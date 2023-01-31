Алексей Дюмин – студентам: Мечты реализуются, если не бояться трудностей

В атриуме Тульского кремля собрались представители университетов и средне- специальных учебных заведений. 300 студентов, разделенных на 50 команд, приняли участие в интеллектуально-развлекательной игре. Перед началом состязания молодых эрудитов поздравил губернатор Тульской области Алексей Дюмин:

– Дорогие студенты! Поздравляю вас с вашим праздником! Студенческие годы – самое счастливое время, о котором вы будете вспоминать. Это самая лучшая пора – пора общения, дружбы, учебы. Желаю всем, чтобы это замечательное время прошло насыщенно, было счастливым. Получайте образование, занимайтесь спортом, участвуйте в общественной жизни, творчестве. Будьте счастливыми, будьте успешными! Будьте дерзкими в хорошем смысле этого слова. Спасибо, что вы уже сегодня активно участвуете в жизни региона и всей России. А мы продолжим создавать все условия для того, чтобы вы могли реализовать свой потенциал на родной Тульской земле. Не бойтесь трудностей, и пусть все ваши мечты будут реализованы!

– Квиз – хороший формат интеллектуального развлечения для ребят. Сегодня для них подготовлен небольшой сюрприз: будет раунд вопросов от губернатора, и команды, которые займут первое, второе, третье место, получат специальные призы, подготовленные Алексеем Геннадьевичем, – рассказал министр молодежной политики Тульской области Алексей Давлетшин.

– Студенческая пора – незабываемые годы! Это первая любовь, интересные события, первые достижения! Хочу пожелать вам идти только вперед! Сейчас у вас самое лучшее время: книга жизни раскрыта на интересном месте, а впереди много новых страниц, которые заполнятся делами и достижениями. Но студенческая пора это не только учеба, но и общение с друзьями. Студенческий мир прекрасен тем, что человек проявляет самостоятельность, учится преодолевать сложности, в том числе и бытового характера, - отметил ректор ТулГУ Олег Кравченко.

Интеллектуальная битва начинается! Никаких подсказок в телефоне, шпаргалок – только собственный багаж знаний. Квиз состоял из восьми туров, разных по тематике заданий и по форме. Охват был настолько широк, что позволил проявить себя всем. Звучали вопросы из области искусства, кино, музыки и других сфер жизни, на логику и сообразительность. Участники узнавали фильмы, слушая отрывки диалогов из них, тренировали зрительную память, демонстрировали умение делать правильные выводы из заданных условий. Команды ярко и шумно приветствовала каждый правильный ответ. Изюминкой игры стал специальный раунд с вопросами от губернатора. Игровое волнение ребят сказывалось: не все сразу смогли правильно ответить, например, на вопрос о том, кто стал прототипом литературного героя Левши в повести Лескова, а между тем это Алексей Сурнин, который трудился на Тульском оружейном заводе.

Еще один вопрос от губернатора – о знаменитом ученом, уроженце нашего региона, основоположнике агрономической науки в России, который главными площадками для своих экспериментов сделал родную усадьбу Дворяниново и имение Бобринских в Богородицке. Конечно, это Андрей Тимофеевич Болотов!

Сергей Буканов, студент 3-го курса медицинского института ТулГУ.

«Здесь классно!»

– Пока наша команда действует с переменным успехом. Для нас это не первое участие в подобных квизах. Сегодня у нас обновился состав команды: кто-то больше разбирается в музыкальных вопросах, кто-то больше склонен распутывать логические цепочки. Но главное, что здесь классно и позитивно! Сегодня наш праздник, в вузе я познакомился со множеством интересных людей. День студента – это еще и окончание сессии, а значит впереди каникулы! Сегодня с друзьями погуляем по любимому городу и хорошо проведем время, - делится своими впечатлениями Сергей Буканов, студент 3-го курса медицинского института ТулГУ.

И вот приходит время награждения. Команда под названием «Половина комнаты» из ТулГУ заняла первое место, каждому игроку-победителю достались игровые приставки Xbox.

Вторая ступень пьедестала почета по итогам квиза досталась команде «Искатели» из ТГПУ им. Л. Н. Толстого – им вручили умные колонки Яндекс. Станция 2 с голосовым помощником Алисой, а замкнула тройку призеров команда «Мамина радость» из ТулГУ, участники которой получили наушники.

Мероприятия, посвященные Дню студента, проходили 25 января в Туле на нескольких площадках. Команды студентов принимали участие в турнирах по мини-футболу, хоккею, волейболу, баскетболу, массовых катаниях на коньках, танцевали на студенческой вечеринке.