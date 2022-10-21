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Общество21 октября 2022 9:18

«Тульская ТК»: гарантия надежности и безопасности

20 октября прошла торжественная церемония награждения победителей IX ежегодной премии «Тульский бренд». В номинации «Транспортные услуги» лауреатом стала «Тульская транспортная компания»
Михаил КОПАНИЦА
Глава города Ольга Слюсарева вручила награду директору ООО "Тульская транспортная компания" Алексею Крыгину.

Глава города Ольга Слюсарева вручила награду директору ООО "Тульская транспортная компания" Алексею Крыгину.

Благодаря ее стабильной работе каждый день тысячи жителей региона с комфортом ездят на работу и учебу, к родным и близким.

Наш собеседник - директор ООО «Тульская ТК» Алексей Крыгин.

- Алексей Сергеевич, ваше предприятие становится в очередной раз победителем народной премии «Тульский бренд». В чем важность этой награды для компании?

- В этом непростом году приходится работать в таких условиях, которые мы, как и вся страна, давно не переживали. Приходится перестраивать работу под новые обстоятельства. Компания успешно выполняет все договорные обязательства, заключенные с правительством Тульской области, с муниципалитетами, с Тулой. Регулярность наших рейсов, а это основной показатель в нашем взаимодействии с пассажирами, фактически равна 100%. Не остаются в стороне и социальные вопросы – наша компания всегда была социально ориентирована. Помимо того, что мы обеспечиваем работой порядка 1000 человек, всегда откликаемся на предложения различных инициативных групп, волонтерских движений, правительства, депутатского корпуса – в частности, неоднократно в этом году принимали участие в передачи помощи как для жителей, находящихся в Донбассе, так и для тех, кто приехал оттуда на территорию Тульской области. Мы стараемся, чтобы наша компания была в транспортной отрасли флагманом, и отрадно, что выбор наших земляков подтверждает это. Поэтому победа в «Тульском бренде» для нас очень значима и почетна. Такая высокая оценка нашей работы жителями Тульской области является весомым стимулом для коллектива трудиться еще эффективнее, чтобы наши земляки и в дальнейшем были довольны качеством и безопасностью их обслуживания при осуществлении пассажирских перевозок.

- С каким настроением смотрите в будущее?

- С уверенностью. Компания в любой ситуации будет стабильно работать благодаря большому опыту и традициям. Тульская ТК - преемник знаменитого «Тулаавтотранса» - имеет славную историю длиной более 80 лет, входит в число лидеров транспортной отрасли региона. Мы делаем все возможное, чтобы сохранять этот авторитет надежности. Каких только ситуаций у компании на ее жизненном пути не было: помимо работы по перевозкам пассажиров в тульском крае, было и участие в проведении Олимпиады, ликвидация последствий землетрясений в Армении… Поэтому мы готовы к любому повороту событий, работаем системно, из года в год, изо дня в день на главный результат – безопасная и качественная перевозка пассажиров.

- Планы на 2023 год намечены?

- Конечно! Будем стремиться к наращиванию объемов перевозок и расширению собственной маршрутной сети: ООО «Тульская ТК» активно действует в этом направлении, участвуя во всех конкурсных процедурах. Также этому будет способствовать и значительное обновление нашего подвижного состава, которое проходило в последние два года.

Но одно из главных составляющих успеха в нашем деле – коллектив. Я очень высоко оцениваю сотрудников компании в плане профессионализма: все задачи выполняются, хотя порой это непросто. Наши специалисты понимают свою колоссальную степень ответственности перед туляками и жителями региона и знают, что делать в той или иной ситуации, чтобы не сорвать ни одного рейса. Мы привыкли выполнять принятые на себя обязательства. Ведь в чем заключается понятие качественных перевозок? Все просто: нужно доставить пассажира из точки А в точку Б максимально безопасно и комфортно, чтобы у человека от поездки остались только положительные эмоции. Этому принципу мы будем неукоснительно следовать и в будущем.

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