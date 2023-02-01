Роман Корсаков назначен врио начальника УМВД России по Тульской области Фото: материалы пресс-служб

После ухода Сергея Галкина с поста начальника УМВД России по Тульской области до 1 февраля данных о новом назначении не поступало. Теперь стало известно, что временно исполняющим обязанности главы регионального ведомства стал Роман Корсаков.

Роман Анатольевич - полковник полиции, работает в органах внутренних дел в 1995 года и имеет два высших образования: Тульский государственный технический университет и Тульский филиал Юридического института МВД России. Начинал службу с УВД Пролетарского округа в качестве оперуполномоченного отдела уголовного розыска, работал в УУР УВД Тульской области в отделении по розыску преступников.

В 2003 году был заместителем начальника отдела по раскрытию имущественных преступлений, совершенных насильственным путем оперативно-розыскной части УУР Криминальной милиции, которая подчинена УВД Тульской области. С 2005 по 2014 года отвечал за координацию оперативно-розыскной деятельности УВД по Тульской области. После назначен на должность заместителя начальника управления – начальника полиции.

Роман Корсаков награжден медалями «За отличие в охране общественного порядка», орденом «За заслуги перед Отечеством» 2 степени, «За доблесть в службе», «За боевое содружество», И.Д.Путилина, а также нагрудными знаками «Почетный сотрудник МВД», «Лучший сотрудник криминальной милиции» и другими.