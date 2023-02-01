Коронавирус в Тульской области: 41 новый случай заболевания за последние сутки на 1 февраля Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Выздоровели за минувшие сутки от коронавируса, по данным на 1 февраля, 3 человека, а в целом с начала пандемии коронавирусной инфекции в Тульской области излечились 182 716 человек. При этом госпитализирован в тяжелом состоянии 11 человек.

С марта же месяца 2020-го в Тульском регионе COVID-19 заболели 188 636 человек.

Суточная смертность отсутствует, а в целом с начала пандемии от коронавируса умерли 5 360 жителей региона.