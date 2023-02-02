Николай Воробьев: «Итог семилетней работы главы региона – новый облик нашей области» Фото: материалы пресс-служб

– Инвестиционная политика, которую проводит глава региона, позволяет области прочно удерживать лидирующие позиции в федеральных рейтингах, – считает Николай Юрьевич, – и один из важнейших инструментов – налоговые преференции, которые устанавливаются региональными законами.

Вложив в развитие экономики области инвестиции в объеме свыше 100 миллионов рублей, можно воспользоваться пониженной ставкой налога на имущество организаций, а также пониженной ставкой налога на прибыль организаций. Резиденты индустриальных парков, которые с 1 января 2015 года по 31 декабря 2019 года осуществили инвестиции, превышающие 3 миллиарда рублей, фактически освобождены от уплаты налога на имущество организаций.

– Налоговые льготы установлены для резидентов территорий опережающего развития и участников специальных инвестиционных контрактов, резидентов особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Узловая», участников региональных инвестиционных проектов, – рассказывает Николай Воробьев. – Организации, работающие на территории Тульской области, также могут воспользоваться преференцией в виде инвестиционного налогового вычета в размере от 60 до 90 процентов расходов организации в зависимости от объема инвестиций.

Спикер облдумы подчеркивает гибкость подхода Губернатора к решению задач в экономической сфере, умение комплексно оценивать ситуацию, учитывая и социальные последствия принимаемых решений. Именно это, по мнению Николая Воробьева, помогло сохранить стабильность в регионе в период пандемии. Помогает и сейчас, когда на ситуацию влияют геополитические факторы.

Так, в 2022 году в отношении имущества, используемого организациями для осуществления торговли автотранспортными средствами, ставка налога на имущество была снижена до 1 процента. Полностью были освобождены от уплаты этого налога организации, осуществляющие капитальные вложения в объеме не менее 100 миллионов рублей в объекты, входящие в состав центра обработки данных, а также капвложения в объекты связи, вводимые в эксплуатацию с 1 января 2022 года по 31 декабря 2023 года.

Освобождены от уплаты налога на имущество организации, занимающиеся мясным скотоводством, производством молока, овощеводством, овцеводством мясного направления, свиноводством и производством кормов для животных.

С учетом ситуации, для инвесторов, включенных в реестр участников региональных инвестиционных проектов в 2022 году, для получения пониженной налоговой ставки снижен объем инвестиций с 5 миллиардов до 100 миллионов рублей.

– Итоги работы главы региона за семь лет – это фактически новый облик нашей области, новый подход к работе и новое качество результатов. Уверен, совместная работа Думы и Губернатора, направленная на развитие области и повышение уровня жизни людей, и впредь будет плодотворной, – говорит Николай Воробьев.