ЖК «Новая Тула»: будь в центре внимания

ЖК «Новая Тула» - совершенно другая атмосфера, переход на более высокий уровень жизни, ваш новый виток в развитии.

Такое предложение - настоящий подарок тем, кто не успел реализовать свою мечту о покупке квартиры в прошлом году. Скидка при оформлении сделки до конца февраля может составить до 300 000 рублей. Согласитесь, весьма ощутимо!?

Приобретение квартиры в «Новой Туле» - покупка не только выгодная, но и надежная. И вот почему.

С самого начала проект реализуется при поддержке правительства Тульской области, каждый этап строительства – под пристальным вниманием и контролем. В частности, регион оказывает застройщику весомое содействие в обеспечении микрорайона инженерной инфраструктурой.

Строительную площадку посещал глава региона Алексей Геннадьевич Дюмин, который особо подчеркнул значимость подхода комплексного освоения территорий в сфере строительства жилой недвижимости.

ЖК «Новая Тула» возводит ООО «СЗ «Три Эс Новая Тула», входящее в «3S GROUP». За плечами компании серьезный опыт работы в других регионах, в том числе и в столичном. На строительном рынке застройщик с 2010 года.

Особое внимание к «Новой Туле» объясняется еще и масштабом строительства, на сегодня эта стройка - одна из крупнейших в Тульской области. В многофункциональном жилом комплексе будет возведено около 40 домов разной этажности: пятиэтажки и высотки. Это будет настоящий «город в городе». Возведение этого жилого комплекса - пилотный проект использования в регионе проектного финансирования, строительство имеет поддержку со стороны государства.

Еще один большой плюс, говорящий о надежности покупки в «Новой Туле»: средства клиентов хранятся на специальных эскроу-счетах и будут переведены застройщику только после сдачи дома в эксплуатацию. При таком подходе застройщик заинтересован в своевременной сдаче квартиры не меньше, чем покупатель жилья.

Проект только строится, но уже завоевал доверие и авторитет у туляков. В октябре 2022 года застройщик получил солидную региональную премию «Тульский бренд». Еще бы! Процесс строительства идет в рамках запланированных сроков. Ход строительства и актуальные фото можно всегда посмотреть на сайте 3snt.ru или в группах компании в соцсетях. Все прозрачно и честно.

Процесс строительства идет в рамках запланированных сроков.

На новый виток

ЖК «Новая Тула» - совсем другая атмосфера, переход на более высокий уровень жизни, ваш новый виток в развитии! Комфорт, стиль, безопасность, беспрецедентная надежность... Само название «Новая Тула» не случайно: здесь создают принципиально новое комфортное пространство для жизни. Экологически чистый район в 15 минутах от центра города, идеальное место для семей с детьми и тех, кто хочет жить вдали от городского шума. В микрорайоне построят школы, детские сады и поликлинику.

Появятся просторные общественные территории, скверы, парки, детские и спортивные площадки, плейхабы. Отдельно отметим закрытые дворы без машин и максимальную защищенность. Рядом ГМ «METRO», «Тула-Арена».

Сейчас, когда за окнами зима, хочется остановиться на слове «тепло». Дома в новом ЖК возводятся с применением техники «мокрого фасада». Такой фасад прекрасно сохраняет тепло, исключает образование парникового эффекта, обеспечивая здоровый микроклимат в домах, и продлевает срок службы конструктива. Стены домов в «Новой Туле» из прочного силикатного кирпича на ленточном фундаменте. Скатная кровля защищает здание от прямых солнечных лучей и влаги.

Дома в новом ЖК возводятся с применением техники «мокрого фасада».

Покупаем выгодно

Остается только приехать в офис продаж и выбрать понравившуюся квартиру. И не забывайте про ваши дополнительные возможности при покупке.

Вот какие ипотечные программы действуют сегодня:

- Семейная ипотека. Продлена до 1 июля 2024 года. В этом году ее возможности расширяются. Она будет доступна семьям, в которых воспитываются двое детей до 18-ти лет.

- Ипотека для IT-специалистов. Работает до конца 2024 года.

- Ипотека с господдержкой. Продлена до 1 июля 2024 года.

Кроме этого, недвижимость в «Новой Туле» можно приобрести с беспроцентной рассрочкой от застройщика до сдачи дома, оформить покупку с применением военного сертификата или материнского капитала.

Напоминаем, что Год кролика или кота по восточному календарю уже наступил! Это отличное время для того, чтобы улучшить свои жилищные условия. Не упускайте возможность, обратите внимание на просторные и умно спланированные квартиры в ЖК «Новая Тула».

ООО «СЗ «Три Эс Новая Тула»

Офисы продаж:

г. Тула, ул. Благовещенская, 6;

ТРЦ "Макси", 3 вход, 1 этаж.

Телефон (4872) 52-00-02.

3snt.ru

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