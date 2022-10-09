В Тульской области совершенствуется система социальной поддержки семей с детьми Фото: материалы пресс-служб

Внесение изменений в закон «О реализации государственной семейной и демографической политики в Тульской области» предусматривает установление в регионе единой выплаты при рождении ребенка. Базовый размер ее составит 25000 рублей. Если хотя бы один из родителей является студентом-очником – 50000 рублей. При рождении в семье двойни или тройни выплату дадут на каждого новорожденного. Право на ее получение предоставят всем, чей ребенок родился и зарегистрирован на территории Тульской области.

Выплата объединит действующие меры поддержки: областные единовременные пособия на ребенка и беременным женщинам, подарок новорожденному. Проще станет оформление, а кроме того, средства, которые в настоящее время предназначаются для подарка малышу после выписки из роддома, семья сможет потратить по своему усмотрению.

С 1 января по 31 июля 2023 года предусмотрен переходный период, в течение которого будущие родители смогут сделать выбор: получить областные единовременные пособия и подарок новорожденному или единую выплату.

Вносятся изменения в законы области об образовании и наделении органов местного самоуправления полномочиями по выплате компенсации родителям, дети которых посещают детские сады. Предлагается с 1 января 2023 года при назначении региональной меры поддержки использовать критерий нуждаемости. Воспользоваться компенсацией смогут родители детсадовцев, у которых среднедушевой доход семьи за три месяца, предшествующих четырем месяцам перед обращением, не превышает полуторакратную величину прожиточного минимума на душу населения в Тульской области, установленную на дату обращения.