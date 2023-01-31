«Земский доктор»: верный ответ на кадровый вопрос

Участковый врач-терапевт Елена Зиновьева

С 2022 года в стране в рамках нацпроекта «Здравоохранение» реализуется федеральный проект «Модернизация первичного звена здравоохранения РФ». Его цель - организация оказания медицинской помощи рядом с местом жительства, обучения или работы. При этом должны учитываться запросы всех групп населения. Успешно внедрить проект в жизнь получится, если двигаться параллельно сразу в нескольких направлениях. Во-первых, создавать новые объекты, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, второе – привлекать туда квалифицированные кадры.

В Тульской области действуют различные меры поддержки медицинских специалистов. Это программа «Земский доктор», выплаты врачам востребованных специальностей, приобретение автомобилей за счет федеральных и региональных, внебюджетных средств. В прошлом году по поручению главы региона Алексея Дюмина ввели дополнительную ежемесячную выплату в размере 15 тысяч рублей. Ее получают медики, работающие в амбулаторных условиях на следующих должностях: врач-педиатр, участковый врач-педиатр, врач-терапевт, участковый врач-терапевт, врач общей практики (семейный врач). Также врачам этой категории предоставляется ежемесячная компенсация за наем жилых помещений до 20 тыс. рублей.

Данные меры поддержки позволят сохранить сотрудников и укрепить штат медучреждений.

Елена Зиновьева работает участковым врачом-терапевтом ЦРБ в Плавске почти полгода. В зоне ответственности молодого специалиста не только большая часть жителей районного центра, но и пяти прилегающих поселков.

- Елена, как пришло понимание, что медицина – это ваше?

- Мама говорила, что я с раннего детства хотела стать врачом. Во всех школьных сочинениях писала, что буду педиатром. Но постепенно поняла, что больше склоняюсь к терапии, решила выбрать специальность «Лечебное дело». В 2016-м поступила в Курский государственный медицинский университет: там хорошая учебная база. Этим и был обусловлен мой выбор.

- Как к поступлению готовились?

- У меня мама - учитель химии и биологии, поэтому эти профильные предметы дополнительно штудировались дома, и к репетиторам, как многие, я не ездила. Преподаватели моей родной плавской школы рассказали о возможности учиться по целевому направлению от Центральной районной больницы Плавска. Мы узнали все подробности у главного врача медучреждения, и я подписала такой договор.

- Как проходил процесс учебы?

- На первых курсах приходилось корпеть над учебниками по ночам, сложные экзаменационные сессии, спать порой доводилось всего пару часов в день. Но постепенно стало легче, большим подспорьем стала поддержка от педагогов: даже если нужно было остаться после занятий и что-то дополнительно пояснить, они не отказывали. Закончила университет в июле 2022 года, а уже 24 августа официально был мой первый рабочий день в качестве участкового врача-терапевта Плавской ЦРБ.

- Как прошла профессиональная адаптация?

- Я включилась в работу сразу и поняла, что разница между учебой и практикой огромная. На этом важном этапе неоценимую помощь мне оказала терапевт Татьяна Петровна Челнокова, за плечами которой полвека в медицине. Я сидела с ней на приеме, Татьяна Петровна все поясняла, давала полезные рекомендации.

- Сейчас ощущаете себя более уверенно?

- Да, конечно. Мандраж прошел после первого месяца работы, все стало спокойнее и понятнее, работаю с удовольствием. Большой позитив внесли региональные меры поддержки молодых специалистов. Про них я сначала и не думала, поэтому получение по программе «Земский доктор» 1 млн рублей, который мне выплатили в первый месяц работы, для меня стало приятным сюрпризом. Когда получаешь такую финансовую поддержку сразу после прихода на работу – это воодушевляет! А с сентября 2022 года добавилась новая ежемесячная выплата в 15 тысяч рублей, которую инициировал для участковых терапевтов наш губернатор. Финансовая помощь помогла в устройстве бытовых вопросов, позволила максимально сконцентрироваться на работе. Планирую трудиться на родной земле: пока меня интересует больше практика, но, в будущем, возможно, я вновь вернусь к обучению на более узкого специалиста – например, кардиолога или гематолога.

- Какой совет дадите сегодняшним выпускникам, которые размышляют, идти в медицину или нет…

- Надо помнить, что врач должен быть человеком не только ответственным, но и с нотками альтруизма. Мы работаем с живыми людьми, которые болеют и днем, и ночью, поэтому нужно быть очень отзывчивым, чтобы пациенты не видели в тебе равнодушия. Здесь не пройдет такое: просидел в кабинете с 8 до 16 и забыл про нее до завтра. Работа врача - это про постоянное стремление идти вперед, учиться и развиваться. Профессия дает все возможности для роста. Сейчас работать врачом перспективно: своевременные меры поддержки будут способствовать притоку в медицину новых кадров. А это очень важно, ведь здоровье – самое ценное, что есть у каждого из нас.