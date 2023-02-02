Дело об убийстве 7-летнего мальчика в Туле взял на личный контроль глава СК РФ Александр Бастрыкин Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ по Тульской области представить доклад о проводимых следственных действиях.

Напомним, 1 февраля в квартире жилого дома на ул. Володарского д. Варваровка г. Тулы было обнаружено тело 7-летнего ребенка с признаками насильственной смерти.

Сотрудники УМВД России по Тульской области задержали отчима убитого ребенка, который является главным подозреваемым. Возможной причиной предположительно могло стать то, что вечером 31 января ребенок вышел из ванной и залил водой пол в квартире. Это вызвало вспышку гнева находившегося в квартире отчима, который до смерти забил мальчика.

Также в отношении должностных лиц системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность).

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