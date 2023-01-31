Развитию молодежи – внимание и поддержка

Министр молодежной политики Тульской области Алексей Давлетшин

В новом студенческом пространстве ТулГУ царит оживленная атмосфера. Территория поделена на два сектора: на одной половине за несколькими столами юноши и девушки обсуждают проект о бережливом отношении к природе, на другой – идет настольная логическая игра.

- В середине прошлого года здесь, на базе ТулГУ, открылось новое коворкинг–пространство, которое мы очень ждали, - рассказал Сергей Буканов, активист профкома студентов и аспирантов ТулГУ. - Нам не хватало такого места для обсуждения и представления проектов, ведения творческих диалогов. Можно и неформальные встречи проводить, смотреть фильмы, играть в настольные игры. Это удобная площадка для самореализации, комфортной работы и развития молодежи внутри университета. Открытие такого пространства даст студентам возможность реализовать амбициозные стартапы, будет способствовать взаимодействию студенческих команд, поможет в генерации идей, направленных в т. ч. на реализацию программы развития Тульской области.

Это лишь один из проектов в комплексе мер поддержки молодежи. 30 января на оперативном совещании правительства под председательством губернатора Алексея Дюмина обсудили планы по реализации регионального межведомственного проекта «Тульская область – регион для молодых».

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин

Разработать межведомственный проект, включающий в себя основные меры поддержки и мероприятия для молодежи, глава региона поручил по итогам заседания первой коллегии по молодежной политики в Тульской области, которая состоялась в июне прошлого года. Проект стал основой для региональной заявки на Всероссийский конкурс программ комплексного развития молодежной политики в регионах «Регион для молодых».

Министр молодежной политики Тульской области Алексей Давлетшин сообщил об утверждении проекта и представил его основные направления:

- Нам удалось привлечь федеральное финансирование проекта «Регион для молодых». Тульская область - в тройке лидеров среди субъектов РФ по этому показателю: на реализацию проекта получена субсидия в 229,6 млн рублей. Средства пойдут на обучение специалистов, работающих с молодежью, запуск новых проектов, развитие муниципальных молодежных центров, на проведение масштабных мероприятий.

Развитию молодежи – внимание и поддержка

Проект «Регион для молодых» предусматривает повышение квалификации и переподготовку кадров в соответствии с федеральным стандартом специалиста по работе с молодежью. В 2023 году программу повышения квалификации пройдут 260 сотрудников сферы молодежной политики. Поставлена задача до 1 апреля обеспечить доведение размера зарплаты сотрудников учреждений сферы молодежной политики до уровня зарплаты сотрудников сферы образования.

Еще одна задача - открыть современные молодежные центры во всех 26 МО региона. Сейчас в 16 муниципалитетах работают 17 таких учреждений. При поддержке губернатора идет ремонт областного молодежного центра в Туле. За счет федеральной субсидии в этом году планируется отремонтировать молодежное пространство «Этаж» в Алексине и МЦ «Проспект» в Веневе.

На меры поддержки молодежи в Тульской области выделят более 170 млн рублей. Их получат молодые учителя, ученые, семьи, предприниматели.

В Тульской области открыто региональное отделение «Движения первых»: с начала года открылось 13 первичных отделений Движения. До 1 апреля отделения должны появиться во всех образовательных организациях региона.

Особое внимание - военно-патриотическому воспитанию. Мероприятия этого блока проводит центр подготовки граждан РФ к военной службе и военно-патриотического воспитания Тульской области совместно с зональными центрами муниципалитетов. При поддержке губернатора здание центра в 2022 году капитально отремонтировано, закуплено оборудование для юнармейского движения. С октября 2022 года центр проводит занятия по программе добровольной подготовки к военной службе. Обучение прошли 353 человека.

В числе ключевых событий 2023 года: международный молодежный промышленный форум «Инженеры будущего», фестивали «Уличная классика» и «Российское движение детей и молодежи», проекты «Маршрут построен», «Молодежь – региону» и «Живой урок истории», «Большие юнармейские игры» и др. Всего на год запланировано более 70 событий.

Губернатор отметил, что в реализации межведомственного проекта большую роль играет образовательный блок. Ректор ТГПУ им. Л. Н. Толстого Константин Подрезов сообщил, что совместно с правительством области вуз запускает отдельное направление обучения по организации работы с молодежью. На это предусмотрено 24 бюджетных учебных места. Прием студентов начнется этим летом. Ректор ТулГУ Олег Кравченко рассказал, что в этом году на базе вуза откроется еще один коворкинг. К 1 сентября планируется сформировать творческий кластер университета. Для поддержки молодых ученых завершится создание молодежных лабораторий БиоХимТехЦентра.

Глава администрации Тулы Илья Беспалов доложил о развитии общественных молодежных пространств в городе. Так, начат ремонт в МЦ «Родина» (пр. Ленина, 20), планируется открытие нового молодежного пространства на базе центра «Спектр» (Тула, ул. Революции, 24).

- Важно не только максимально использовать созданную инфраструктуру, но и наполнять ее содержанием, чтобы молодежь могла реализовать себя в разных направлениях, - подвел итог губернатор Алексей Дюмин.