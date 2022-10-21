ЗАО «Химсервис»: «Тульский бренд» почти с 30-летней историей

Награду генеральному директору ЗАО "Химсервис" Вадиму Терехову вручила первый заместитель Председателя Тульской областной Думы Марина Левина.

После мероприятия мы побеседовали с ее генеральным директором Вадимом Тереховым.

- Вадим Владимирович, поздравляем с премией «Тульский бренд», ее вы получаете впервые. На самом деле продукция ЗАО «Химсервис», в частности оборудование торговой марки «Менделеевец», достойно представляет наш регион в масштабе России почти 30 лет…

- Большое спасибо! Очень приятно, когда работу компании признают и высоко оценивают в родном регионе. Оборудование, которое мы выпускаем, обеспечивает противокоррозионную защиту подземных трубопроводов, резервуаров, морских сооружений. Сегодня торговая марка «Менделеевец» - один из лидеров российского рынка.

Что касается нашей истории, все верно: предприятие работает с 1994 года, у ее истоков стоял Андрей Анатольевич Зорин.

В 95-ом был разработан и выпущен первый анодный заземлитель «Менделеевец». Это знаковое достижение принесло «Химсервису» первый большой коммерческий успех в масштабе России.

Следующий этап - проведение ведомственных испытаний «Газпромом» анодных заземлителей «Менделеевец». В результате огромной работы в 1999 году были получены положительные результаты испытаний. У нашей продукции появилась официальная рекомендация по использованию на объектах «Газпрома». В последующие 2-3 года были разработаны и внедрены в серийное производство новые конструкции «Менделеевца», коксо-минеральный активатор КМА. Традициям непрерывного развития мы следуем до сих пор. Среди клиентов компании: «Газпром», «Транснефть», «Лукойл», предприятия Казахстана, Беларуси, Киргизии.

- Ваше предприятие развивается по нескольким направлениям. Есть литейный цех, в этом году открылось производство газобетона.

- Да, и читатели «Комсомолки» с нашей новинкой уже хорошо знакомы. Мы периодически рассказываем о нем на страницах вашего издания. Речь о современной высокотехнологичной линии по выпуску газобетонных блоков, открывшейся в Новомосковске в мае этого года. Для нас это новое и весьма перспективное направление.

Это подтверждают и первые полгода работы: спрос на «Новомосковский газобетон» растет, новая линия показывает рост по объемам производства. Клиенты оценили качество нашего строительного материала, который мы предлагаем по вполне приемлемым ценам.

Доля домов из газобетона растет. Его технологические преимущества позволяют отказаться от монолитного каркаса и утепления, при этом добиться энергоэффективных показателей стен. Это дает экономию при строительстве и эксплуатации здания.

Наши блоки подходят не только для строительства частных домов. Их можно использовать и для возведения внутренних перегородок, внешних стен в монолитном строительстве. Для тех, кто собирается строить свой дом, на нашем сайте есть каталог проектов домов из газобетона.

Газобетонные блоки, армированные стекловолокном, сертифицированы, изготавливаются в соответствии с ГОСТ 21520-89. Пористая структура газобетона обеспечивает высокую звуко и теплоизоляцию, а идеальная геометрия блоков – минимальные затраты на отделку стен. С запуском линии строительные организации региона и частные заказчики получили качественные и доступные газоблоки без переплат за транспортировку.

Уверен, что в ближайшем будущем «Новомосковский газобетон» станет еще одним брендом нашего производственного холдинга и Тульского региона.

- А благодаря вашему литейному цеху, частные лица и организации могут заказать у вас еще и изделия из чугуна!

- Да, литейный цех, запущенный еще в 2009 году, получил второе рождение: производство позволяет изготавливать изделия из чугуна и черных металлов, в том числе и для сферы ЖКХ. Речь идет о дренажных решетках, цоколях фонарных столбов, канализационных люках, элементах ограждений и т. п. И в этом направлении обязательно будем идти вперед.

ЗАО «Химсервис» им. А. А. Зорина:

Тульская обл., Новомосковск, ул. Свободы, 9, +7 (48762) 7-97-74.

химсервис.com

«Новомосковский газобетон»:

8 (800) 101-23-75

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