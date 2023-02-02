ГК «Шанс»: стабильность и качество

Руководитель представительства ГК «Шанс» в Тульской области Валерий Бурыкин

Развитая дилерская сеть за последние два года преобразовалась в современное, наукоемкое производство с собственным заводом в Липецкой области. Сегодня компания производит всю линейку продукции СЗР по европейским технологиям.

– Сельское хозяйство развивается большими темпами. Объемы сбора урожая растут, - рассказывает Валерий Бурыкин, руководитель представительства ГК «Шанс» в Тульской области. – Это стало возможно благодаря использованию гибридных семян, современных технологий и техники, удобрений и, конечно, средств защиты растений. Наша продукция - один из основных элементов агробизнеса, который позволяет вырастить и сохранить отличный урожай. ГК «Шанс» (входит в ТОП-5 российских производителей) производит СЗР и микроудобрения на одном из самых современных в России и одном из крупнейших в Европе заводе – «Шанс Энтерпрайз».

Предприятие активно занимается вопросом импортозамещения. Расширяем производство, чтобы увеличивать объемы и оперативно выполнять заказы, обеспечивать сельхозпроизводителей России, стран ближнего и дальнего зарубежья средствами защиты растений мирового уровня качества. Более 4000 сельхозпроизводителей России и более 240 сельхозпроизводителей Тульской области доверяют компании защиту своих полей и садов. Мы также обеспечиваем непрерывное агросопровождение и берем на себя ответственность за подавление всех вредоносных объектов.

- Мы можем предложить на рынке СЗР самые демократичные цены, благодаря собственному производству и правильно выстроенной логистике. И чем больше будут расти объемы, тем выгоднее будут условия для покупателей.

– Наша продукция изготовлена в строгом соответствии с технологией. На всех канистрах, которые мы, кстати, тоже производим сами, нанесен уникальный Дата Матрикс код. К уровню прошлого года наша компания выросла на 80%. Объем производства СЗР сейчас – порядка 10 млн литров. Наша продукция проходит несколько этапов испытаний – в нашей собственной лаборатории при заводе, во Всероссийском Научно-исследовательском институте защиты растений. После этого все препараты проходят исследования в нашем собственном подсобном хозяйстве.

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