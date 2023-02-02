7 лет у руля: события, цифры, факты, изменившие Тульскую область с приходом Алексея Дюмина

События, цифры, факты, изменившие Тульскую область с приходом Алексея Дюмина

Экономика и инвестиции

В 2016 году Алексей Дюмин произнес памятные слова: «Своей личной важной задачей я вижу найти инвестора и за руку привести его в регион» и начал выстраивать полноценную систему сопровождения инвесторов на всех этапах.

О том, как у него это получилось, лучше всего говорят цифры и факты.

В ОЭЗ «Узловая» зарегистрировано 24 резидента, которые планируют вложить в свои проекты более 62 млрд руб. инвестиций и создать более 3900 рабочих мест. Из них четыре компании уже открыли свои производства (ООО «ЭСТМ», ООО «Тензограф», ООО «АгроГриб», ООО «Арнест МеталлПак»). Вложено более 18 млрд руб., создано более 1400 рабочих мест.

До конца 2023 года планируется открыть еще пять производств (ООО «Промет СЭЗ», ООО «Макошь», ООО «АРД-полимер», ООО «Никтон», ООО «ИнтерПласт») и создать более 800 новых рабочих мест.

В Тульской области успешно действуют две территории опережающего развития (ТОР): «Ефремов» (с 2018 года) и «Алексин» (с 2019 года).

На ТОР «Ефремов» зарегистрировано 13 резидентов, реализация их проектов позволит создать более пяти тысяч новых рабочих мест и привлечь более 50 млрд руб. инвестиций. Также здесь создано два кластера – мясоперерабатывающий с якорным инвестором компанией «Черкизово», и биотехнологический с якорным инвестором, компанией «Каргилл». Резиденты уже вложили более 7 млрд руб. и создали более 500 рабочих мест.

На ТОР «Алексин» зарегистрировано 14 резидентов, которые планируют вложить более 34 млрд инвестиций и свыше 16 тыс. новых рабочих мест. На ТОР открыта первая очередь складского комплекса компании «Вайлдберриз». Объем инвестиций по проекту составил более 10 млрд руб., а всего планируется вложить более 24 млрд руб.

С генеральным директором АО «АК «Туламашзавод», Героем Труда РФ Евгением Дроновым Алексей Дюмин обсуждает не только производственные вопросы.

Под личным руководством губернатора развивается индустриальный парк «Узловая», где работает один из немногих заводов, которые сейчас выпускают автомобили в России – китайский Haval.

В 2019 году ООО «Хавейл Моторс Мануфэкчуринг Рус» ввело в строй первую очередь производства автомобилей марки HAVAL. Объем инвестиций составил 500 млн долларов. В настоящее время на предприятии работают около 2000 человек. С момента запуска производства выпущено более 100 тысяч автомобилей.

Выстроенная система взаимодействия с инвесторами позволила не только привлечь ряд серьезных партнеров, но и удержать многих из них в регионе даже в условиях беспрецедентных санкций. Такие компании с иностранным капиталом, как «Каргилл», «Хайдельбергцемент Рус», «Проктер энд Гэмбл», «Юнилевер Русь», «Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус», «Авиаген», продолжают развиваться в Тульской области и наращивать свои производственные мощности.

В случаях, когда иностранные инвесторы все же покинули региональный рынок, решения также были найдены. Как пример — масштабный проект компании «Маккейн Фудс Рус», активы которой летом выкупил крупный тульский предприниматель. Сейчас предприятие называется ООО «Тульский картофельный завод» и прорабатывает вопросы дальнейшего производства продукции.

Регион стабильно входит в десятку лидеров Национального рейтинга инвестиционной привлекательности (по итогам 2021 года — 4-е место).

