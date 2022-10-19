Тула
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тула
+11°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество19 октября 2022 7:36

Топ процедур красоты этой осени

Сегодня расскажем про аппаратные методики, которые справятся со всеми проблемами кожи не зависимо от возраста. Результат виден сразу, а накопительный эффект длится от года и более
Источник:kp.ru
Топ процедур красоты этой осени

Топ процедур красоты этой осени

Наш консультант – главный внештатный специалист по косметологии министерства здравоохранения Тульской области Наталья Руднева.

Главный внештатный специалист по косметологии министерства здравоохранения Тульской области Наталья Руднева.

Главный внештатный специалист по косметологии министерства здравоохранения Тульской области Наталья Руднева.

Целая клиника в одном аппарате

Аппарат М22 представляет собой многомодульную платформу, в которой собран целый ряд эффективных технологий, оказывающих разное воздействие на кожу и сосуды. Свет, излучаемый аппаратом, действует исключительно на патологически измененные участки и не нарушает целостности кожных покровов. Уже после первой процедуры можно заметить эффект, а несколько сеансов могут буквально вернуть молодость и полностью избавить от пигментных пятен, аномального покраснения лица, акне и шрамов от него.

Аппарат М22 - многомодульная платформа, в которой собран ряд эффективных технологий.

Аппарат М22 - многомодульная платформа, в которой собран ряд эффективных технологий.

Чего же именно стоит ожидать от процедуры:

• уменьшения воспалительной реакции на коже, а затем ее полное исчезновение;

• сглаживания или полного избавления от морщин различной глубины;

• увеличения продукции коллагена и эластина;

• тонизации кожных покровов;

• заметного сужения пор;

• веснушки и пигментные пятна бледнеют;

• усиленного увлажнения кожи;

• отсутствия ощущения стянутости;

• приобретения здорового цвета, тона, рельефа лица.

Преимущества М22

Уникальная возможность во время одной процедуры с помощью различных насадок решить различные дерматологические проблемы (фотоомоложение лица, лечение акне и постакне, устранение сосудистых звездочек, сосудистых сеточек и пигментации).

Неинвазивность, нетравматичность и отсутствие реабилитационного периода.

Подтвержденная безопасность метода.

Во время процедуры не нарушается рН-баланс кожи и сохраняется защитный липидный слой дермы.

Видимый результат.

Уже после первой процедуры фотоомоложения заметно уменьшится глубина морщин, а последующие процедуры усилят результат и надолго (от 2 до 4 лет) зафиксируют его. Эффект омоложения может сохраниться до 3-х лет. Период реабилитации после процедуры минимальный, можно сразу окунуться в привычный образ жизни, пользоваться декоративной косметикой. Единственное, чего стоит избегать, так это пребывания на солнце и необходимо наносить на кожу солнцезащитные средства. В среднем, для получения стойкого результата требуется 4-6 сеансов в год с перерывом в две недели.

Луч света для здоровья и молодости кожи

Еще одна аппаратная процедура, которая позволит справиться с различными проблемами кожи – фотодинамическая терапия.

Фотодинамическая терапия.

Фотодинамическая терапия.

Она поможет убрать следы от постакне, пигментацию, сосудистую сетку, выровнять тон и добавить лифтинга тканям. Просто нужно пройти курс фотодинамической терапии на аппарате АЛОД- 01. Процедура бережно ликвидирует патологические клетки, снимает воспаление и отечность. Способствует заживлению, запускает процесс регенерации, синтеза коллагена и эластина, активирует кровоток и естественное увлажнение, повышает клеточный иммунитет, нормализует работу сальных желез.

На проблемные участки кожи наносят специальный гель-фотосенсибилизатора, который за короткое время проникает в глубинные слои, собираясь в межклеточных областях и на стенках поврежденных клеток. После удаления фотосенсибилизатора проводится облучение участков с помощью светодиодного аппарата. Воздействие проходит выборочно, здоровые ткани и молодые клетки такая терапия не затрагивает.

С чем борется: старение кожи, провисание кожи (птоз век, контура), рубцовые дефекты, купероз, розацеа, следы постакне, пигментация, расширенные, забитые поры, угревая сыпь.

Преимущества:

небольшое число противопоказаний;

отсутствие побочных эффектов и каких-либо осложнений;

неинвазивность;

точность действия - исцеляющему эффекту подвергаются только нездоровые ткани и клетки;

отсутствует период реабилитации;

способствует естественному делению клеток, омоложению всех слоев дермы, восстановлению тонуса организма в целом.

Видимый результат.

Полное восстановление кожи происходит обычно после 6-8 сеансов, длящихся не более 60 минут. Во время проведения терапии пациент ощущает только тепло и эффект отдохнувшего лица виден после первой процедуры. Реабилитация не требуется. Количество процедур определяет врач. Учитывая комфортность методики ее можно делать с перерывом 1 раз в неделю.

