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Общество31 января 2023 7:10

На заседании оперативного штаба в Туле обсудили обследование укрытий гражданской обороны

Обстановка в Тульской области стабильная и находится под контролем
Источник:kp.ru
На заседании оперативного штаба в Туле обсудили обследование укрытий гражданской обороны

На заседании оперативного штаба в Туле обсудили обследование укрытий гражданской обороны

Фото: материалы пресс-служб

30 января в Туле прошло заседание оперативного штаба, которое создано в связи с действием на территории региона режима повышенной готовности. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Руководители силовых структур доложили Алексею Дюмину, что оперативная обстановка стабильная и находится под контролем.

Начальник Главного управления МЧС РФ по Тульской области перечислил комплексы мероприятий по обеспечению гражданской обороны в нашем регионе. В том числе, речь шла о плановом обследовании укрытий ГО во всех муниципалитетах, включая критически важные объекты и объекты оборонно-промышленного комплекса, а также подвальных помещений многоквартирных домов. Вопрос находится на контроле регионального управления МЧС.

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