«Тульская соль» - победитель премии "Тульский бренд-2022"

Награду Игорю Булаеву, директору ООО «Киреевский солепромысел», вручила первый заместитель председателя Тульской областной Думы Марина Левина.

Предприятие полного цикла по производству соли - одно из самых "молодых" победителей премии в этом году, оно открылось в Тульской области в мае прошлого года. За 1,5 года продукция «Киреевского солепромысла» успешно зарекомендовала себя на российском рынке, сегодня она востребована в большинстве городов ЦФО.

- Премию "Тульский бренд" мы получаем впервые и очень этим гордимся, - говорит Игорь Булаев, директор ООО «Киреевский солепромысел». - «Тульская соль» - молодой, перспективный, но уже узнаваемый бренд нашего региона. Коллектив предприятия приложит все усилия, чтобы наша продукция достойно представляла Тульскую область и уверенно встала в один ряд с такими известными визитными карточками Тулы, как самовары или пряники!

"Тульская соль" - новый перспективный бренд нашего региона.

География наших поставок достаточно широка. Кроме Тульского региона (на который приходится 50% сбыта), «Тульская соль» отправляется в Санкт-Петербург, Москву, Казань, Башкирию, а также Московскую, Ленинградскую, Калужскую, Липецкую, Орловскую, Брянскую, Белгородскую, Тверскую, Рязанскую и Курскую области. Завод - участник региональной программы «Сделано в Тульской области».

Объемы продаж не упали даже в условиях санкций, были некоторые проблемы с обслуживанием оборудования: подорожали расходные материалы, запчасти. Но мы оперативно подобрали аналоги – российские, белорусские. Уверен, что в любой кризисной ситуации главное - не паниковать, а работать спокойно. Что мы и делаем!

- Что определяет рост сбыта «Тульской соли»?

- Первым и основным фактором является подтверждение стабильно высокого качества нашей продукции. Наша пищевая соль сорта «Экстра» изготовлена в соответствии с требованиями ГОСТ, прошла обязательную добровольную сертификацию и соответствует всем требованиям Технического регламента таможенного союза на пищевую продукцию.

Во-вторых, мы импортозамещающее производство, сейчас важность этого фактора сильно возросла. Ведь большая часть соли в России все-таки привозная. Мы эту проблему решаем.

Немаловажный момент - географическое расположение завода. Рядом находится сеть автомобильных и железнодорожных магистралей. Трасса М4 и крупный железнодорожный узел станция Узловая обеспечивают удобство транспортировки. Это обеспечивает доступ ко всем рынкам ЦФО и за его пределы.

«Киреевский солепромысел» успешно зарекомендовал себя на российском рынке.

- Высокий спрос на продукцию позволил принять решение о строительстве II очереди завода…

- Да, в июне прошлого года губернатор Тульской области Алексей Дюмин и учредитель компании Александр Ренгач подписали соглашение о сотрудничестве при реализации инвестпроекта «Строительство завода по производству пищевой соли сорта «Экстра» с объемом выпуска 160 тысяч тонн готовой продукции в год». Новый проект предполагает вложение еще 3 млрд рублей инвестиций и создание около 100 новых рабочих мест (сейчас штат предприятия – 172 человека). Однако в связи с увеличением спроса и текущими событиями сейчас проходит актуализация технологического проекта – мы увеличим мощности до 200 тысяч тонн в год. В реализации проекта нам помогает Фонд развития промышленности Тульской области, а сам производственный старт второй очереди планируется до конца 2024 года.

ООО "Киреевский солепромысел":

Тульская область, г. Киреевск, шахта "Комсомольская"

8 800 234-04-94.

Подробнее о предприятии на официальном сайте soleprom-tula.ru