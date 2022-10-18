Командир пожарных-спасателей из Тульской области отправился в зону СВО добровольцем Фото: материалы пресс-служб

Командир отделения 73 пожарно-спасательной части в Суворове Тульской области Станислав Коротков принял решение стать добровольцем и принять участие в специальной военной операции в рядах вооруженных сил Российской Федерации. 4 октября Коротков уволился из пожарно-спасательной части ГУ МЧС России по Тульской области, заключил контракт с Министерством обороны РФ и убыл к месту прохождения службы. «С начала спецоперации я постоянно следил за развивающейся обстановкой, переживал. Так как я патриот своей страны, мной было принято решение принять участие в СВО. Семья с пониманием отнеслась к моему решению, а вот друзья и знакомые пытались всячески отговорить, но я был уверен в своем решении», - заявил Станислав. Коллеги отзываются о Короткове как о грамотном специалисте, надежном товарище и лучшем командире отделения.