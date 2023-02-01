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Общество1 февраля 2023 7:30

Будем наращивать объемы перевозок

Чтобы обеспечить высокий уровень комфорта и безопасности на транспорте, надо сложить воедино много важных составляющих
Михаил КОПАНИЦА
За последние два года приобретено более 100 единиц подвижного состава.

За последние два года приобретено более 100 единиц подвижного состава.

Для повышения транспортной доступности увеличивается число рейсов и количество подвижного состава, обновляется автопарк, открываются новые маршруты. Многое зависит и от профессионализма водителей, да и сам транспорт требует технического обслуживания… Предоставление высококачественных услуг в сфере перевозки пассажиров – важнейшая задача любого перевозчика. С ней успешно и в любой ситуации справляется «Тульская ТК» - одно из самых опытных и надежных транспортных предприятий региона. Благодаря ее стабильной работе каждый день тысячи наших земляков с комфортом ездят на работу и учебу, к родным и близким.

Предприятие - преемник знаменитого «Тулаавтотранса» - имеет славную историю длиной более 80 лет: в разные годы ее работники водили машины на фронтах Великой Отечественной, перевозили участников и гостей Олимпиады-80, были вовлечены в десятки значимых для страны мероприятий. До сих пор «Тульская ТК» продолжает сохранять традиции надежной и ответственной работы.

- Минувший год стал для компании непростым, - рассказывает Алексей Крыгин, директор ООО «Тульская ТК». - Пришлось работать в условиях, которые мы, как и вся страна, давно не переживали. Перестраивали работу под новые обстоятельства. Из-за санкций увеличилась стоимость запчастей и подвижного состава, «залихорадило» топливо и т. п. Не скрою, в феврале-марте было сложно, но мы выстояли. Благодаря мерам поддержки со стороны правительства Тульской области удержали в равновесии все рабочие процессы. Компания продолжает выполнять все договорные обязательства с региональным правительством, с муниципалитетами, с Тулой. Регулярность рейсов - почти 100%. За последние два года приобретено более 100 единиц подвижного состава.

Алексей Крыгин, директор ООО «Тульская ТК».

Алексей Крыгин, директор ООО «Тульская ТК».

Губернатор Алексей Геннадьевич Дюмин держит работу транспортной отрасли под личным контролем, он в теме всего, что у нас происходит. Мы находимся в конструктивном диалоге с заместителем губернатора Сергеем Николаевичем Егоровым, курирующим нашу отрасль, с министерством транспорта и дорожного хозяйства региона в лице Родиона Борисовича Дудника. Есть ощущение поддержки, понимание того, что мы не одни.

- «Тульскую ТК» отличает большой объем социальной работы…

- Мы никогда не отказываемся от социальной нагрузки, понимаем - это нужно людям! В ушедшем году включились в ряд новых социальных вопросов. Помимо того, что мы обеспечиваем работой порядка 1000 человек, всегда откликаемся на предложения правительства, депутатского корпуса, инициативных групп, волонтеров. В 2022 году не раз принимали участие в передаче помощи как для жителей, находящихся в Донбассе, так и для тех, кто приехал оттуда в Тульскую область. На нашем транспорте размещены патриотические знаки и лозунги, это вклад компании в общее единение.

- Какие задачи стоят перед компанией в наступившем году?

- Будем наращивать объемы перевозок, расширять собственную маршрутную сеть: «Тульская ТК» активно участвует во всех конкурсных процедурах. Этому поможет и значительное обновление нашего подвижного состава.

На 2023 год планируем с правительством Тульской области заключение долгосрочного контракта на 2,5 года. До этого были годовые контракты, увеличенный срок позволит работать спокойнее. В требования контракта заложено обновление подвижного состава – это наиболее затратная часть для транспортных компаний в вопросе повышения комфорта пассажиров и качества перевозок. По итогу контракта мы выйдем на 80% подвижного состава, который будет укладываться в рамки 5-летнего срока эксплуатации.

«Тульскую ТК» неверно ассоциировать лишь с городскими перевозками. Наше присутствие в городе минимально: здесь работает порядка 20 единиц транспорта. Основная наша работа – областные перевозки, т. е. перевозки межмуниципальные (соединение Тулы с МО) и внутримуниципальные (соединение районного центра с населенными пунктами внутри района). Поэтому острой необходимости в автобусах большой вместимости нет. Мы с правительством региона выполняем здесь социальную функцию: если в населенном пункте проживает лишь один человек, которому надо уехать на работу или в больницу, мы должны его возить. По закону мы обязаны обеспечивать транспортную доступность. Все маршруты ясны, жалоб на недостаточную вместимость транспортных средств нет.

На транспорте "Тульской ТК" размещены патриотические знаки и лозунги.

На транспорте "Тульской ТК" размещены патриотические знаки и лозунги.

Ведется важная повседневная работа по техобслуживанию и ремонту подвижного состава. По итогам 2022 года регулярность наших рейсов 99,4%.

Один из важнейших составляющих успеха – коллектив. Я высоко оцениваю сотрудников компании в плане профессионализма: все задачи, порой непростые, выполняются. В коллективе понимают колоссальную ответственность перед туляками и жителями региона и знают, что делать, чтобы не сорвать ни одного рейса. Мы привыкли выполнять принятые на себя обязательства. Нам важно доставить пассажира из точки А в точку Б максимально безопасно и комфортно, чтобы у человека от поездки остались только хорошие эмоции. Этому принципу «Тульская ТК» будет следовать и в будущем.

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