В Тульской области Указом Президента РФ введен режим повышенной готовности Фото: Алексей ФОКИН

19 октября Президент России Владимир Путин подписал Указ о введении на территориях субъектов Центрального федерального округа (за исключением Курской, Брянской, Белгородской и Воронежской областей) уровня повышенной готовности. В их число вошла и Тульская область.

Согласно документу, на территории этих регионов вводится уровень повышенной готовности, в рамках которого высшие должностные лица субъектов получают полномочия по принятию решений о проведении:

- отдельных мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне,

- мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Также они получают полномочия реализовать меры для удовлетворения потребностей Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований, органов и нужд населения.

Также будут реализованы следующие меры:

а) усиление охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности, охраны военных, важных государственных и специальных объектов, объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения, функционирование транспорта, коммуникаций и связи, объектов энергетики, а также объектов, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей и для окружающей природной среды;

б) введение особого режима работы объектов, обеспечивающих функционирование транспорта, коммуникаций и связи, объектов энергетики, а также объектов, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей и для окружающей природной среды;

в) ограничение движения транспортных средств и осуществление их досмотра;

г) введение контроля за работой объектов, обеспечивающих функционирование транспорта, коммуникаций и связи, за работой типографий, вычислительных центров и автоматизированных систем, использование их работы для нужд обороны.