Топ процедур красоты этой осени

Наш консультант – главный внештатный специалист по косметологии министерства здравоохранения Тульской области Наталья Руднева.

Главный внештатный специалист по косметологии министерства здравоохранения Тульской области Наталья Руднева.

Целая клиника в одном аппарате

Аппарат М22 представляет собой многомодульную платформу, в которой собран целый ряд эффективных технологий, оказывающих разное воздействие на кожу и сосуды. Свет, излучаемый аппаратом, действует исключительно на патологически измененные участки и не нарушает целостности кожных покровов. Уже после первой процедуры можно заметить эффект, а несколько сеансов могут буквально вернуть молодость и полностью избавить от пигментных пятен, аномального покраснения лица, акне и шрамов от него.

Аппарат М22 - многомодульная платформа, в которой собран ряд эффективных технологий.

Чего же именно стоит ожидать от процедуры:

• уменьшения воспалительной реакции на коже, а затем ее полное исчезновение;

• сглаживания или полного избавления от морщин различной глубины;

• увеличения продукции коллагена и эластина;

• тонизации кожных покровов;

• заметного сужения пор;

• веснушки и пигментные пятна бледнеют;

• усиленного увлажнения кожи;

• отсутствия ощущения стянутости;

• приобретения здорового цвета, тона, рельефа лица.

Преимущества М22

Уникальная возможность во время одной процедуры с помощью различных насадок решить различные дерматологические проблемы (фотоомоложение лица, лечение акне и постакне, устранение сосудистых звездочек, сосудистых сеточек и пигментации).

Неинвазивность, нетравматичность и отсутствие реабилитационного периода.

Подтвержденная безопасность метода.

Во время процедуры не нарушается рН-баланс кожи и сохраняется защитный липидный слой дермы.

Видимый результат.

Уже после первой процедуры фотоомоложения заметно уменьшится глубина морщин, а последующие процедуры усилят результат и надолго (от 2 до 4 лет) зафиксируют его. Эффект омоложения может сохраниться до 3-х лет. Период реабилитации после процедуры минимальный, можно сразу окунуться в привычный образ жизни, пользоваться декоративной косметикой. Единственное, чего стоит избегать, так это пребывания на солнце и необходимо наносить на кожу солнцезащитные средства. В среднем, для получения стойкого результата требуется 4-6 сеансов в год с перерывом в две недели.

Луч света для здоровья и молодости кожи

Еще одна аппаратная процедура, которая позволит справиться с различными проблемами кожи – фотодинамическая терапия.

Фотодинамическая терапия.

Она поможет убрать следы от постакне, пигментацию, сосудистую сетку, выровнять тон и добавить лифтинга тканям. Просто нужно пройти курс фотодинамической терапии на аппарате АЛОД- 01. Процедура бережно ликвидирует патологические клетки, снимает воспаление и отечность. Способствует заживлению, запускает процесс регенерации, синтеза коллагена и эластина, активирует кровоток и естественное увлажнение, повышает клеточный иммунитет, нормализует работу сальных желез.

На проблемные участки кожи наносят специальный гель-фотосенсибилизатора, который за короткое время проникает в глубинные слои, собираясь в межклеточных областях и на стенках поврежденных клеток. После удаления фотосенсибилизатора проводится облучение участков с помощью светодиодного аппарата. Воздействие проходит выборочно, здоровые ткани и молодые клетки такая терапия не затрагивает.

С чем борется: старение кожи, провисание кожи (птоз век, контура), рубцовые дефекты, купероз, розацеа, следы постакне, пигментация, расширенные, забитые поры, угревая сыпь.

Преимущества:

небольшое число противопоказаний;

отсутствие побочных эффектов и каких-либо осложнений;

неинвазивность;

точность действия - исцеляющему эффекту подвергаются только нездоровые ткани и клетки;

отсутствует период реабилитации;

способствует естественному делению клеток, омоложению всех слоев дермы, восстановлению тонуса организма в целом.

Видимый результат.

Полное восстановление кожи происходит обычно после 6-8 сеансов, длящихся не более 60 минут. Во время проведения терапии пациент ощущает только тепло и эффект отдохнувшего лица виден после первой процедуры. Реабилитация не требуется. Количество процедур определяет врач. Учитывая комфортность методики ее можно делать с перерывом 1 раз в неделю.

Гидропиллинг

Гидропилинг – щадящее отшелушивание, глубокое очищение и увлажнение эпидермиса.

