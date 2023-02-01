Для победы нужны сплоченность и активность

Председатель Тульского регионального отделения Российского военно-исторического общества, заместитель начальника Московской железной дороги по территориальному управлению филиала ОАО «РЖД» Александр Потапенко.

Напомним, что Российское военно-историческое общество было создано в 2012 году по Указу Президента РФ Владимира Путина как прямой продолжатель традиций Императорского русского военно-исторического общества. Главная миссия РВИО – утверждение в обществе патриотических ценностей, противодействие попыткам исказить военную историю нашей державы.

Тульское отделение РВИО ведет активную военно-патриотическую деятельность с 2013 года. В его составе – более 1300 человек, среди которых как профессионалы в вопросах военной истории, так и неравнодушные активисты. Летом прошлого года в Москве на съезде РВИО Тульское региональное отделение Российского военно-исторического общества признано лучшим в стране среди региональных отделений РВИО.

- Александр Федорович, расскажите о наиболее значимых событиях в деятельности ТРО РВИО в ушедшем году…

- Летом в Туле состоялось всероссийское совещание председателей региональных отделений РВИО, в его рамках прошел видеомост с созданным региональным отделением нашей организации в ДНР. Донецкие коллеги обратились с предложением на период становления за их отделением закрепить шефство и попросили, чтобы это были именно мы. Такое решение было принято, затем состоялась моя поездка в ДНР как председателя ТРО РВИО. Мы подписали соглашение о сотрудничестве, помогли в создании офиса представительства в ДНР. Помимо этого, мы доставили большое количество литературы для школьников Донбасса.

23.11.2022. В Туле состоялась передача имущества и медикаментов для лечения военнослужащих, участвующих в специальной военной операции.

В ходе визита мы предложили (и это было хорошо воспринято) установить мемориальный комплекс в виде памятника солдату-освободителю, спасающему ребенка. Планировали сделать это в Мариуполе в Левобережном районе, закрепленном за Тульской областью, но макет скульптурной композиции настолько понравился в Донецке, что руководство ДНР попросило поставить его там. Состоялось заседание комиссии по увековечиванию памяти, в ходе которой высказали мнение, что монумент надо установить в аэропорту Донецка – знаковом месте сражения с укронацистами. Аэропорт будет восстанавливаться, и на въезде в него появится этот величественный памятник. Сегодня есть все для того, чтобы начать эту работу, не хватает только мирного неба над Донецком. Думаю, это уже не за горами… Надеюсь, что реализация этого проекта послужит новым импульсом для восстановления аэропорта и территорий, которые вернулись в Россию.

Второй важный момент – это частичная мобилизация. Мы в Тульском отделении РВИО приняли решение оказать содействие в приобретении экипировки, оснащении наших военнослужащих, которые призывались с территории Тульской области. Эта работа получила большую поддержку среди тульских железнодорожников, которые состоят в нашем отделении РВИО. Они приняли решение перечислить часть заработка для поддержки военнослужащих – было собрано порядка 4 млн рублей. Тульские железнодорожники не остались в стороне, когда в наш регион в начале 2022 года стали прибывать беженцы с Донбасса: для тех, кто был вынужден покинуть свои родные места, работниками нашего территориального управления филиала ОАО «РЖД» было выделено средств из своей зарплаты на сумму порядка 1 млн рублей.

24 октября губернатор Тульской области А. Г. Дюмин вручил бойцам 106-й ВДД дополнительную технику и снаряжение, приобретенные, в том числе, на собранные при поддержке Тульского регионального отделения РВИО средства.

Потом появилась проблема нашего военного госпиталя: раненые прибывают, родственников рядом нет… И тульским региональным отделением РВИО были закуплены для них необходимые личные принадлежности. Мы закрыли месячную потребность госпиталя в лекарствах, медикаментах, перевязочных материалах. В этом году нацелены продолжать этот процесс.

- Каковы планы на наступивший год?

- В этом году появится ряд новых направлений нашей работы, тематику для этого прописывает сама жизнь. Будем реагировать на все внешние вызовы, воспитывать из нашей молодежи истинных патриотов Родины, не остановимся и в поддержке мобилизованных. Центральное военно-историческое общество предложило в этом году на Тульской земле провести Всероссийский форум молодежи. Мы с радостью дали добро, активно готовимся к этому мероприятию, которое пройдет в апреле-мае. Почетно, что из всех субъектов РВИО выбрали именно нас.

В завершение остановлюсь на очень важном моменте: любое мероприятие, которое сегодня проходит, нельзя рассматривать в отрыве от происходящих событий. Мы взаимодействуем со многими организациями, готовы к диалогу и совместной работе.

Тульское региональное отделение РВИО принимает участие в сборе денежных средств в регионе на поддержку СВО.

Наша работа находит понимание и поддержку губернатора Тульской области Алексея Геннадьевича Дюмина, являющегося председателем Попечительского совета регионального отделения РВИО. Считаю, что во многом именно благодаря грамотной работе и конструктивной политике губернатора наш регион показывает достойный пример патриотического настроя и сплоченности.

Сегодня общая активность, напористость, инициатива особенно нужны - тогда и будет победа!