Хотя Тульская область – традиционно индустриальный регион, одним из новых драйверов её экономики удалось сделать сельское хозяйство. Региональный АПК устойчиво растет. Даже по итогам 2022 года, несмотря на неблагоприятные погодные условия, прослеживается положительная динамика. Наши аграрии собрали более 2,6 млн тонн зерновых (это второй результат в истории региона: больше было только в 2020 году — 2,7 млн тонн). В прошлом году в АПК завершено 11 инвестиционных проектов на общую сумму порядка 17 млрд рублей. Создано более 1100 рабочих мест.

Системная работа в области экономики позволила за 7 лет увеличить объем отгруженной продукции промышленного производства на 125%, а продукции сельского хозяйства – на 132%. Доходы консолидированного бюджета субъекта выросли на 90,8% и составили почти 144 млрд руб. В целом же, по оценке регионального министерства экономического развития, валовый региональный продукт вырос на 95%.

А главное – губернатору и его команде удалось создать экономический задел, который обеспечивает стабильность региона даже в непростые нынешние времена. Многие эксперты прогнозировали, что экономику региона по итогам 2022 года ждет серьезное падение, однако область – в плюсе по ключевым показателям: доходы бюджета, промышленная продукция, ввод жилья, уровень безработицы и заработная плата.

За 7 лет завершено 85 крупных проектов, создано 15320 новых рабочих мест.В общей сложности в экономику региона привлечено около 900 млрд рублей инвестиций. Из них более 50% направлено в обрабатывающие производства, около 8% - в сельское хозяйство.

Генеральный директор ПАО «Императорский Тульский оружейный завод» Илья Курилов и Алексей Дюмин во время рабочей встречи на Казанской набережной.

Культура и туризм

При Алексее Дюмине культурная отрасль региона получила колоссальную поддержку и вышла на качественно новый уровень развития. Теперь Тула – не только мастерская России и оружейная столица, но и третья после Москвы и Санкт-Петербурга музейная столица. Здесь создан уникальный Музейный квартал, в котором открыт ряд филиалов федеральных музеев, включая первый в России региональный филиал Государственного исторического музея. А в историческом центре Тулы с созданием Музейного квартала сформировался полноценный культурно-туристический кластер.

Внимание Алексея Дюмина к культуре не ограничивается областным центром. В разных муниципалитетах отреставрированы музеи, капитально отремонтировано 10 школ искусств, получают новый облик и новое современное содержание библиотеки региона, реставрируются религиозные объекты.

Небывалая по масштабам поддержка оказана домам культуры. За последние годы построено 10 новых ДК, капитально отремонтировано 53 и модернизировано 105. Среди недавно отремонтированных особенно выделяется ДК Машиностроителей в Узловой, который долгое время находился в частных руках, использовался в качестве торговых площадей и пришел в полный упадок. Благодаря огромным усилиям Алексея Дюмина Дом культуры удалось вернуть городу и дать ему вторую жизнь.

Из новых объектов выделяется современный ДК в селе Дедилово. Он построен по просьбам жителей и по инициативе почетного гражданина Тульской области Александра Фёдоровича Попова. Еще один большой проект – строительство Центра культурного развития в Веневе, который будет открыт в 2023 году. Также в этом году планируется достроить фондохранилище Тульского музейного объединения. Этот объект давно нужен региону, учитывая, что общий фонд объединения насчитывает более 220 тысяч экспонатов.

Именно при Алексее Дюмине продолжилась славная традиция: история Домов культуры в России во многом связана именно с Тульским краем. У истоков этого движения стоял наш великий земляк Василий Дмитриевич Поленов.

Придя в регион, он сразу дал установку на формирование новых ключевых отраслей, драйверов экономики области. Одним из них стала сфера туризма. По поручению губернатора в области последовательно создаются все условия для привлечения гостей. Строится новая современная сетевая инфраструктура гостеприимства. Недавно в Ясной Поляне открылась первая очередь новой гостиницы международной сети AZIMUT на 87 номеров. Теперь в регионе два отеля этой сети.

