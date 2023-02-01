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Общество1 февраля 2023 9:20

Роман Корсаков назначен врио начальника УМВД России по Тульской области

Об этом сказано на сайте регионального ведомства
Игорь КОПЫТОВ
Роман Корсаков назначен врио начальника УМВД России по Тульской области

Роман Корсаков назначен врио начальника УМВД России по Тульской области

Фото: материалы пресс-служб

После ухода Сергея Галкина с поста начальника УМВД России по Тульской области до 1 февраля данных о новом назначении не поступало. Теперь стало известно, что временно исполняющим обязанности главы регионального ведомства стал Роман Корсаков.

Роман Анатольевич - полковник полиции, работает в органах внутренних дел в 1995 года и имеет два высших образования: Тульский государственный технический университет и Тульский филиал Юридического института МВД России. Начинал службу с УВД Пролетарского округа в качестве оперуполномоченного отдела уголовного розыска, работал в УУР УВД Тульской области в отделении по розыску преступников.

В 2003 году был заместителем начальника отдела по раскрытию имущественных преступлений, совершенных насильственным путем оперативно-розыскной части УУР Криминальной милиции, которая подчинена УВД Тульской области. С 2005 по 2014 года отвечал за координацию оперативно-розыскной деятельности УВД по Тульской области. После назначен на должность заместителя начальника управления – начальника полиции.

Роман Корсаков награжден медалями «За отличие в охране общественного порядка», орденом «За заслуги перед Отечеством» 2 степени, «За доблесть в службе», «За боевое содружество», И.Д.Путилина, а также нагрудными знаками «Почетный сотрудник МВД», «Лучший сотрудник криминальной милиции» и другими.

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