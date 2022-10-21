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Общество21 октября 2022 6:44

«Тульская соль» - победитель премии "Тульский бренд-2022"

20 октября прошла торжественная церемония награждения победителей IX ежегодной премии «Тульский бренд». В номинации «Производственные предприятия» лауреатом стало ООО «Киреевский солепромысел»
Наталья КОНОВА
Награду Игорю Булаеву, директору ООО «Киреевский солепромысел», вручила первый заместитель председателя Тульской областной Думы Марина Левина.

Награду Игорю Булаеву, директору ООО «Киреевский солепромысел», вручила первый заместитель председателя Тульской областной Думы Марина Левина.

Предприятие полного цикла по производству соли - одно из самых "молодых" победителей премии в этом году, оно открылось в Тульской области в мае прошлого года. За 1,5 года продукция «Киреевского солепромысла» успешно зарекомендовала себя на российском рынке, сегодня она востребована в большинстве городов ЦФО.

- Премию "Тульский бренд" мы получаем впервые и очень этим гордимся, - говорит Игорь Булаев, директор ООО «Киреевский солепромысел». - «Тульская соль» - молодой, перспективный, но уже узнаваемый бренд нашего региона. Коллектив предприятия приложит все усилия, чтобы наша продукция достойно представляла Тульскую область и уверенно встала в один ряд с такими известными визитными карточками Тулы, как самовары или пряники!

"Тульская соль" - новый перспективный бренд нашего региона.

"Тульская соль" - новый перспективный бренд нашего региона.

География наших поставок достаточно широка. Кроме Тульского региона (на который приходится 50% сбыта), «Тульская соль» отправляется в Санкт-Петербург, Москву, Казань, Башкирию, а также Московскую, Ленинградскую, Калужскую, Липецкую, Орловскую, Брянскую, Белгородскую, Тверскую, Рязанскую и Курскую области. Завод - участник региональной программы «Сделано в Тульской области».

Объемы продаж не упали даже в условиях санкций, были некоторые проблемы с обслуживанием оборудования: подорожали расходные материалы, запчасти. Но мы оперативно подобрали аналоги – российские, белорусские. Уверен, что в любой кризисной ситуации главное - не паниковать, а работать спокойно. Что мы и делаем!

- Что определяет рост сбыта «Тульской соли»?

- Первым и основным фактором является подтверждение стабильно высокого качества нашей продукции. Наша пищевая соль сорта «Экстра» изготовлена в соответствии с требованиями ГОСТ, прошла обязательную добровольную сертификацию и соответствует всем требованиям Технического регламента таможенного союза на пищевую продукцию.

Во-вторых, мы импортозамещающее производство, сейчас важность этого фактора сильно возросла. Ведь большая часть соли в России все-таки привозная. Мы эту проблему решаем.

Немаловажный момент - географическое расположение завода. Рядом находится сеть автомобильных и железнодорожных магистралей. Трасса М4 и крупный железнодорожный узел станция Узловая обеспечивают удобство транспортировки. Это обеспечивает доступ ко всем рынкам ЦФО и за его пределы.

«Киреевский солепромысел» успешно зарекомендовал себя на российском рынке.

«Киреевский солепромысел» успешно зарекомендовал себя на российском рынке.

- Высокий спрос на продукцию позволил принять решение о строительстве II очереди завода…

- Да, в июне прошлого года губернатор Тульской области Алексей Дюмин и учредитель компании Александр Ренгач подписали соглашение о сотрудничестве при реализации инвестпроекта «Строительство завода по производству пищевой соли сорта «Экстра» с объемом выпуска 160 тысяч тонн готовой продукции в год». Новый проект предполагает вложение еще 3 млрд рублей инвестиций и создание около 100 новых рабочих мест (сейчас штат предприятия – 172 человека). Однако в связи с увеличением спроса и текущими событиями сейчас проходит актуализация технологического проекта – мы увеличим мощности до 200 тысяч тонн в год. В реализации проекта нам помогает Фонд развития промышленности Тульской области, а сам производственный старт второй очереди планируется до конца 2024 года.

ООО "Киреевский солепромысел":

Тульская область, г. Киреевск, шахта "Комсомольская"

8 800 234-04-94.

Подробнее о предприятии на официальном сайте soleprom-tula.ru

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