В 2022 году Тула завоевала Национальную гостиничную премию как лучший город для ведения гостиничного бизнеса, а также вошла в список городов-победителей, которые получат федеральное финансирование на обустройство туристического центра.

Турпоток в регион растет из года в год: по итогам 2022 года он составил более 1,5 млн туристов.

Алексей Дюмин: «Новый корпус перинатального центра обладает самым необходимым современным оборудованием, которое работает исправно и бесперебойно".

Здравоохранение

К моменту прихода Алексея Дюмина в регион в тульской медицине накопилось множество системных проблем. Это и годами не ремонтировавшиеся поликлиники и больницы, и последствия «оптимизации» в виде закрытых амбулаторий и ФАПов, и остававшиеся лишь на бумаге крупные объекты.

Многие из этих проблем за прошедшие годы удалось решить. Вот лишь некоторые результаты работы.

Капитально отремонтировано 94 фельдшерско-акушерских пункта (ФАП), 17 стационаров, 44 поликлиники. Установлен 121 ФАП.

Введены в эксплуатацию два новых корпуса Тульской детской областной клинической больницы.

Закуплено более 7000 единиц медицинского оборудования на сумму более 4,3 млрд руб.

Финансирование отрасли за счет средств бюджета выросло в 1,5 раза (с 12,2 млрд руб. до 18,8 млрд руб. в год, а в период борьбы с пандемией достигало 23,1 млрд руб. в год).

В медучреждения региона поступило 239 автомобилей для нужд поликлинического звена.

В этом году завершится строительство современного онкологического центра в Туле на Калужском шоссе, рассчитанного на 340 коек и 400 посещений в смену. В нем будут работать более 260 врачей и 400 медработников среднего звена. Для высококвалифицированных специалистов построен коттеджный поселок.

В 2018 году в регионе создан территориальный центр медицины катастроф, скорой и неотложной медицинской помощи. За пять лет значительно улучшены показатели времени доезда на острые состояния и ДТП. Общий доезд на экстренные вызовы в течение 20 минут составил более 96% и превысил федеральный норматив.

По инициативе губернатора с 2019 года в регионе начала работать санитарная авиация. Всего авиамедицинские бригады совершили 602 вылета, эвакуированы 593 жителя области.

В 2022 году медперсонал кардиологической службы региона добился снижения смертности от сердечно-сосудистых заболеваний на 16%. Переезд кардиодиспансера в новое здание в центре Тулы позволил расширить возможности службы по диспансерному наблюдению пациентов.

В 2020 по поручению губернатора был открыт контактный центр министерства здравоохранения – как горячая линия по ковиду. Сегодня это подразделение принимает 8000-10000 звонков в смену с доступностью 99% по таким вопросам, как запись к врачу, качество медицинских услуг, сопровождение пациентов по кардиологическому и онкологическому направлениям.

В октябре 2021 года на базе регионального минздрава начал работать Центр по подбору персонала. За это время центр привлек в область более 230 медработников из других регионов России. А всего в 2022 году к нам приехали более 800 специалистов. По целевым направлениям тульских больниц сейчас учатся более 1100 студентов и ординаторов.

В 2022 году по поручению губернатора Тульская область оказывала помощь жителям Мариуполя. В ходе пяти выездов с июля по ноябрь тульские медики на базе передвижного медицинского комплекса осмотрели больше 6800 жителей, в том числе почти 600 детей.

В 2022 году открыт новый корпус перинатального центра на 160 коек. Это первый в регионе крупный объект в системе родовспоможения, построенный за последние 35 лет. За это время здесь родились более 4200 детей.

Алексей Дюмин и председатель правления ГК АГРОЭКО Владимир Маслов на ПМЭФ - 2022 подписали инвестиционное соглашение на сумму более 4,5 млрд руб.