Одна процедура вместо пяти: очищение; массаж лица; шлифовка эпидермиса; безинъекционное омоложение. Такой эффект объясняется двойным воздействием аппарата на кожу. Во-первых, вакуум счищает с кожи омертвевшие частички, эффективно очищает поры, а также стимулирует кровообращение, что положительно сказывается на питании клеток. Во-вторых, дополнительно применяются фирменные сыворотки. Эти средства позволяют точечно и максимально эффективно бороться с той или иной проблемой.

Гидропилинг.

Система настроек аппарата Hydra Peel Plus позволяет сконфигурировать его для проведения оптимального сеанса на любом типе кожи. При этом проводить можно как гидропилинг лица, так и тела.

С чем борется: акне и его последствия; заметные черные точки на лице; сухая или чрезмерно жирная кожа; вросшие волосы (не только на лице, но и на теле); себорея; неровный рельеф кожной ткани; недостаточно эластичный эпидермис; появление первых морщин.

Для достижения результата потребуеться несколько сеансов. Для профилактики - 1 раз в 1-3 месяца.

Преимущества:

Не требуется реабилитация — можно сделать в обеденный перерыв.

Минимальное количество противопоказаний;

Отсутствие болевых ощущений и побочных эффектов;

Универсальность – подходит для людей с любым типом кожи, не имеет сезонных и возрастных ограничений;

Безопасность – не имеет побочных эффектов, не вызывает раздражение;

Заметное сужение пор;

Комплексный подход – очищает кожу, питает и увлажняет ее, стимулирует кровообращение и улучшает тонус.

SMAS-лифтинг

О нем говорят как о безоперационной подтяжке лица, альтернативе хирургическим операциям.

– Принцип действия УЗ подтяжки лица – воздействие высокоинтенсивным фокусированным лучом на SMAS (поверхностную мышечно-апоневротическую систему). Мышечно-апоневротическая система отвечает за мимику, ее строение позволяет поддерживать форму лица, а содержащиеся в верхних слоях дермы эластин и коллаген не дают появляться морщинам. С возрастом такая поддержка кожи ухудшается, овал лица «плывет», а от активной мимики остаются морщины. Данную методику также называют «минус 10 лет за 1 процедуру».

С чем борется: заметное опущение мышечного каркаса лица; смещение тканей в определенных зонах (глаза, губы, скулы, щеки); глубокие мимические морщины и складки; наличие второго подбородка; Явное преждевременное старение кожи; провисание и складки кожи на шее; дряблость кожного покрова; профилактика признаков старения.

SMAS-лифтинг.

Преимущества:

Возможность работы с 2-мя основными проблемами: лифтинг (подтяжка) кожи и уменьшения жировых отложений (липолиз):

• лифтинг: улучшение контуров лица, избавление от второго подбородка и брылей, лифтинг верхнего века, коррекция морщин и носогуб-ных складок.

• липолиз: коррекция жировых отложений в таких зонах, как живот, внутренняя и внешняя поверхность бедер, внутренняя поверхность рук, ко лени и ягодицы. Для работы с крупными участками тела не обходимы глубокие насадки.

Подобными насадками обладает аппарат Double. Эффект от процедуры нарастает с момента проведения в течение 6 месяцев и сохраняется на протяжении 1-3 лет.

Процедура не требует реабилитации и имеет ярко выраженный долговременный эффект. Обработка участков лица и тела происходит микро- и макросфокусированными лучами ультразвука, которые нагревают подкожные слои и запускают процессы обновления клеток. Для направленного воздействия на определенную зону применяются мультифункциональные картриджи, которые, в зависимости от поставленной задачи, оказывают лифтинг-эффект или запускают процесс липолиза - разрушают оболочку жировых клеток, безопасно выводя из организма скопления лишнего жира.

Процедуру можно назвать чувствительной на определенных участках лица, но точно не болезненной. На качественных аппаратах с хорошей мощностью, например, таких, как Doublo, процедура является практически безболезненной.

Используется местный анастетик (эмла). Процедуру SMAS-лифтинга имеет проводить только специалист с высшим медицинским образованием. Доверяйте свое лицо и тело только профессионалам.

ВАЖНО

Встроенная ультразвуковая диагностика высокого разрешения - для SMAS-лифтинга Doublo помогает врачу определить глубину залегания SMAS-слоя, подобрать нужные датчики и сделать процедуру максимально безопасной для пациента. Данная методика в сравнении с пластической хирургией не является инвазивной, не ухудшает трофику тканей, не образует рубцов. Еще хочется отметить, что процедуру можно выполнять по зонам, именно тем, которые требуют корректировки.