Будем наращивать объемы перевозок

За последние два года приобретено более 100 единиц подвижного состава.

Для повышения транспортной доступности увеличивается число рейсов и количество подвижного состава, обновляется автопарк, открываются новые маршруты. Многое зависит и от профессионализма водителей, да и сам транспорт требует технического обслуживания… Предоставление высококачественных услуг в сфере перевозки пассажиров – важнейшая задача любого перевозчика. С ней успешно и в любой ситуации справляется «Тульская ТК» - одно из самых опытных и надежных транспортных предприятий региона. Благодаря ее стабильной работе каждый день тысячи наших земляков с комфортом ездят на работу и учебу, к родным и близким.

Предприятие - преемник знаменитого «Тулаавтотранса» - имеет славную историю длиной более 80 лет: в разные годы ее работники водили машины на фронтах Великой Отечественной, перевозили участников и гостей Олимпиады-80, были вовлечены в десятки значимых для страны мероприятий. До сих пор «Тульская ТК» продолжает сохранять традиции надежной и ответственной работы.

- Минувший год стал для компании непростым, - рассказывает Алексей Крыгин, директор ООО «Тульская ТК». - Пришлось работать в условиях, которые мы, как и вся страна, давно не переживали. Перестраивали работу под новые обстоятельства. Из-за санкций увеличилась стоимость запчастей и подвижного состава, «залихорадило» топливо и т. п. Не скрою, в феврале-марте было сложно, но мы выстояли. Благодаря мерам поддержки со стороны правительства Тульской области удержали в равновесии все рабочие процессы. Компания продолжает выполнять все договорные обязательства с региональным правительством, с муниципалитетами, с Тулой. Регулярность рейсов - почти 100%. За последние два года приобретено более 100 единиц подвижного состава.

Алексей Крыгин, директор ООО «Тульская ТК».

Губернатор Алексей Геннадьевич Дюмин держит работу транспортной отрасли под личным контролем, он в теме всего, что у нас происходит. Мы находимся в конструктивном диалоге с заместителем губернатора Сергеем Николаевичем Егоровым, курирующим нашу отрасль, с министерством транспорта и дорожного хозяйства региона в лице Родиона Борисовича Дудника. Есть ощущение поддержки, понимание того, что мы не одни.

- «Тульскую ТК» отличает большой объем социальной работы…

- Мы никогда не отказываемся от социальной нагрузки, понимаем - это нужно людям! В ушедшем году включились в ряд новых социальных вопросов. Помимо того, что мы обеспечиваем работой порядка 1000 человек, всегда откликаемся на предложения правительства, депутатского корпуса, инициативных групп, волонтеров. В 2022 году не раз принимали участие в передаче помощи как для жителей, находящихся в Донбассе, так и для тех, кто приехал оттуда в Тульскую область. На нашем транспорте размещены патриотические знаки и лозунги, это вклад компании в общее единение.

- Какие задачи стоят перед компанией в наступившем году?

- Будем наращивать объемы перевозок, расширять собственную маршрутную сеть: «Тульская ТК» активно участвует во всех конкурсных процедурах. Этому поможет и значительное обновление нашего подвижного состава.

На 2023 год планируем с правительством Тульской области заключение долгосрочного контракта на 2,5 года. До этого были годовые контракты, увеличенный срок позволит работать спокойнее. В требования контракта заложено обновление подвижного состава – это наиболее затратная часть для транспортных компаний в вопросе повышения комфорта пассажиров и качества перевозок. По итогу контракта мы выйдем на 80% подвижного состава, который будет укладываться в рамки 5-летнего срока эксплуатации.

«Тульскую ТК» неверно ассоциировать лишь с городскими перевозками. Наше присутствие в городе минимально: здесь работает порядка 20 единиц транспорта. Основная наша работа – областные перевозки, т. е. перевозки межмуниципальные (соединение Тулы с МО) и внутримуниципальные (соединение районного центра с населенными пунктами внутри района). Поэтому острой необходимости в автобусах большой вместимости нет. Мы с правительством региона выполняем здесь социальную функцию: если в населенном пункте проживает лишь один человек, которому надо уехать на работу или в больницу, мы должны его возить. По закону мы обязаны обеспечивать транспортную доступность. Все маршруты ясны, жалоб на недостаточную вместимость транспортных средств нет.

На транспорте "Тульской ТК" размещены патриотические знаки и лозунги.

Ведется важная повседневная работа по техобслуживанию и ремонту подвижного состава. По итогам 2022 года регулярность наших рейсов 99,4%.

Один из важнейших составляющих успеха – коллектив. Я высоко оцениваю сотрудников компании в плане профессионализма: все задачи, порой непростые, выполняются. В коллективе понимают колоссальную ответственность перед туляками и жителями региона и знают, что делать, чтобы не сорвать ни одного рейса. Мы привыкли выполнять принятые на себя обязательства. Нам важно доставить пассажира из точки А в точку Б максимально безопасно и комфортно, чтобы у человека от поездки остались только хорошие эмоции. Этому принципу «Тульская ТК» будет следовать и в будущем.