"Лазаревское" инвестирует в себя и людей

Интернет-магазин позволил выйти во взаимоотношениях с покупателями на качественно иной уровень.

Племенное хозяйство "Лазаревское", один из крупнейших тульских сельхозпроизводителей, завершило минувший год с расширенным ассортиментом, новыми магазинами собственной торговой сети, инвестпроектами и - выросшими в кризис рынка продуктов питания продажами. Этот, казалось бы, парадокс, имеет довольно простое объяснение, состоящее из нескольких компонентов.

- Основной "секрет" в том, что при производстве продуктов питания мы всегда ставим себя на место покупателя и задаемся вопросом: "А какой продукт я бы хотел?" - рассказывает владелец и гендиректор ООО ПХ "Лазаревское" Кристина Романовская. - И ответ всегда на поверхности: свежий, качественный, натуральный. Дело за малым, делать именно такие продукты - и поэтому за нашими сырниками, молоком, кулинарией, мясом или колбасой стоят очереди.

Наступивший год "Лазаревские лавки" начали с акций: в фирменной сети предприятия можно купить свиное рагу "Экстра" по 50 рублей за килограмм вместо 80-ти, а замороженную свиную печень по 100 рублей вместо 158. Такие скидки сохранятся вплоть до самого конца марта. Нелегкий выбор: самостоятельно изготовить печеночный паштет или оладьи - или купить их в кулинарии. Самому можно проявить фантазию, второй вариант занимает гораздо меньше времени, но в обоих случаях качество продукта - безупречно. И свиная печенка, между прочим, весьма полезна. Нормальное функционирование нервной системы, повышение уровня гемоглобина в крови, улучшенная работа почек, половой и нервной систем - приятный бонус от свиной печенки в рационе.

В Ефремове, на ул. Мира, 7, в пятницу и субботу пройдут дегустации: 3 февраля с трех до шести пополудни, а 4 февраля - с одиннадцати утра и до часу дня.

Прошлой осенью "Лазаревское" стало лауреатом региональной премии "Тульский бренд", особенность которой в том, что победителей выбирают сами туляки. В девятый раз подряд предприятие побеждает в этой премии, присуждаемой самими покупателями, свой выбор давно и однозначно сделавшими.

- Еще один момент - безупречная деловая репутация, - продолжает Кристина Романовская. - Благодаря ей мы можем позволить себе выбирать деловых партнеров и согласовывать индивидуальные условия сотрудничества.

И это сотрудничество возникает в самых неожиданных ситуациях. У "Лазаревского" давно налаженные контакты с другими поставщиками и производителями, а в прошлом году заложен семенной завод, который спустя год позволит привлечь отечественных растениеводов. Но дело в том, что бизнес-контакты завязываются и на уровне розницы. Например, одно из тульских кафе заинтересовалось "лазаревским" топленым молоком, творогом из него, и начало закупать этот продукт в онлайн-магазине предприятия на сайте store.lazarevo.ru. Они будут делать на его основе свои десерты. Эксклюзивные: творога из топленого молока в Туле не найти пока больше нигде.

Интернет-магазин позволил выйти во взаимоотношениях с покупателями на качественно иной уровень: продукты, заказанные там, приходят непосредственно с завода - свежие и без очереди. Но для любителей видеть свои покупки собственными глазами расширяется торговая сеть. Только что открылась очередная "Лазаревская лавка" в Щекино Тульской области, на ул. Лукашина, 6. В конце прошлого года заработали новые магазины в Ефремове, где их теперь сразу три, и в Алексине, там их два. Кстати, в Ефремове, на ул. Мира, 7, в пятницу и субботу пройдут традиционные дегустации. 3 февраля с трех до шести пополудни, а 4 февраля - с одиннадцати утра и до часу дня.

- Гарантом нашего успеха стала устойчивая позиция на рынке, - полагает Кристина Романовская. - Она базируется на правильной бизнес-модели, созданной моим отцом. Во главе угла освоение новых производств, приобретение техники, внедрение современных технологий, строительство новых объектов - инвестиции в самих себя. Плюс - контроль процесса от поля до прилавка.

Постоянное развитие хозяйства требует все новых людей, найм на предприятие новых сотрудников не прекращается. В "Лазаревском" - одни из самых высоких зарплат по отрасли в регионе, но кроме того, здесь свой, особенный подход к работникам. Описывается он понятием "семья": семейные отношения - один из главных принципов работы. Трудовых династий на предприятии несколько десятков, дети часто приходят работать к родителям. А второй принцип - возможность роста, квалификации и карьеры. Делать дело, которое оценят земляки, соседи - прекрасный стимул.

Для любителей видеть свои покупки собственными глазами расширяется фирменная торговая сеть.

ООО ПХ "Лазаревское".

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