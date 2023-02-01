Николай Афанасьев: Работать на благо родной земли

ЖК «Авион» сочетает в себе внешний стиль, удачные планировочные решения, жить здесь будет комфортно

Сегодня наш собеседник - генеральный директор АО СЗ «Внешстрой» Николай Афанасьев.

- Николай Петрович, во взаимодействии с правительством региона вы ежегодно реализуете ряд социально важных проектов. Что удалось сделать в ушедшем году?

В 2022 году АО СЗ "Внешстрой" получил премию "Тульский бренд" в номинации "Строительство"

- Действительно, наша совместная работа с правительством Тульской области приносит свои плоды, но я хотел бы обратить внимание на общий масштаб происходящих в регионе изменений. Как туляка и как строителя, меня впечатляют те перемены, которые произошли в нашем крае за последние годы. Благодаря губернатору Алексею Геннадьевичу Дюмину, Тульская область уверенно движется вперед: вводятся в строй новые детские сады, школы, объекты здравоохранения, развиваются промышленные площадки, большая работа проводится в части реконструкции мостов и дорог и мн. др. Словом, когда впереди такой эффективный руководитель, то нет преград и по плечу любые задачи.

В прошлом году правительство региона доверило нам достроить детский сад на 240 мест в микрорайоне «Юго-Восточный»: теперь этот просторный, теплый и светлый комплекс будет радовать детишек и их родителей. Также в 2022 году при содействии руководства области проведена огромная работа на одном из самых крупных наших объектов – ЖК «Авион» в микрорайоне «Красные Ворота»: нам оказана помощь в финансировании строительства питающего центра электроснабжения мощностью 25 МВТ. В одиночку столь масштабный проект «потянуть» сложно. Ранее был решен вопрос с канализованием и обеспечением микрорайона чистой водой, теперь здесь, в экологически чистом месте Тулы, появится огромный современный жилой комплекс разной этажности: 20 тысяч жителей, 3 детских сада, две школы. Комплексное освоение территории на таком высоком уровне без поддержки правительства региона было бы невозможно.

Сейчас вложить деньги в эту недвижимость – умное и взвешенное решение: ЖК «Авион» сочетает в себе внешний стиль, удачные планировочные решения, жить здесь будет комфортно. Мы строим только из проверенных, показавших свою эффективность материалов, наша цель - не просто сдать дом в срок, а построить его на века.

- «Внешстрой» - участник программы по переселению из ветхого аварийного жилья.

- Социальное строительство - неотъемлемая часть нашей деятельности. Для переселения людей из аварийного фонда и для детей-сирот мы строим постоянно. В настоящее время по данной программе завершаем возведение в Богородицке второго дома. В наступившем году будем строить в Скуратово два жилых дома для детей-сирот. Еще два дома для детей-сирот мы возведем в Плеханово. Там необходим огромный канализационный коллектор. Этот вопрос находится на контроле руководства области, финансирование регион возьмет на себя.

В 2022 году "Внешстрой" по поручению правительства достроил детский садик на 240 мест в Юго-Восточном микрорайоне

Продолжим возведение детских садов: в частности, в Туле будем достраивать дошкольное учреждение на 75 мест на пр. Ленина, 58: предыдущий подрядчик не справился, провалил сроки, качество и проектные решения. Только своевременное вмешательство руководства области помогло не потерять этот объект. Начнется строительство детского сада в «Новой Туле» на 250 мест - ввод в эксплуатацию запланирован на 2024 год. В Ямнах нам предстоит возвести школу на 100-150 мест с высокими требованиями: здесь будут классы с компьютерным, химическим, физико-математическим уклоном.

Чистая вода городу

- Мы работаем не только над жилищным строительством, но и над обеспечением города инженерной инфраструктурой. Сдан в эксплуатацию водовод на участке Венев - д. Анишино – пос. Волынцевский. Эта работа решила острую проблему аварийности, в результате которой без холодной воды оставались Пролетарский и часть Центрального района Тулы. В 2024 году водовод должен получить продолжение до областной столицы – для этого надо «пройти» еще 18 км. Сейчас с «Тулагорводоканалом» занимаемся проектированием, реализация проекта приведет к тому, что почти вся Тула будет обеспечена качественной водой из Осетрово-Медвенского водозабора.

Отдельная тема: участие в восстановления Мариуполя. На первом доме уже начали работать, сейчас наращиваем там численность работающих, количество машин, механизмов, оборудования, происходит бытовое устройство. Времени на раскачку нет: до ноября этого года надо ввести 3 дома в эксплуатацию в этом городе, который вернулся на свою историческую Родину – в Россию.

Так что в юбилейный для компании год у нас много задач и планов, которые предстоит воплотить в жизнь. Мы к этому готовы!

АО СЗ «Внешстрой»:

Тула, ул Демидовская плотина, дом 27, тел. (4872) 40-11-11.

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