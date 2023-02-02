Народный фронт проводит срез проблем с Единым налоговым счетом Фото: Игорь КОПЫТОВ

ОНФ просит ответить на вопросы по внедрению Единого налогового счета (ЕНС). Результат после обработки будет направлен в Правительство РФ и Администрацию Президента РФ.

Единый налоговый счет - это единая сумма расчетов налогоплательщика с бюджетом. Такая форма расчетов налогоплательщиков действует с 1 января 2023 года. Все юридические и физические лица должны с 1 января 2023 года перечислять налоги одной транзакцией. Для каждого плательщика создан единый налоговый счет, на котором отражаются перечисления и налоговые обязательства. Разница между этими цифрами составляет баланс счета. Если он отрицательный, то налогоплательщик должен государству, если положительный, то наоборот. Такая идеология с рядом оговорок приближает единый налоговый счет к банковскому счету. Еще одной новацией стало введение понятия «единый казначейский счет», на который теперь направляют платежи все налогоплательщики.

«На протяжении 2022 года ФНС во всех регионах проводила разъяснительные мероприятия по внедрению единого налогового счета и собирала вопросы от бизнеса и других структур по его функционированию. Реформа оказалось достаточно масштабной и проводится не как раньше в нескольких пилотных регионах, но по всей стране. Казалось, это должно упростить жизнь обычных предпринимателей, но с нового года получилось так, что у многих из них в личном кабинете образовалась задолженность по налогам. И причем есть случаи, когда эта задолженность в сотни тысяч рублей. До сих пор не ясно, как будут администрировать данный счет, если раньше предприниматель самый мелкий подавал декларацию один раз в год и обменивался информацией посредством платежей на соответствующие коды бюджетной классификации. То теперь речь идет чуть ли не о ежеквартальных заявлениях в ФНС, где предприниматель должен отчитываться за что он внес платежи», - отметил Председатель тульского регионального отделения «ОПОРА РОССИИ» Михаил Глухов.

Федеральная налоговая служба отложит списания отрицательного сальдо по счетам единого налогового счета — налогоплательщики могут сверить свои расчеты с данными ФНС до 1 марта, сообщается на сайте службы. Это, по мнению ФНС, позволит исключить конфликты, связанные с внедрением новой системы коммуникаций между налоговыми органами и налогоплательщиками новых правил платежей и формирования единого сальдо расчетов.

Кроме того, до 1 мая 2023 года и до окончания декларационной кампании по итогам 2022 года по отдельным видам налогов и сборов приостановлено привлечение к налоговой ответственности налогоплательщиков за нарушения законодательства, связанные с представлением (непредставлением) уведомления об исчисленных суммах налогов, авансовых платежей по налогам, сборов, страховых взносов.

Пройти опрос на сайте общероссийского народного фронта предприниматели Тульской области могут по ссылке.