Цена проезда изменится, но льготы сохранятся Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Избежать подорожания проезда не удалось, оно произойдет с 1 марта 2023 года. И на то есть веские причины. Главная из них, конечно, экономическая. Стоимость проезда в Тульской области последний раз устанавливалась два года назад 1 марта 2021-го.

- За это время стоимость топлива выросла на 21%, электроэнергии — на 9,2%, расходы перевозчиков на обслуживание и запасные части увеличились на 70-80%, страхование - на 30%, - пояснил министр транспорта и дорожного хозяйства Тульской области Родион Дудник. - Кроме того, на федеральном уровне ужесточены требования к безопасности транспорта, его оснащению. Необходима индексация зарплат водителей и обслуживающего персонала.

Министр транспорта и дорожного хозяйства Тульской области Родион Дудник Фото: Игорь КОПЫТОВ

Сегодня в транспортных компаниях региона работают более 4500 человек. Ежедневно они обслуживают 388 межмуниципальных и 130 городских маршрутов. Автопарк составляет порядка 2000 единиц подвижного состава. Он постоянно обновляется, более 77% льготного транспорта в области – моложе пяти лет. А в Кимовском районе, Новомосковске и Донском на обслуживающих льготные маршруты приходится 96%.

На более чем 1 500 транспортных средствах установлено оборудование для безналичной оплаты проезда. Для повышения безопасности пассажиров салоны автобусов оснащены видеонаблюдением.

Начальник управления транспорта и дорожного хозяйства администрации Тулы Дмитрий Ярцев дополнил, что для повышения транспортной доступности и качества обслуживания увеличивается количество транспорта.

Начальник управления транспорта и дорожного хозяйства администрации Тулы Дмитрий Ярцев Фото: Игорь КОПЫТОВ

- Только непосредственно в областной столице в 2021-2022 годах открыто пять новых автобусных маршрутов - № 8, 40, 56, 5Л, маршрут до Демидовки, - добавил Дмитрий Ярцев. - На 25% увеличено количество рейсов, которые работают по регулируемому тарифу с предоставлением всех льгот.

Ежедневно в Тульской области общественным транспортом пользуются свыше 100 000 человек, и, конечно же, всем хочется ездить на современных автобусах, троллейбусах и трамваях.

Повышение на минимальные значения

Поэтому поскольку себестоимость пассажирских перевозок выросла, минтрансом Тульской области совместно с перевозчиками и администрацией Тулы принято решение об изменении стоимости проезда с 1 марта 2023 года.

- Мы обсудили с транспортными компаниями все представленные предложения и пришли к соглашению об отказе от резкого повышения стоимости проезда для граждан. Будут установлены минимальные значения, необходимые для сохранения работоспособности отрасли. Чтобы сохранить качество транспортного обслуживания жителей, важно поддерживать заработную плату водителей и обслуживающего персонала на должном уровне, - подчеркнул Родион Дудник.

Таким образом, проезд на городских маршрутах при оплате по карте «Тройка» будет стоить 24 рубля, банковской картой – 26 рублей, наличными – 30 рублей. Стоимость безлимитного месячного проездного составит 1 200 рублей.

При этом было особо подчеркнуто, что месячный льготный проездной билет не изменится в цене. Это позволит сохранить стоимость проезда для порядка 30 категорий граждан, среди которых пенсионеры – а это около 500 тысяч человек, инвалиды I-III групп и др.

На межмуниципальных маршрутах также принято решение установить минимальный размер индексации. Стоимость проезда составит: в зоне до 30 км – 3,4 руб./км, в зоне от 30 км до 60 км – 3 руб./км, свыше 60 км – 2,9 руб./км. Напомним, что сами перевозчики изначально предлагали повышении до 5 руб./км.

Также изменится стоимость пригородных железнодорожных перевозок, где действующий тариф не изменялся более 7 лет - с 1 июня 2015 года. За это время расходы в отрасли поднялись на 30%. Для сохранения маршрутной сети электричек будет установлен тариф –

3,2 руб. за 1 км пути. Льготный проезд в размере 50% стоимости билета для отдельных категорий жителей, в том числе школьников и студентов, сохраняется в полном объеме.

Главный вывод: принятые решения позволят сохранить регулярность пассажирских перевозок, в том числе в вечерние часы, подвижной состав и оборудование будет содержаться в соответствии с требованиями. Штат транспортных компаний будет пополняться квалифицированным персоналом. Это тоже в интересах нас, пассажиров. А повышение стоимости проезда станет дополнительным стимулом для перевозчиков повышать качество обслуживания.