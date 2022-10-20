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Общество20 октября 2022 6:36

Заводская судьба длиною в жизнь

20 октября Почётный гражданин города-героя Тулы и Тульской области, генеральный директор АО «АК «Туламашзавод», Герой Труда РФ Евгений Анатольевич Дронов отмечает 75-летие
Источник:kp.ru
Вручение государственной награды «Герой Труда РФ».

Вручение государственной награды «Герой Труда РФ».

Человек-легенда и человек-характер… Его вклад в укрепление обороноспособности страны невозможно переоценить: под его руководством создано производство принципиально новых образцов противотанковых управляемых ракет лазерного наведения, он руководил работами по освоению производства зенитных ракетно-артиллерийских комплексов ближнего рубежа и артиллерийских установок малого калибра. О многочисленных наградах Евгений Анатольевич много говорить не любит, потому что главным для него являются не регалии, а то, чем живет и дышит предприятие, его развитие, и перспективы, и, конечно, забота о своих сотрудниках. Под его руководством «Туламашзавод» не только сохранил свой потенциал, но и стал одним из флагманов промышленного машиностроения России.

Евгений Анатольевич Дронов 20 октября отмечает 75-летний юбилей.

Евгений Анатольевич Дронов 20 октября отмечает 75-летний юбилей.

Евгений Дронов родился в семье военного. Его отец воевал с 16 лет в составе Тульского рабочего полка, и, окончив военное училище, дошел до Берлина, был дважды ранен. После войны служил в армии. Взрослые называли маленького Женю сыном полка, он все время пропадал в расположении части. В детстве он, как и все его сверстники, не был избалован достатком и комфортом. Гонял на улице с ребятами, любил футбол и умел постоять за себя и друзей. В юности Дронов увлекался не только футболом, но и занимался профессиональным боксом, ручным мячом - был капитаном сборной Тульского политехнического института. Спорт стал неотъемлемой частью его жизни, своего рода аккумулятором, который его подпитывал. Учиться Евгению Анатольевичу нравилось, и машиностроительний факультет тульского политеха определил его будущую профессию, которая стала судьбой.

Трудовой путь Дронова неразрывно связан с двумя оборонными предприятиями — тульскими оружейным и машиностроительным заводами. На последнем из вышеназванных Евгений Анатольевич работает с 1982 года, и именно тогда Дронов оказался у истоков становления нового ракетного производства: замкнутого, оснащенного новейшим оборудованием, уникального. Шло освоение серийного выпуска принципиально новых образцов противотанковых управляемых снарядов. В ходе работ совершенствовалась конструкция изделий, повышалась их технологичность и надежность.

В середине 1990-х оборонка практически лишилась госзаказа, заводы — в кризисном состоянии. Но руководство машзавода, понимая всю глубину проблем, сдаваться не собиралось. Искало принципиально новые пути выживания и развития, осваивало выпуск новых видов продукции, в том числе и гражданского назначения. Так, в частности, на заводе возникло производство «Двигатель». Тогда под непосредственным руководством Евгения Дронова был разработан проект малогабаритных дизелей и освоено их производство.

За годы работы на главных тульских заводах Евгений Дронов прошел путь от участкового мастера до генерального директора. На этот пост он был избран собранием акционеров в апреле 2002 года. Реструктуризация, проведенная на предприятии генеральным директором Дроновым и разделившая часть завода на дочерние общества, позволила руководителям производств самостоятельно решать задачи, проявлять инициативу, искать заказы. А чтобы для этого был стимул, вся прибыль оставалась «дочкам» — на новое оборудование, реконструкции и ремонты, повышение зарплаты. Дронов сутками пашет сам и своим примером учит других директоров решать современные задачи быстро и эффективно. Непрофессионалов в его команде никогда не было: только спецы и «пахари». Это позволило АО «АК «Туламашзавод» стать одним из лидеров среди предприятий оборонного комплекса страны и получить стабильный госзаказ.

За годы работы на главных тульских заводах Евгений Дронов прошел путь от участкового мастера до генерального директора.

За годы работы на главных тульских заводах Евгений Дронов прошел путь от участкового мастера до генерального директора.

Неотъемлемая черта Евгения Анатольевича – неравнодушие. К судьбе родного завода, к интересам туляков, к любимой Туле, к воспитанникам подшефных детских домов… Он и его коллектив хранят добрые традиции: предприятие строит жилье для заводчан, работают база отдыха, детские клубы, Дворец культуры и Дом спорта, проходят заводские спартакиады.

В 2007 году по инициативе Евгения Дронова возле Тульского машиностроительного завода был построен храм в честь святого равноапостольного князя Владимира. Его прихожане — не только заводчане, но и многие жители города. Позже рядом с храмом выросла нарядная колокольня, был поставлен памятник Крестителю Руси святому князю Владимиру.

В год 70-летия АО «АК «Туламашзавод» его коллектив преподнес добрые подарки родному городу. Одним из них стал памятник легендарному Левше, установленный на набережной Упы. Он был отлит из бронзы еще к 50-летию завода, почти два десятилетия стоял на его территории, а теперь приветствует всех туляков и гостей города оружейников.

Губергнатор Тульской области Алексей Дюмин и генеральный директор АО «АК «Туламашзавод» Евгений Дронов.

Губергнатор Тульской области Алексей Дюмин и генеральный директор АО «АК «Туламашзавод» Евгений Дронов.

Заметно преобразилась за последние годы и территория завода. Ее настоящим украшением стала площадь Трудовой славы с портретами лучших работников предприятия. Цветники, скверы, зеленые насаждения, иллюминация украшают всю огромную территорию компании. Чистота, ухоженные газоны, тротуары, аллеи и дорожки — это своего рода воспитание культуры поведения. Заводчане берегут красоту: мусора и брошенных бумажек на территории не увидишь.

Туламашзавод старается порадовать ребят подарками к разным значимым событиям в их жизни.

Туламашзавод старается порадовать ребят подарками к разным значимым событиям в их жизни.

Евгений Анатольевич никогда не замыкается в своих и заводских проблемах, он открытый человек, отдающий свою душу, сердце, знания самому для него дорогому — Туле, заводу, добрым проектам. Туляки хорошо знают, что гендиректор и коллектив АО «АК «Туламашзавод» верны традициям, а значит, и городу оружейников. Знают об этом и воспитанники Долматовского детского дома, которых Евгений Анатольевич опекает и которых ждут после окончания учебы цеха и отделы предприятия. Сотрудники «Туламашзавода» считают, что пока у руля Дронов - у предприятия есть хорошее настоящее и его ждет прекрасное будущее.

И с этим трудно не согласиться!

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