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Здоровье31 января 2023 8:40

Коронавирус в Тульской области: 37 новых случаев заболевания за последние сутки на 31 января

Показатель заболеваемости с небольшим колебанием сохраняется на одном уровне
Источник:kp.ru
Коронавирус в Тульской области: 37 новых случаев заболевания за последние сутки на 31 января

Коронавирус в Тульской области: 37 новых случаев заболевания за последние сутки на 31 января

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Выздоровели за минувшие сутки от коронавируса, по данным на 30 января, 4 человека, а в целом с начала пандемии коронавирусной инфекции в Тульской области излечились 182 713 человек. При этом госпитализирован в тяжелом состоянии 7 человек.

С марта же месяца 2020-го в Тульском регионе COVID-19 заболели 188 595 человек.

За сутки умер 1 человек, а в целом с начала пандемии от коронавируса умерли 5 360 жителей региона.

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