четким видением бизнеса: сказал – сделал. Уже давно перешли на доверительные отношения, и ни разу они нас не подвели. Все препараты привозятся четко и в срок. Во-первых, качество продукции – своими глазами видел, как отлажено производство, как работает контроль качества на заводе «Шанс Энтерпрайз». Во-вторых, скидки на препараты просто отличные, притом, что приобрести продукцию ГК «Шанс» можно с отсрочкой. В-третьих, специалисты нашего подразделения – опытные агрономы, вовремя приедут на поле, лично все проверят. Желаю только успехов и наращивания потенциала в производстве СЗР, а мы всегда будем готовы приобрести качественный продукт!

ГК «Шанс», 8-800-700-9036

shans-group.com

Представительство в Тульской области: 8-960-612-1794, 8-4872-36-03-34

Генеральным партнером завода-производителя «Шанс Энтерпрайз» по реализации продукции на территории РФ является ООО «Шанс Трейд».