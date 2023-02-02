2022 год с Алексеем Дюминым

23.12

Алексей Дюмин презентовал Владимиру Путину Ситуационный центр губернатора. В круглосуточном режиме в Ситуационном центре ведется сбор, обработка и обмен информацией по трем основным направлениям: комплексная безопасность, общественно-политическая и социально-экономическая сферы. Также в рамках рабочего визита главе государства представили образцы управляемых снарядов, мин и ракет для различных видов вооружения, в частности «Корнет-ЭМ». Президент осмотрел различные модели зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С», в том числе арктическую модель.

05.12

Директор Федеральной службы войск национальной гвардии РФ Виктор Золотов и Алексей Дюмин передали спецоборудование и автомобили тульским росгвардейцам. Директор Федеральной службы поблагодарил Алексея Дюмина, правительство региона и администрации муниципалитетов за многолетнюю поддержку и конструктивное сотрудничество с войсками.

30.11

Глава региона встретился с матерями военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции. Алексей Дюмин – матерям военнослужащих: «Спасибо за то, что воспитали сыновей истинными патриотами».

11.11

Алексей Дюмин лично проводил мобилизованных туляков, которые прошли боевое слаживание в Рязанской области и отправились к месту выполнения боевых задач. Глава региона заверил бойцов, что под его личным контролем их семьи будут под надежной защитой и опекой.

27.12

Алексей Дюмин принял участие в церемонии открытия памятника герою России Евгению Зиничеву вместе с главой МЧС России Александром Куренковым, Министром обороны РФ Сергеем Шойгу, Директором Федеральной службы войск национальной гвардии РФ Виктором Золотовым, Директором ФСБ РФ Александром Бортниковым.

29.12

Алексей Дюмин передал сотрудникам ГУ МЧС России по Тульской области пожарную технику и снаряжение. Губернатор поблагодарил главу МЧС России Александра Куренкова за помощь в укреплении материально-технической базы управления и личный состав за работу в Мариуполе и заверил начальника ГУ МЧС России по Тульской области Алексея Павлова в дальнейшей поддержке со стороны региона.

02.12

Алексей Дюмин встретился с художественным руководителем Театра и Школы Олега Табакова, Народным артистом России Владимиром Машковым. Театральная Школа Олега Табакова проводит в Туле отбор творческой молодежи в театральную Школу.

30.12

Алексей Дюмин посетил военных в госпитале и поздравил их с наступающим Новым годом. Глава региона отметил, что в настоящий момент в госпитале работают врачи, в том числе из зоны специальной военной операции. Каждый день они рискуют жизнью, спасают раненых, на себе выносят людей с поля боя и помогают им восстановиться в госпиталях. После стационарного лечения пациенты – участники СВО направляются на реабилитацию в санаторий Министерства обороны «Слободка». Многие военнослужащие после лечения возвращаются в свои воинские части. По инициативе Минобороны в Туле построят новый военный госпиталь на 150 коек.

07.12

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл вручил Алексею Дюмину Орден Святого благоверного князя Даниила Московского II степени. В последнее время в Тульской области были восстановлены важные православные объекты. В их числе Успенский собор Тульского Кремля, ансамбль Покровского храма в историческом центре Тулы, Благовещенская церковь, колокольня Николаевской церкви г. Венева и ансамбль Никольской церкви в Крапивне.

22.06

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин принял участие в торжественной церемонии перезахоронения останков 43 красноармейцев. Они были обнаружены поисковиками на границе Калужской и Тульской областей в ходе «Вахты памяти-2022», организованной областным центром «Искатель» при поддержке регионального отделения партии «Единая Россия». В мероприятии также участвовал председатель Тульской областной Думы, секретарь регионального отделения «Единой России» Николай Воробьев.

29.06

Алексей Дюмин – участникам форума «Инженеры будущего»: «Именно за вами – будущее тульской и российской промышленности». Глава региона отметил, что впервые Международный молодежный форум «Инженеры будущего» проходит в Тульской области.

28.12

Глава региона исполнил мечту школьника из Киреевского района: Алексей Дюмин встретился с Максимом Тарановым из пос. Шварцевский Тульской области и вручил ему билеты на балет Прокофьева «Иван Грозный» на Исторической сцене в Большом театре в Москве. Мальчик отправил на «Ёлку желаний» письмо о своей мечте посетить Большой театр.

29.09

Алексей Дюмин принял участие в открытии нового цеха на Новомосковском «Азоте». Глава региона отметил, что группа компаний «ЕвроХим» – одна из крупнейших химических компаний мира. А новомосковский «Азот» находится в числе ведущих химических предприятий региона. Здесь производят минеральные удобрения для агропромышленного комплекса страны.

17.10

Алексей Дюмин передал автомобили тульским медикам. Глава региона отметил, что первичное звено здравоохранения – самое близкое к людям. Участковые педиатры, терапевты – первые, к кому обращаются пациенты. На медработников первичного звена ложится большая нагрузка – в том числе по борьбе с ковидом, вакцинация, диспансеризация.

31.05

Алексей Дюмин принял участие в закладке камня в знак строительства хоккейно-спортивного комплекса. Губернатор уделяет большое внимание развитию хоккея в Тульской области. В 2018 году в Новомосковске на базе ДЮСШ была создана молодежная команда «Новомосковский хоккейный клуб». В 2019 году появилась «Академия Михайлова». В ее структуру вошла молодежная команда НХК, детские и юношеские, студенческая и следж-хоккейная команды. За последние несколько лет в Тульской области построено порядка 45 хоккейных коробок.

09.11

Глава региона посетил благоустроенное пространство «АкваДон» в Донском. Алексей Дюмин: «Проект «АкваДон» – отличный пример взаимодействия власти и неравнодушных граждан». Его открытие стало настоящим праздником для горожан.

17.06

Алексей Дюмин: «На ПМЭФ-2022 мы подписали 25 инвестиционных соглашений на 50 млрд рублей. Любой инвестпроект, реализованный в Тульской области, – это новые рабочие места, налоговые поступления, развитие территорий. Поэтому мы рады всем добросовестным инвесторам и готовы оказывать им всестороннюю поддержку».