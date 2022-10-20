В Туле 21 октября откроется итоговая выставка «Дорогами Отечества» Всероссийского плакатного проекта «Россия. Третий путь»

Всероссийский плакатный проект «Россия. Третий путь», зародившийся в Тульской области 10 лет назад, за эти годы привлек внимание сотен авторов - из России и десятков зарубежных стран. Это гражданская акция, которая направлена на воплощение в художественных образах социально значимых актуальных идей и целей их популяризацию и поддержку.

Уже прошло пять всероссийских конкурсов, в которых также свободно могли принять участие авторы из ближнего и дальнего зарубежья. На конкурсы поступили тысячи работ со всех континентов, кроме Австралии, от профессионалов плакатного искусства и любителей всех возрастов. Каждый конкурс имеет свой актуальный девиз. Призерами и дипломантами стали как известные мастера, так и студенты, молодые художники и дизайнеры.

Отдельной номинацией оценивались детские рисунки. Кроме гражданско-патриотического и остросоциального содержания в работах финалистов конкурса представлены плакаты, отражающие общечеловеческие ценности и ориентиры, работы экологической направленности, а также работы, посвященные юбилеям, событиям и деятелям науки и культуры.

Реализуется проект дистанционно, через интернет, что особенно актуально в период пандемии. На сайте проекта www.tretyput.ru в рубрике «Конкурс плаката» размещены Положение и условия конкурса, составы жюри и оргкомитета, в помощь художникам предложены цитаты, тематические публикации.

Каждые два года организуются представительные вернисажи вначале в Туле, а затем демонстрируются по многим городам России и за рубежом. Постоянный рост числа участников Всероссийского конкурса подтверждает актуальность этого уже традиционного масштабного проекта, говорит о его перспективности.

«Третий путь» – это идея, символизирующая поиск Россией своего собственного направления развития. Не заимствование европейской прагматичности или азиатского традиционализма, а сохранение самобытного и формирование нового самосознания, основанного на взаимообогащении разных культур.

Будут показаны лучшие работы пяти конкурсов за десять лет реализации проекта, в том числе — тульских призеров и дипломантов.

Юбилейная выставка «Дорогами Отечества» откроется 21 октября 2022 года в 16.00 в Тульском государственном музее оружия. Там будут показаны лучшие работы пяти конкурсов за десять лет реализации проекта, в том числе — тульских призеров и дипломантов. При организации выставки используются средства бюджета Тульской области.

Проект организован и проводится Автономной некоммерческой организацией «Третий путь» и проходит при поддержке Министерства культуры РФ, Союза художников России, Правительства Тульской области, правительств и творческих Союзов многих регионов.

Конкурсы 2019 и 2021 года реализованы с использованием грантов Президента Российской Федерации, предоставленных Фондом президентских грантов. Благодаря этому по итогам издаются массовыми тиражами альбомы-каталоги и подборки плакатов для распространения по всей России.

0+