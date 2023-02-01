Подведены итоги догазификации в Тульской области в 2022 году

В Тульской области действуют меры региональной поддержки отдельных категорий граждан при подключении домов к газовым сетям.

Программа социальной газификации — или догазификации - стартовала на территории Тульской области еще в 2021 году по инициативе Президента РФ, который поручил обеспечить бесплатное подведение газа к границам личных земельных участков. К ее реализации на местах оперативно приступили уже в середине года - был разработан алгоритм взаимодействия, выявлены потенциальные участники, утверждены нормативные документы.

Практически сразу же начался и прием заявок от населения, заключение договоров. Чуть позже - строительно-монтажные работы. Таким образом, часть заявлений была отработана уже в 2021-м. И все же основной объем реализации программы пришелся именно на 2022-й. Наибольшее число заявок оказались от жителей бывшего Ленинского района, Заокского, Суворовского и Веневского районов, а также Новомосковского городского округа.

Генеральный директор АО «Газпром газораспределение Тула» Николай Воробьев. Фото: Игорь КОПЫТОВ

- В минувшем году от жителей Тульской области поступило около 6,5 тысяч обращений. После исключения дублирующихся - а такое бывает при подаче документов гражданами сразу через несколько каналов, - и тех, что технически невозможно было исполнить, поскольку газ не подведен к населенному пункту, у нас осталось чуть больше половины - 3,5 тысячи заявок, - отметил Николай Воробьев. – Всего с начала реализации программы было заключено более 5 тысяч договоров со сроками исполнения до 2024 года. Все работы, запланированные на 2022 год, мы успешно выполнили в полном объеме. Более того, удалось реализовать часть заявок текущего года, так что в итоге уровень исполнения составил 106%.

Сейчас наша газораспределительная организация параллельно реализует две программы. По Программе развития газоснабжения и газификации Тульской области в 2021-2025 гг., подписанной Губернатором Алексеем Геннадьевичем Дюминым и председателем Правления «Газпром» Алексеем Борисовичем Миллером, осуществляется строительство межпоселковых сетей. В ее реализацию «Газпром» инвестирует порядка 13 миллиардов рублей. А вот по программе догазификации бесплатно подводятся сети до границы участка. Работы же по строительству сетей в пределах частных землевладений и внутри дома уже оплачивает заявитель.

- При этом в Тульской области действуют меры региональной поддержки отдельных категорий граждан при подключении домов к газовым сетям. Для 13 категорий граждан предусмотрена компенсационная выплата до 120 тысяч рублей, что на 20 тысяч выше рекомендованной федеральными властями (до 100 тысяч). Единовременная выплата предназначена на догазификацию самого домовладения, в том числе, и на газовое оборудование. Право получить ее имеют ветераны и инвалиды, многодетные семьи и семьи, воспитывающие особых детей, одинокие пенсионеры, а также военнослужащие, добровольцы, волонтеры, направленные в ЛНР, ДНР и получившие увечья в ходе спецоперации, а также члены их семей, - подчеркнул Николай Воробьев. - Эта услуга предоставляется в отделах социальной защиты по месту жительства. Там же можно получить и более подробную информацию о льготных категориях.

В базовый пакет оборудования входят: газовый котел, плита, счетчик. Совокупная их стоимость - от 45 тысяч рублей. Заявитель может все приобрести непосредственно в газораспределительной организации. Стоимость же строительно-монтажных работ – от 110 тысяч рублей.

Программа социальной газификации, изначально рассчитанная только до 2024 года, стала бессрочной.

Заявки на догазификацию можно подать через портал Единого оператора газификации (connectgas.ru), в 16 клиентских центрах АО «Газпром газораспределение Тула», в 34 региональных отделениях МФЦ и через портал Госуслуг.

При этом есть три основных условия для участия в программе: наличие в населенном пункте распределительного газопровода, использование газа для личных коммунально-бытовых нужд и наличие всех необходимых документов.

- Если изначально программа социальной газификации была рассчитана только до 2024 года, то, согласно постановлению Правительства РФ от 30 ноября 2022 года, она стала бессрочной, - добавил Николай Воробьев. - Расширился и перечень заявителей, на которых она распространяется. Так, в него вошли медицинские и образовательные организации. То есть теперь ее допустимо применять при проведении газопроводов до границ земельных участков детских садов, школ, поликлиник, больниц, ФАПов, отделений врачей общей практики, амбулаторий. Единственное необходимое условие - населенные пункты, в которых они расположены, должны быть уже газифицированы. Также стало бесплатным само подключение зданий социальной сферы к сетям. И это большое подспорье для муниципальных и региональных бюджетов.