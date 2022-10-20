Заводская судьба длиною в жизнь

Вручение государственной награды «Герой Труда РФ».

Человек-легенда и человек-характер… Его вклад в укрепление обороноспособности страны невозможно переоценить: под его руководством создано производство принципиально новых образцов противотанковых управляемых ракет лазерного наведения, он руководил работами по освоению производства зенитных ракетно-артиллерийских комплексов ближнего рубежа и артиллерийских установок малого калибра. О многочисленных наградах Евгений Анатольевич много говорить не любит, потому что главным для него являются не регалии, а то, чем живет и дышит предприятие, его развитие, и перспективы, и, конечно, забота о своих сотрудниках. Под его руководством «Туламашзавод» не только сохранил свой потенциал, но и стал одним из флагманов промышленного машиностроения России.

Евгений Анатольевич Дронов 20 октября отмечает 75-летний юбилей.

Евгений Дронов родился в семье военного. Его отец воевал с 16 лет в составе Тульского рабочего полка, и, окончив военное училище, дошел до Берлина, был дважды ранен. После войны служил в армии. Взрослые называли маленького Женю сыном полка, он все время пропадал в расположении части. В детстве он, как и все его сверстники, не был избалован достатком и комфортом. Гонял на улице с ребятами, любил футбол и умел постоять за себя и друзей. В юности Дронов увлекался не только футболом, но и занимался профессиональным боксом, ручным мячом - был капитаном сборной Тульского политехнического института. Спорт стал неотъемлемой частью его жизни, своего рода аккумулятором, который его подпитывал. Учиться Евгению Анатольевичу нравилось, и машиностроительний факультет тульского политеха определил его будущую профессию, которая стала судьбой.

Трудовой путь Дронова неразрывно связан с двумя оборонными предприятиями — тульскими оружейным и машиностроительным заводами. На последнем из вышеназванных Евгений Анатольевич работает с 1982 года, и именно тогда Дронов оказался у истоков становления нового ракетного производства: замкнутого, оснащенного новейшим оборудованием, уникального. Шло освоение серийного выпуска принципиально новых образцов противотанковых управляемых снарядов. В ходе работ совершенствовалась конструкция изделий, повышалась их технологичность и надежность.

В середине 1990-х оборонка практически лишилась госзаказа, заводы — в кризисном состоянии. Но руководство машзавода, понимая всю глубину проблем, сдаваться не собиралось. Искало принципиально новые пути выживания и развития, осваивало выпуск новых видов продукции, в том числе и гражданского назначения. Так, в частности, на заводе возникло производство «Двигатель». Тогда под непосредственным руководством Евгения Дронова был разработан проект малогабаритных дизелей и освоено их производство.

За годы работы на главных тульских заводах Евгений Дронов прошел путь от участкового мастера до генерального директора. На этот пост он был избран собранием акционеров в апреле 2002 года. Реструктуризация, проведенная на предприятии генеральным директором Дроновым и разделившая часть завода на дочерние общества, позволила руководителям производств самостоятельно решать задачи, проявлять инициативу, искать заказы. А чтобы для этого был стимул, вся прибыль оставалась «дочкам» — на новое оборудование, реконструкции и ремонты, повышение зарплаты. Дронов сутками пашет сам и своим примером учит других директоров решать современные задачи быстро и эффективно. Непрофессионалов в его команде никогда не было: только спецы и «пахари». Это позволило АО «АК «Туламашзавод» стать одним из лидеров среди предприятий оборонного комплекса страны и получить стабильный госзаказ.

За годы работы на главных тульских заводах Евгений Дронов прошел путь от участкового мастера до генерального директора.

Неотъемлемая черта Евгения Анатольевича – неравнодушие. К судьбе родного завода, к интересам туляков, к любимой Туле, к воспитанникам подшефных детских домов… Он и его коллектив хранят добрые традиции: предприятие строит жилье для заводчан, работают база отдыха, детские клубы, Дворец культуры и Дом спорта, проходят заводские спартакиады.

В 2007 году по инициативе Евгения Дронова возле Тульского машиностроительного завода был построен храм в честь святого равноапостольного князя Владимира. Его прихожане — не только заводчане, но и многие жители города. Позже рядом с храмом выросла нарядная колокольня, был поставлен памятник Крестителю Руси святому князю Владимиру.

В год 70-летия АО «АК «Туламашзавод» его коллектив преподнес добрые подарки родному городу. Одним из них стал памятник легендарному Левше, установленный на набережной Упы. Он был отлит из бронзы еще к 50-летию завода, почти два десятилетия стоял на его территории, а теперь приветствует всех туляков и гостей города оружейников.

Губергнатор Тульской области Алексей Дюмин и генеральный директор АО «АК «Туламашзавод» Евгений Дронов.

Заметно преобразилась за последние годы и территория завода. Ее настоящим украшением стала площадь Трудовой славы с портретами лучших работников предприятия. Цветники, скверы, зеленые насаждения, иллюминация украшают всю огромную территорию компании. Чистота, ухоженные газоны, тротуары, аллеи и дорожки — это своего рода воспитание культуры поведения. Заводчане берегут красоту: мусора и брошенных бумажек на территории не увидишь.

Туламашзавод старается порадовать ребят подарками к разным значимым событиям в их жизни.

Евгений Анатольевич никогда не замыкается в своих и заводских проблемах, он открытый человек, отдающий свою душу, сердце, знания самому для него дорогому — Туле, заводу, добрым проектам. Туляки хорошо знают, что гендиректор и коллектив АО «АК «Туламашзавод» верны традициям, а значит, и городу оружейников. Знают об этом и воспитанники Долматовского детского дома, которых Евгений Анатольевич опекает и которых ждут после окончания учебы цеха и отделы предприятия. Сотрудники «Туламашзавода» считают, что пока у руля Дронов - у предприятия есть хорошее настоящее и его ждет прекрасное будущее.

И с этим трудно не согласиться!