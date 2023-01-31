На заседании оперативного штаба в Туле обсудили обследование укрытий гражданской обороны Фото: материалы пресс-служб

30 января в Туле прошло заседание оперативного штаба, которое создано в связи с действием на территории региона режима повышенной готовности. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Руководители силовых структур доложили Алексею Дюмину, что оперативная обстановка стабильная и находится под контролем.

Начальник Главного управления МЧС РФ по Тульской области перечислил комплексы мероприятий по обеспечению гражданской обороны в нашем регионе. В том числе, речь шла о плановом обследовании укрытий ГО во всех муниципалитетах, включая критически важные объекты и объекты оборонно-промышленного комплекса, а также подвальных помещений многоквартирных домов. Вопрос находится на контроле регионального управления МЧС.