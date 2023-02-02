Алексинская БКФ: инвестиции в производство и ответственность перед сотрудниками

Компанией SFT Group был реализован с нуля масштабный проект с бюджетом в 4 млрд. руб. по строительству нового гофрозавода с объемом производства свыше 165 млн. кв. м в год

Сегодня предприятие - это дружная команда профессионалов, ответственный и надежный работодатель, гордость города на Оке и вносит существенный вклад в экономику региона: это ведущее современное производство целлюлозно-бумажной промышленности Тульской области.

История фабрики берет свое начало в уже далеком 1962 году, когда в Алексине ввели в эксплуатацию первую отечественную картоноделательную машину. Предприятие успешно развивалось в 70-е, но с приходом экономического лихолетья 90-х деятельность практически остановилась.

Однако благодаря вхождению в 2005 году в состав вертикально-интегрированного холдинга SFT Group (единственной компании замкнутого цикла упаковочной отрасли России, лидера по производству гофроупаковки, макулатурного картона и бумаги, а также сбору и переработке вторичных ресурсов) у Алексинской БКФ стартовала вторая, и очень яркая жизнь. Началось обновление оборудования, ремонт помещений, автоматизация технологических процессов, расширение ассортимента продукции. Произошел выход на рынки сбыта по всей европейской части России, а также страны СНГ.

Новая история развития

С 2007 года начинается реализация планов масштабной модернизации предприятия: реконструирован паропровод, восстановлено здание ТПК и заводоуправления, автоматизирован привод картоноделательной машины. В 2017 году в развитие производства Алексинской БКФ инвестировано более 2,5 млрд. рублей. Удалось достичь оптимизации всего технологического процесса и повышения его эффективности.

2019 год стал новым этапом в расширении мощностей Алексинской БКФ. Компанией SFT Group был реализован с нуля масштабный проект с бюджетом в 4 млрд. руб. по строительству нового гофрозавода с объемом производства свыше 165 млн. кв. м в год по выпуску гофроупаковки для товаров народного потребления.

Губернатор Алексей Дюмин на открытии гофроцеха

В рамках ПМЭФ-21 состоялось подписание соглашения о сотрудничестве в реализации инвестиционного проекта с губернатором Тульской области Алексеем Дюминым.

В настоящее время предприятие системно развивается и активно наращивает мощности, постоянно работает над повышением качества выпускаемой продукции и развитием клиентского сервиса. Фабрика стала одним из градообразующих для города Алексин - здесь трудятся более 500 человек. Алексинская БКФ также является участником региональной программы «Повышение производительности труда и поддержки занятости в Тульской области» 2017-2025 гг.

Чистое производство

Продукция компании производится из максимально экологичного (макулатурного) сырья: за год Алексинская БКФ перерабатывает до 160 тыс. тонн макулатуры. Значительная доля гофроупаковки для товаров Тульской области и других территорий центральной России произведена здесь, на Алексинской БКФ. На фабрике реализуются несколько крайне важных передовых экологических проектов:

- Повышение экологичности производства – один из приоритетов компании SFT Group. На сегодняшний день Алексинская БКФ реализует проект «Чистое производство». Его целью является снижение до нуля вывоза отходов производства на полигон. Это достигается за счет переработки отходов в полезные продукты с выработкой тепловой энергии. Также близится к завершению реализация проекта по строительству локальных очистных сооружений, которые обеспечат качественную очистку промышленных сточных вод и существенно снизят нагрузку на очистные сооружения города Алексин, - говорит Сергей Гомзяков, исполнительный директор Алексинской БКФ.

Исполнительный директор Алексинской БКФ Сергей Гомзяков

Данные инвестиционные проекты – это крупные финансовые вложения холдинга в развитие производств. Но, в конечном итоге, все проводимые улучшения направлены на достижение позитивного экологического и социального эффекта на территориях присутствия производств компании SFT Group.

Корпоративная ответственность

Важным направлением для Алексинской БКФ является реализация принципов корпоративной ответственности. С большим вниманием и заботой фабрика относится к своим сотрудникам:

- Развитие фабрики стимулирует возвращение молодых алексинцев, которые раньше уезжали работать в соседние города. Сейчас у них есть возможности для профессионального и карьерного роста в городе, у нас на фабрике, - продолжает Сергей Гомзяков. - На предприятии оборудованы современные комнаты отдыха, медпункт, обеспечивается проезд на работу, предоставляются путевки в оздоровительные лагеря для детей сотрудников, подарки на Новый год и многое другое. Социальный пакет - весомый плюс для выбора фабрики в качестве места работы. Быть сотрудником Алексинской БКФ – действительно престижно: у нас работают целыми семьями и даже поколениями.

Также фабрика не бросает своих работников всложных жизненных обстоятельствах. Осенью 2022 года ряд сотрудников Алексинской БКФ и других производств SFT Group в рамках объявленной в нашей стране частичной мобилизации были призваны на военную службу.

Руководство компании незамедлительно приняло решение о сохранении рабочих мест за призванными сотрудниками и выплате единовременной материальной помощи для поддержки их семей. Более того, на фабриках были сформированы индивидуальные спецкомплекты для призванных сотрудников, включающих качественное обмундирование, медикаменты, сухпайки. Представители Алексинской БКФ лично выезжали на место временного пребывания мобилизованных сотрудников, чтобы морально поддержать коллег и убедиться, что они обеспечены всем необходимым для несения службы.

Очистные сооружения алексинской БКФ

Социальное партнерство

Все предприятия холдинга SFT Group реализуют широкую социальную политику на территориях присутствия. В частности, Алексинская БКФ реализует социальное партнерство с несколькими образовательными учреждениями города (детский сад, школа, дом детского творчества), возродила собственную футбольную команду предприятия, плодотворно взаимодействует с администрацией и активной общественностью Алексинского муниципального округа по решению вопросов местного развития.

Экологическая культура

За 2022 год в Алексине была дважды проведена акция «Бумажный бум», которая является социальной инициативой компании SFT Group, и направлена на повышение экологической культуры подрастающего поколения, воспитания бережного отношения к окружающей среде и природным ресурсам, вовлечения в практику раздельного сбора отходов. Самые активные участники в сдаче макулатуры традиционно приглашаются на экскурсию на Алексинскую БКФ, где знакомятся с процессом переработки и производства.