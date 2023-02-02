Туляки атаковали страницу предполагаемого убийцы 7-летнего мальчика Фото: соцсети

Накануне было названо имя отчима - подозреваемого убийцы ребенка в тульском Скуратово. Тотчас на странице мужчины в соцальной сети «ВКонтакте» стали появляться гневные и оценочные комментарии туляков.

Туляки атаковали страницу предполагаемого убийцы 7-летнего мальчика

Так, одна из посетительниц возмущается: «Как таких уродов моральных земля держит!!!!! И мать и отца посадить надо!!!!». Среди других комментов: «Что тебе плохого сделал маленький невинный ребенок?», «Нашел с кем справиться, с ни в чем не повинным ребенком», «Твои фото смотреть противно, страшная пропитая рожа! Алкота!», «Солидарна, бездушная тварь». Другие поднимают более глубокую проблему преступления: как подобное могло случиться в семье, на глазах четырех детей и даже матери ребенка? Особенно, если утверждается, что многодетная ячейка общества никогда на учете органов соцопеки не состояла, а региональное СУСК РФ опровергает информацию о жалобах соседей.

Туляки атаковали страницу предполагаемого убийцы 7-летнего мальчика

«Так вот мое послание матери ребенка. Сволочь, ты куда смотрела? Это же не единичный случай побоев был!!!! Живи и мучайся этот грех на тебе» - пишет в комментариях одна из тулячек.