Коронавирус в Тульской области: 37 новых случаев заболевания за последние сутки на 31 января Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Выздоровели за минувшие сутки от коронавируса, по данным на 30 января, 4 человека, а в целом с начала пандемии коронавирусной инфекции в Тульской области излечились 182 713 человек. При этом госпитализирован в тяжелом состоянии 7 человек.

С марта же месяца 2020-го в Тульском регионе COVID-19 заболели 188 595 человек.

За сутки умер 1 человек, а в целом с начала пандемии от коронавируса умерли 5 360 жителей региона.