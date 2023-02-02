Настоящая весна придет в Тулу в свое календарное время и будет спорой: прогноз от сурка Сережи Фото: материалы пресс-служб

2 февраля — День сурка. В ряде стран на эту дату предсказывают погоду по поведению этого грызуна. По классической традиции, когда будят сурка, и он видит свою тень и далее по его поведению предсказывают погоду.

Свой ритуал провели и специалисты тульского экзотариума.

Конечно, на чистоту эксперимента повлиял тот факт, что в условиях неволи сурки в спячку не впадают, потому что помещении не такая низкая температура, как в природе. Однако байбаки Сережа и Наташа с удовольствием седлали свой прогноз.

Итак, судя по поведению наших зверюшек, самый главный предсказатель весны нашего региона Сережа высказал свое веское слово: вышел к миске с едой, слегка вальяжно, но зато потом продемонстрировал завидный аппетит. Специалисты экзотариума расценили его прогноз следующим образом: весна еще недостаточно близко - впереди будут еще и морозы и снег. Придет же она в Тульскую область в свой календарный срок и будет спорой, быть может, даже теплее свой среднеклиматической нормы.