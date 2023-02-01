Ваше будущее уже построено

Владельцем квартир в уже сданных домах №83 и 84 можно стать уже сегодня.

- Надежный и авторитетный застройщик - крупный московский девелопер - Группа компаний «Ин-Групп». Сегодня строительство «Левобережного» находится на финише: из 54 домов сданы 53. Застройщик не только не затягивает сроки сдачи, а наоборот, - сдает дома раньше! Так, с опережением графика на семь месяцев, в конце прошлого года сдан дом №84. Это 22-этажная башня на 220 квартир. Еще одна такая же башня - дом №83 - сдан в конце января этого года. Именно про них и пойдет речь.

- Прямая продажа от застройщика в ипотеку с господдержкой. Оба дома сданы, осталось только приехать и выбрать квартиру. Ключи вы получите уже в день сделки. Важный момент: купить квартиру в сданном доме можно в ипотеку с господдержкой, а также по программе «Семейная ипотека». Но и это не предел возможностей: застройщик готов предоставить дополнительную субсидию, которая снизит ставку по ипотеке еще на 1%. Получается, что вы покупаете уже готовое жилье на условиях покупки жилья на стадии котлована, когда построен только фундамент.

Пристальное внимание уделено местам общего пользования.

- Покупка по системе одного окна. Вам гарантирована полная безопасность сделки, никаких посредников, непонятных цифр в договоре, все прозрачно и понятно! Покупка квартиры оформляется в офисе застройщика. Доступна электронная регистрация, при этом все расходы по оформлению застройщик берет на себя. Удобный сервис позволит сделать приобретение недвижимости оперативным и приятным, никаких лишних визитов и справок: приехал-выбрал- купил.

- Микрорайон с собственной инфраструктурой – «город в городе». Модное сейчас направление «город в городе» как нельзя лучше можно продемонстрировать на примере «Левобережного». Тут все есть и все рядом: детские сады, школа, фитнес-клуб, бассейн, спортивные и детские площадки, уютные дворовые территории, просторные парковочные пространства… Не надо ездить на другой конец города, чтобы купить продукты, отвезти детей в детсад, в бассейн и т. д.

Входные группы - классика комфорта сочетается с современными дизайнерскими решениями и технологиями.

- Перспективы дальнейшего благоустройства. «Левобережный» давно пришелся тулякам по вкусу: место красивое (рядом река Упа), удобное для выезда и въезда из города. В планах «Ин-Групп» совместно с администрацией города начать обустройство набережной рядом с микрорайоном. Здесь должна появиться зона отдыха с беговыми и прогулочными дорожками, аллеями и беседками.

- Дизайн и стиль. Дома №83 и 84 - особая серия в «Левобережном», когда классика комфорта удачно сочетается с современными дизайнерскими решениями и технологиями. Пристальное внимание уделено местам общего пользования. Каждый дом уникален и имеет собственный стиль, дизайн-концепция разработана специалистами миланского архитектурного бюро Ferrari Studio. В отделке интерьеров мест общего пользования используются контрастные и яркие элементы под бетон, полы тераццо. Это не те серые лестничные площадки, которые хочется поскорей пробежать. Это красивые общественные пространства, которых нам так не хватает в своих домах.

Дизайн-концепция разработана специалистами миланского архитектурного бюро Ferrari Studio.

- Продуманные просторные планировки квартир. Площадь 1-комнатных квартир начинается от 38,2 кв. м (без учета площади балкона), 2-комнатных – от 45,6 кв. м (к продаже предлагаются как модные сейчас «евродвушки», так и полноразмерные 2-комнатные квартиры площадью от 60 кв. м). Отдельный акцент сделаем на 3-комнатных квартирах: при площади от 80 кв. м, благодаря грамотному проектированию, они смотрятся колоссально просторно и обеспечивают тот самый комфорт в деталях и мелочах.

Это только основные преимущества вашей новой недвижимости в «Левобережном». На самом деле их гораздо больше! Приезжайте в офис продаж, который находится в микрорайоне, на ул. Восточная, 13 и выбирайте свое будущее, которое уже построено! Построено с умом и заботой.

Так выглядят красивые общественные пространства, которых нам так не хватает в своих домах.

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