Гидропиллинг

Гидропилинг – щадящее отшелушивание, глубокое очищение и увлажнение эпидермиса.

Одна процедура вместо пяти: очищение; массаж лица; шлифовка эпидермиса; безинъекционное омоложение. Такой эффект объясняется двойным воздействием аппарата на кожу. Во-первых, вакуум счищает с кожи омертвевшие частички, эффективно очищает поры, а также стимулирует кровообращение, что положительно сказывается на питании клеток. Во-вторых, дополнительно применяются фирменные сыворотки. Эти средства позволяют точечно и максимально эффективно бороться с той или иной проблемой.

Гидропилинг.

Гидропилинг.

Система настроек аппарата Hydra Peel Plus позволяет сконфигурировать его для проведения оптимального сеанса на любом типе кожи. При этом проводить можно как гидропилинг лица, так и тела.

С чем борется: акне и его последствия; заметные черные точки на лице; сухая или чрезмерно жирная кожа; вросшие волосы (не только на лице, но и на теле); себорея; неровный рельеф кожной ткани; недостаточно эластичный эпидермис; появление первых морщин.

Для достижения результата потребуеться несколько сеансов. Для профилактики - 1 раз в 1-3 месяца.

Преимущества:

Не требуется реабилитация — можно сделать в обеденный перерыв.

Минимальное количество противопоказаний;

Отсутствие болевых ощущений и побочных эффектов;

Универсальность – подходит для людей с любым типом кожи, не имеет сезонных и возрастных ограничений;

Безопасность – не имеет побочных эффектов, не вызывает раздражение;

Заметное сужение пор;

Комплексный подход – очищает кожу, питает и увлажняет ее, стимулирует кровообращение и улучшает тонус.

SMAS-лифтинг

О нем говорят как о безоперационной подтяжке лица, альтернативе хирургическим операциям.

– Принцип действия УЗ подтяжки лица – воздействие высокоинтенсивным фокусированным лучом на SMAS (поверхностную мышечно-апоневротическую систему). Мышечно-апоневротическая система отвечает за мимику, ее строение позволяет поддерживать форму лица, а содержащиеся в верхних слоях дермы эластин и коллаген не дают появляться морщинам. С возрастом такая поддержка кожи ухудшается, овал лица «плывет», а от активной мимики остаются морщины. Данную методику также называют «минус 10 лет за 1 процедуру».

С чем борется: заметное опущение мышечного каркаса лица; смещение тканей в определенных зонах (глаза, губы, скулы, щеки); глубокие мимические морщины и складки; наличие второго подбородка; Явное преждевременное старение кожи; провисание и складки кожи на шее; дряблость кожного покрова; профилактика признаков старения.

SMAS-лифтинг.

SMAS-лифтинг.

Преимущества:

Возможность работы с 2-мя основными проблемами: лифтинг (подтяжка) кожи и уменьшения жировых отложений (липолиз):

• лифтинг: улучшение контуров лица, избавление от второго подбородка и брылей, лифтинг верхнего века, коррекция морщин и носогуб-ных складок.

• липолиз: коррекция жировых отложений в таких зонах, как живот, внутренняя и внешняя поверхность бедер, внутренняя поверхность рук, ко лени и ягодицы. Для работы с крупными участками тела не обходимы глубокие насадки.

Подобными насадками обладает аппарат Double. Эффект от процедуры нарастает с момента проведения в течение 6 месяцев и сохраняется на протяжении 1-3 лет.

Процедура не требует реабилитации и имеет ярко выраженный долговременный эффект. Обработка участков лица и тела происходит микро- и макросфокусированными лучами ультразвука, которые нагревают подкожные слои и запускают процессы обновления клеток. Для направленного воздействия на определенную зону применяются мультифункциональные картриджи, которые, в зависимости от поставленной задачи, оказывают лифтинг-эффект или запускают процесс липолиза - разрушают оболочку жировых клеток, безопасно выводя из организма скопления лишнего жира.

Процедуру можно назвать чувствительной на определенных участках лица, но точно не болезненной. На качественных аппаратах с хорошей мощностью, например, таких, как Doublo, процедура является практически безболезненной.

Используется местный анастетик (эмла). Процедуру SMAS-лифтинга имеет проводить только специалист с высшим медицинским образованием. Доверяйте свое лицо и тело только профессионалам.

ВАЖНО

Встроенная ультразвуковая диагностика высокого разрешения - для SMAS-лифтинга Doublo помогает врачу определить глубину залегания SMAS-слоя, подобрать нужные датчики и сделать процедуру максимально безопасной для пациента. Данная методика в сравнении с пластической хирургией не является инвазивной, не ухудшает трофику тканей, не образует рубцов. Еще хочется отметить, что процедуру можно выполнять по зонам, именно тем, которые требуют корректировки.

.

.

Интересное