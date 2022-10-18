Николай Воробьев:Проект «Моя карьера с «Единой Россией» откроет новые возможности для самореализации

Защита трудовых прав и карьерный рост женщин станут отдельным направлением партпроекта «Моя карьера с «Единой Россией».

Защита трудовых прав и карьерный рост женщин станут отдельным направлением партпроекта «Моя карьера с «Единой Россией». Об этом сообщил координатор направления «Хорошая работа – достаток в доме» народной программы «Единой России», замруководителя думской фракции партии Андрей Исаев на ВКС, где подводились первые итоги проекта. Координацией работы по вопросам женского трудоустройства займётся депутат Госдумы Татьяна Дьяконова.

Участницами проекта станут жёны мобилизованных и других категорий военнослужащих, сотрудников, которые несут службу в органах МВД, федеральной противопожарной службе, учреждениях органов уголовно-исполнительной системы, органов принудительного исполнения РФ, войсках нацгвардии, ветеранов военных действий.

«7 октября Президентом был подписан и вступил в силу закон, принятый по инициативе «Единой России». Он бронирует рабочее место за мобилизованными и ушедшими добровольно на СВО. В этом же законе содержится норма, по которой супруги таких военнослужащих, если они воспитывают ребёнка до 17 лет, не могут быть направлены в командировки, привлечены к сверхурочной работе и работе в выходные и праздничные дни без письменного согласия. При сокращении штата на производстве за данными супругами закрепляется первоочередное право, чтобы они остались на работе. Наша с вами задача – добиться того, чтобы нормы закона неукоснительно исполнялись. И новые трудовые права, которые появились у женщин, не нарушались», – сказал Андрей Исаев.

Как подчеркнула Татьяна Дьяконова, цель направления партпроекта – чтобы федеральные механизмы, которые помогают женщинам получать профессиональную поддержку перед повышением квалификации, четко работали и стали полноценными социальными лифтами.

«Трудоустройство мамы с ребёнком - это не то же самое, что трудоустройство безработного, студента или инвалида. Нужно предусмотреть возможность оставить ребёнка на время прохождения переподготовки. Эти категории женщин должны получить дополнительную возможность, чтобы справляться с трудностями», - отметила Татьяна Дьяконова.

Напомним, партийный проект «Моя карьера с «Единой Россией» создан для оказания информационной и консультационной поддержки работникам и работодателям.

В собеседованиях, тестированиях и консультациях при поиске работы принимают участие эксперты и депутаты, которые смогут ходатайствовать перед работодателями. Также в рамках проекта организуются приёмы экспертов-юристов от работодателей и сотрудников служб занятости, которые дают консультации по развитию карьеры, написанию резюме и успешному прохождению собеседований.

«С первых дней специальной военной операции представители женсоветов, Союза женщин России, Союза пенсионеров, сообществ многодетных семей и других организаций включились в работу по оказанию помощи жителям Донбасса, – отметил секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», председатель Тульской областной Думы Николай Воробьев. – А сегодня активистки этих и других общественных объединений, матери, жены, бабушки стараются поддержать боевой дух наших мобилизованных земляков, военнослужащих. При участии женских движений совместно с «Единой Россией» создаются новые социальные проекты, и мы всегда рады такому сотрудничеству. Партийные инициативы помогают женщинам найти и проявить себя в волонтерстве, образовании, предпринимательстве, профессиональной подготовке, в других сферах. Проект «Моя карьера с «Единой Россией» откроет для них новые возможности для самореализации».