«Белёвская Пастильная Мануфактура»

Ассортимент наших лакомств очень большой: пастила, зефир, мармелад и новинки – меренги и батончики. В составе нашей продукции только натуральные ингредиенты, ведь мы заботимся о здоровье тех, кто выбирает нашу продукцию, и ищем вкусное и полезное. Наши десерты изготовлены вручную: мы стараемся передать утончённый вкус в каждом кусочке!

Ингредиента всего три: яблоко, яичный белок и/или ягода. А уж количество витаминов и полезных свойств только положительно влияют на ваше здоровье.

Меренги яблочные/ягодные новой ТМ «Аплайт»

Меренги яблочные/ягодные новой ТМ «Аплайт»

Хрустящие яблочные меренги так и тают во рту! Они способны влюбить в себя любого ценителя сладостей: воздушная консистенция, нежный аромат и непревзойденный вкус! Состав порадует своей натуральностью: меренги выполнены из яблок и не содержат сахара, что отлично влияет на здоровье, служит прекрасной альтернативой вредным десертам и просто порадует любого, кто заботится о своем организме.

Новые бренды «Белёвской Пастильной Мануфактуры»

Новые бренды «Белёвской Пастильной Мануфактуры»

Как один из ведущих производителей сладостей, расширяя свое влияние на мировом рынке, меняет стратегию подачи потребителю исконно тульского продукта.

ООО «Белевская пастила» еще несколько лет назад шагнула далеко за пределы не только региона, но и России, начав поставки своей уникальной продукции за рубеж. Благодаря различным электронным площадкам, в том числе и транснациональным, поставки нашей продукции производятся более, чем в 25 стран мира: от Японии, Кореи, Китая до Австралии, Северной и Южной Америки, а также в Европу: Австрию, Германию, Францию.

В 2020-м году «Белёвская Пастильная Мануфактура» стала победителем в конкурсе за звание лучшего гастрономического бренда страны «Вкусы России». На конкурс была выставлена продукция ручной работы по старинному рецепту из сочных антоновских яблок.

За 10 с небольшим лет с момента запуска производства нам удалось достичь небывалых темпов роста объёмов выпуска. Сегодня мы производим более 250 тонн пастилы в месяц, являясь одним из лидеров в России. А наш яблочный зефир успешно конкурирует со старейшим в России производителем - кондитерской фабрикой «Ударница». Впрочем, увеличивается не только объем продукции, но и постоянно расширяется её ассортимент, среди которого теперь не только пастила,но и варенье, и зефир, и яблочные чипсы, и много-много другого.

В прошлом году наша «Белевская Пастильная Мануфактура» попала даже в Книгу рекордов России, изготовив самую большую на сегодняшний день в стране пастилу, весом 381,8 килограмма! А уже в январе 2022 ООО «Белевская пастила» получила приз за качество и вкус продукции Международной сертификации вкуса «Superior Taste Awards» в Брюсселе.

Совершенствуя бренды

Буквально на днях компания представит массовому потребителю свои новые бренды.

Сегодня популярным трендом становится полезность, экологичность и натуральность ингредиентов сладкого лакомства. Это мы и постарались отобразить в новом зонтичном бренде «SEMER'S», объединившем широкую линейку нашей продукции. В России «SEMER'S» тоже будет продаваться, только с названием «App'Lite». Его ЦА - современное поколение. Даже упаковка сделана так, чтобы ее можно было легко перерабатывать!

Презентация и дегустации наших новинок состоялись на юбилейной Международной выставке «ПродЭкспо-2023», где мы участвуем уже много лет.

В разных странах мы будем продаваться под разными брендами - это вполне нормальная международная практика. ООО «Белевская пастила» сейчас нацелена на расширение сбыта, в первую очередь, на рынок СНГ и Азии.

Традиции имеют значение

Мы - семейная компания, которая уважает традиции и семейные ценности. О своем покупателе мы заботимся так же, как о члене своей семьи: выбираем полезные ингредиенты, упаковываем в красивую упаковку, внимательно слушаем все пожелания. Это отражается и в лозунге нашего бренда «SEMER'S» – с заботой о близких!