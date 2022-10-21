«Готэк-Центр»: «Тульский бренд» к юбилею компании

Первый заместитель Председателя Тульской облдумы Марина Левина вручила "Тульский бренд" директору АО "Готэк-Центр" Андрею Курову.

АО «Готэк-Центр» входит в группу предприятий «Готэк», являющуюся одним из крупнейших производителей современной упаковки и упаковочных материалов в стране. Среди его клиентов - ведущие отечественные и транснациональные компании, работающие на российском рынке.

После награждения мы побеседовали с директором АО «Готэк-Центр» Андреем Куровым.

- Андрей Николаевич! Поздравляем с получением заслуженной награды. Ваш пятый по счету «Тульский бренд» в этом году подоспел к 20-летию компании!

- Большое спасибо! Получить «Тульский бренд» всегда приятно, это важный знак признания нашей работы в родном регионе. Приятно, что все, что мы делаем, находит отклик у жителей Тульской области.

В этом году награда, действительно, почти совпала с юбилеем компании. АО «Готэк-Центр» основано 20 лет назад, в сентябре 2002 года. А уже через три года, в 2005-ом, была запущена первая очередь фабрики, в апреле 2007-го состоялся запуск второй полномасштабной очереди. Сегодня в компании «Готэк-Центр» работает 420 человек.

Спасибо нашей сплоченной команде, которая стабильно демонстрирует высокие показатели в работе. «Тульский бренд» - заслуга всего коллектива предприятия.

- 2022 год, несмотря на внешние обстоятельства, не затормозил развитие: «Готэк-Центр» продолжает реализацию всех намеченных проектов.

- В современных реалиях важно не только сохранить и развивать бизнес, но и оказывать поддержку персоналу. Чтобы поддержать страну, надо сплотиться не только на словах, но и на деле: ответственно и эффективно работать на своем месте. От этого зависит не только дальнейшее развитие конкретной компании, но и состояние российской экономики в целом.

Пока через 2022 год мы идем достаточно уверенно. Финансовые показатели I полугодия оказались выше прошлогодних. Мы гибко отреагировали на вызовы времени, предложив клиентам свои услуги по импортозамещению. Результаты работы говорят о том, что мы идем в правильном направлении.

Не претерпела изменений и наша инвестиционная программа, хотя некоторое смещение по срокам все-таки произошло. Все намеченные на этот год проекты будут нами реализованы.

Для расширения технологических возможностей мы приобрели новое оборудование. Летом персонал прошел обучение на аналогичной машине на еще одной площадке нашей компании в СПб «Готэк Северо-Запад». Таким образом к окончанию монтажа нового оборудования наши сотрудники уже обладали необходимыми навыками и компетенциями.

"Готэк-Центр" предлагает клиентам комплекс услуг по разработке и изготовлению индивидуальных упаковочных изделий.

- Вы сказали, что сегодня крайне важно поддержать персонал…

- Безусловно! У нас есть много преимуществ для новых сотрудников, они проходят через программу адаптации, которая помогает быстро влиться в работу. Над программами обучения мы работаем непрерывно.

Компания в полном объеме выполняет обязательства перед сотрудниками. В частности, с 1 октября на 4% проиндексированы часовые тарифные ставки и оклады рабочих и ИТР с 1 по 7 грейды. Индексация заработной платы в компании проводится ежегодно, в два этапа для разных категорий сотрудников: в октябре и в апреле.

Кроме этого, в 2022 году вступило в силу положение о дополнительных льготах для сотрудников: дополнительные выплаты женщинам при рождении детей, инвалидам, многодетным, на обучение - свое или ребенка, погашение кредитов, компенсации на затраты семейного отдыха.

Традиционно большое внимание мы уделяем условиям труда: ежегодно на их улучшение выделяются значительные средства.

- С каким настроением смотрите в будущее?

- С оптимизмом, конечно! Останавливаться в движении не собираемся. Будем модернизировать производство, внедрять новые продукты для клиентов, повышать уровень сервиса.

- Огромное спасибо за беседу! Желаем вам и вашей команде успехов, стабильности, новых целей и достижений!

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