Социальная сфера

Алексей Дюмин с первого дня своей работы в регионе уделял большое внимание «социалке». Сегодня государственная социальная помощь оказывается на качественно новом уровне. Малоимущие граждане и малоимущие семьи с детьми получили более широкие возможности для повышения доходов и самореализации с помощью открытия собственного дела. Заключено более 4400 социальных контрактов, выплачено социальных пособий на сумму, более 544 млн руб.

Многое делается для поддержки занятости. Пять центров занятости населения в муниципалитетах региона отремонтированы и приведены к единому узнаваемому стилю. Благодаря сервисам и услугам, которые предоставляют органы занятости, удалось обеспечить работой порядка 15 000 жителей региона, обеспечить временную занятость более 800 работников промышленных предприятий и организовать обучение около 3 500 человек. В прошлом году в области был зафиксирован один из самых низких уровней регистрируемой безработицы в России.

Особое внимание оказывается семьям с детьми. С 2021 года в регионе работает проект «Мой семейный центр», который позволяет им получить помощь по различным вопросам в режиме одного окна. Здесь комфортные семейные гостиные, игровые для детей, оперативный прием и сопровождение на всех этапах решения проблемы. Работает служба «Семейная диспетчерская» по номеру 129, на которую с 2021 года обратились 37538 человек. 94% обращений уже отработано.

Увеличена сумма единовременной выплаты при рождении ребенка. При появлении малыша родители получат 25 000 руб., студенты-очники – 50 000 руб.

20 учреждений сферы социальной защиты капитально отремонтированы, в них также обновили материально-техническую базу.

Расходы бюджетных средств на прямые финансовые выплаты семьям с детьми за 7 лет увеличились в 2,5 раза и составили 35,7 млрд руб.

Флагманским учреждением в региональной системе социальной адаптации и реабилитации людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья стал Тульский областной центр реабилитации инвалидов. В каждом муниципалитете созданы мини-кабинеты «Мои возможности», которые стали единым окном для оказания услуг людям с ОВЗ. Это позволило упростить для инвалидов получение ряда услуг и повысить их качество.

Для развития стационарозамещающих технологий по поручению губернатора открыт Дом сопровождаемого проживания («Дом моих возможностей») – это комплекс из двух зданий, где 28 инвалидов могут одновременно проходить курс учебно-тренировочного проживания. В Доме созданы творческие мастерские, которые помогают инвалидам адаптироваться к самостоятельной жизни и получить профессиональные навыки.

В 2023 году планируется достроить Красивский дом для пожилых «Забота». В нем будут созданы безопасные и комфортные условия проживания для пожилых граждан и инвалидов.

Более 463,5 тысяч жителей области – получатели мер социальной поддержки. Среди них – инвалиды, ветераны и просто пожилые граждане, нуждающиеся в помощи.

Цифры по итогам работы за 7 лет:

- в экономику региона привлечено около 900 млрд рублей инвестиций,

- завершено 85 крупных инвестпроектов, в рамках которых создано 15 000 рабочих мест,

- объем отгруженной продукции промышленного производства увеличен на 125%, продукции сельского хозяйства – на 132%,

- доходы консолидированного бюджета области выросли на 90,8% и составили почти 144 млрд рублей,

- валовый региональный продукт вырос на 95%,

- капитально отремонтировано 94 и установлено более 120 фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП), капитально отремонтировано 17 стационаров и 44 поликлиники,

- построены два новых корпуса детской областной больницы и новый корпус перинатального центра, строится современный онкоцентр,

- построено 30 новых детских садов и пять новых зданий школ,

- введено более 5 миллионов (5133,9 тыс.) кв. м жилья,

- из 260 тыс. кв. м аварийного жилья переселено около 13 500 человек,

- отремонтировано более 3075 км региональных и местных дорог,

- благоустроено 1800 дворов и 166 общественных пространств в разных районах области,

- построено 10 ДК, капитально отремонтировано 53, модернизировано 105,

- привлечено 13,5 млрд рублей в развитие спортивной инфраструктуры, построено 200 спортивных объектов.