Отель «Тулица» - уютный уголок в центре Тулы

Не секрет, город оружейников всегда отставал в развитии номерного фонда на фоне растущего туристического потока. Появление в 2018 году нового комфортабельного отеля, расположенного в одном из самых транспортно доступных районов оказалось весьма кстати — здесь всегда много постояльцев. Тем более, что эта южная часть города характеризуется уникальным сочетанием отсутствия шума и близостью к центру. Шестиэтажный отель «Тулица» европейского уровня по сути расположен в самом сердце Тулы - в 5 минутах ходьбы от автовокзала и 20 минутах дороги от музея-усадьбы Л.Н. Толстого «Ясной Поляны».

Отель «Тулица» - уютный уголок в центре Тулы

Два года назад после серьезной реконструкции открылся второй двухэтажный корпус комплекса, еще больше расширив спектр услуг. Теперь в «Тулице» 73 красивых, стильных и полностью оборудованных для комфортного проживания номеров пяти разных категорий — на самый требовательный выбор — от одноместных «стандартов», так называемых «семейных», до четырехкомнатных «вип-апартаментов». Наиболее востребованными для путешествующих группами являются номера категории «комфорт» с раздельными кроватями, благодаря соотношению цена-качество.

- Мы делаем все, чтобы наши постояльцы чувствовали себя, как дома, - говорит управляющий директор гостиничного комплекса Анастасия Гиба. - К услугам остановившихся у нас - безлимитный Wi-Fi, прачечная, лифт, просторная сауна с бассейном и инфракрасными кабинами. Предусмотрены необходимые условия для пребывания маломобильных групп населения — специальные подъемники как на входе, так и внутри корпуса.

Управляющий директор гостиничного комплекса Анастасия Гиба.

Ресторан с общим большим и дополнительным 12-местным вип-залом подходит как для проведения деловых встреч и конференций, так и для уютных семейных торжеств. А для гостей нашего отеля шеф-повар ресторана предложит разнообразный и полноценный завтрак, включенный в стоимость номера. Также в отеле можно заказать и полное комплексное питание на день. Кроме того, ряд номеров оборудован мини-кухнями.

Для организаций деловых мероприятий есть конференц-зал, оборудованный всем необходимым для проведения важного совещания или собрания, а также пресс-конференции или внеплановой «летучки». Зал способен уместить до 40 гостей одновременно. При желании здесь даже можно проводить лекции или встречи научных обществ. Номерной фонд позволяет разместить весьма большие группы.

Отель «Тулица» - уютный уголок в центре Тулы

Одно из самых важных достоинств отеля «Тулица» то, что на его территории предусмотрена просторная бесплатная закрытая парковка. Ее площадь позволяет разместить не только личные автомобили, но и автобусы, и даже спецтехнику. Поэтому здесь часто останавливаются съемочные группы различных телеканалов и кинокомпаний. Например, участники программы «Фактор страха» на НТВ. А в ряде сцен сериала «Мир, дружба, жвачка» даже мелькают интерьеры отеля. Так что, заселившись в «Тулицу» можно случайно оказаться в номере, где останавливался кто-то из известных актеров.

Отель «Тулица» - уютный уголок в центре Тулы

Постояльцев в отеле привлекает его близость к основным автомобильным трассам, ведущим в южном направлении. В теплое время года здесь обычно останавливаются те, кто едет отдыхать на морское побережье. Целыми семьями — ведь в отеле есть комфортабельные номера, в которых предусмотрены дополнительные места для детей.

Отель «Тулица» - уютный уголок в центре Тулы

- И все же основные наши клиенты - это прибывающие в наш город деловые люди, спортсмены. Последним нравится близость расположения отеля от нового комплекса «Арена-Тула» и Центрального стадиона «Арсенал», где проходят множество соревнований. Заранее бронируется практически 80% номеров, - продолжает Анастасия Гиба. - Многие у нас останавливаются на несколько месяцев, раз за разом, возвращаясь именно к нам. Здесь очень приятные интерьеры номеров, удобные кровати — это отмечают все побывавшие в «Тулице».

Отель «Тулица» - уютный уголок в центре Тулы

Отель «Тулица» всегда ориентируется на комфорт клиентов. Посетители всегда могут круглосуточно получить полную информацию о городе, достопримечательностях и важных туристических объектах на стойке регистрации гостиничного комплекса.

Отель «Тулица»

Адрес: 300026,

г. Тула, ул. Мезенцева,

д. 34, корп. 1.

Тел.: 8 800 302-20-72,

+7 (920) 273-10-30,

+7 (4872) 35-05-84.

talisman071@yandex.ru