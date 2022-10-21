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Здоровье21 октября 2022 9:40

На 21 октября в Тульской области за сутки выявили 49 новых случаев коронавируса

Летальный исход от осложнений, вызванных ковидом, подтвердили у 1 пациента
Источник:kp.ru
На 21 октября в Тульской области за сутки выявили 49 новых случаев коронавируса

На 21 октября в Тульской области за сутки выявили 49 новых случаев коронавируса

Фото: Архив "КП"

По данным сайта Стопкоронавирус на 21 октября, 11:00, за минувшие сутки в Тульской области выявили 49 новых случаев коронавируса. Всего с начала пандемии в регионе ковидом заразились 185 726 пациентов. Также за эти сутки в регионе с осложнениями болезни госпитализировали 8 человек.

35 человек выздоровели от коронавируса за этот же период, а всего успешно преодолели болезнь 178 914 человек.

Летальный исход от осложнений, вызванных ковидом, подтвердили у 1 пациента, а всего за время пандемии по этим причинам умерли 5 327 человек.

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