«Тульская ТК»: гарантия надежности и безопасности

Глава города Ольга Слюсарева вручила награду директору ООО "Тульская транспортная компания" Алексею Крыгину.

Благодаря ее стабильной работе каждый день тысячи жителей региона с комфортом ездят на работу и учебу, к родным и близким.

Наш собеседник - директор ООО «Тульская ТК» Алексей Крыгин.

- Алексей Сергеевич, ваше предприятие становится в очередной раз победителем народной премии «Тульский бренд». В чем важность этой награды для компании?

- В этом непростом году приходится работать в таких условиях, которые мы, как и вся страна, давно не переживали. Приходится перестраивать работу под новые обстоятельства. Компания успешно выполняет все договорные обязательства, заключенные с правительством Тульской области, с муниципалитетами, с Тулой. Регулярность наших рейсов, а это основной показатель в нашем взаимодействии с пассажирами, фактически равна 100%. Не остаются в стороне и социальные вопросы – наша компания всегда была социально ориентирована. Помимо того, что мы обеспечиваем работой порядка 1000 человек, всегда откликаемся на предложения различных инициативных групп, волонтерских движений, правительства, депутатского корпуса – в частности, неоднократно в этом году принимали участие в передачи помощи как для жителей, находящихся в Донбассе, так и для тех, кто приехал оттуда на территорию Тульской области. Мы стараемся, чтобы наша компания была в транспортной отрасли флагманом, и отрадно, что выбор наших земляков подтверждает это. Поэтому победа в «Тульском бренде» для нас очень значима и почетна. Такая высокая оценка нашей работы жителями Тульской области является весомым стимулом для коллектива трудиться еще эффективнее, чтобы наши земляки и в дальнейшем были довольны качеством и безопасностью их обслуживания при осуществлении пассажирских перевозок.

- С каким настроением смотрите в будущее?

- С уверенностью. Компания в любой ситуации будет стабильно работать благодаря большому опыту и традициям. Тульская ТК - преемник знаменитого «Тулаавтотранса» - имеет славную историю длиной более 80 лет, входит в число лидеров транспортной отрасли региона. Мы делаем все возможное, чтобы сохранять этот авторитет надежности. Каких только ситуаций у компании на ее жизненном пути не было: помимо работы по перевозкам пассажиров в тульском крае, было и участие в проведении Олимпиады, ликвидация последствий землетрясений в Армении… Поэтому мы готовы к любому повороту событий, работаем системно, из года в год, изо дня в день на главный результат – безопасная и качественная перевозка пассажиров.

- Планы на 2023 год намечены?

- Конечно! Будем стремиться к наращиванию объемов перевозок и расширению собственной маршрутной сети: ООО «Тульская ТК» активно действует в этом направлении, участвуя во всех конкурсных процедурах. Также этому будет способствовать и значительное обновление нашего подвижного состава, которое проходило в последние два года.

Но одно из главных составляющих успеха в нашем деле – коллектив. Я очень высоко оцениваю сотрудников компании в плане профессионализма: все задачи выполняются, хотя порой это непросто. Наши специалисты понимают свою колоссальную степень ответственности перед туляками и жителями региона и знают, что делать в той или иной ситуации, чтобы не сорвать ни одного рейса. Мы привыкли выполнять принятые на себя обязательства. Ведь в чем заключается понятие качественных перевозок? Все просто: нужно доставить пассажира из точки А в точку Б максимально безопасно и комфортно, чтобы у человека от поездки остались только положительные эмоции. Этому принципу мы будем неукоснительно следовать и в будущем.