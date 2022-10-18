ЖК «Новая Тула» - место, где хочется жить

Заходите на сайт 3snt.ru и выбирайте свою квартиру мечты в ЖК «Новая Тула».

Что такое осень? Это время гармонии и умиротворения. Это красота природы за окном и тихие вечера в уютной квартире с чашечкой горячего чая. Это волшебное время, которое так здорово проводить дома, в расслабляющей и приятной атмосфере.

Хотите, чтобы уже следующей осенью эти красивые слова стали вашей реальностью? Тогда смело заходите на сайт 3snt.ru и выбирайте свою квартиру мечты в ЖК «Новая Тула».

«Новая Тула» станет местом вашего спокойствия и гармонии не только в чудесные по красоте осенние дни… Здесь будет комфортно в любое время года!

«Новая Тула» станет местом вашего спокойствия и гармонии.

Уютные дворы жилого комплекса, благоустроенные скверы и аллеи располагают к неспешным прогулкам. А в случае непогоды так приятно оказаться дома. Индивидуальное поквартирное отопление позволяет создавать свой микроклимат, чтобы полноценно наслаждаться теплом и спокойной семейной атмосферой.

Не надо никуда спешить, поскольку рядом расположено все, что нужно для счастливой и комфортной жизни - гипермаркет, спорткомплекс, детские игровые площадки, школы, детские сады и поликлиника.

А если хотите полюбоваться историческими достопримечательностями Тулы, у вас не уйдет на это много времени. Всего 15 минут на машине, и вы уже на проспекте Ленина.

Качество в деталях

При реализации своих проектов компания 3S Group использует только качественные материалы и современные строительные технологии. Стены домов в «Новой Туле» выполнены из прочного силикатного кирпича на ленточном фундаменте. Дома надежно утеплены по технологии мокрого фасада. Скатная кровля отлично защищает здание от прямых солнечных лучей и влаги. Качественные стеклопакеты с тройным остеклением обеспечивают прекрасную шумоизоляцию.

Устали от низких потолков, маленьких комнат и небольшой кухни? Тем более приглядитесь к новому микрорайону «Новая Тула»!

Площадь квартир здесь от 39 до 92 кв. метров. Вам не будет тесно даже в обычной «однушке». Размер самой маленькой кухни - почти 11 кв. метров, есть возможность объединить ее с лоджией для увеличения пространства.

В просторных спальнях и гостиных от 14, 6 кв. метров найдется место каждому члену семьи.

В квартирах «Новой Тулы» есть возможность самостоятельного зонирования пространства. Обилие «мокрых» зон, окон и лоджий позволяют легко это сделать.

Полная свобода и никаких ограничений благодаря «королевским» размерам вашего нового жилья! Новый комплекс будет разной этажности: можно выбрать квартиру в пятиэтажке или в высотке – как пожелаете.

Говорят, что общая картинка складывается из отдельных эпизодов, все так и есть! В «Новой Туле» предусмотрели каждую деталь, чтобы сделать вашу жизнь максимально комфортной на долгие-долгие годы.

Чтобы стать владельцем жилья в активно строящемся микрорайоне на Калужском шоссе, не надо ждать долго! Первые новоселы получат ключи летом 2023 года.

Первые новоселы получат ключи летом 2023 года.

Купить просто

Заинтересовались? Тогда начинаем! Покупка квартиры – это приятный и вовсе не утомительный процесс. Вас сегодняшнего, только мечтающего о современном просторном жилье, от вас завтрашнего – владельца квартиры в «Новой Туле» - отделяет всего 5 шагов.

1) Зайдите на наш сайт 3snt.ru, чтобы выбрать понравившуюся вам квартиру. Советуем посмотреть сразу несколько вариантов и отобрать особенно понравившиеся.

2) Оставьте заявку и дождитесь звонка менеджера застройщика. Вас запишут на просмотр. Чтобы попасть на экскурсию, можно также позвонить в офис продаж по телефону: 8 (4872) 52-00-02.

3) Выберите подходящий для вас способ оплаты: наличные, ипотека, в том числе с господдержкой, сертификаты (в т. ч. военный), материнский капитал или беспроцентная рассрочка от застройщика.

4) Соберите и подпишите необходимые документы. Их гораздо меньше, чем кажется.

5) Дождитесь сдачи дома и получите ключи.

На самом деле, алгоритм прост и прозрачен. Тем более что компания-застройщик заранее позаботилась о том, чтобы покупка была максимально комфортной и приятной. Персональный менеджер будет сопровождать вас на всех этапах сделки, вы не почувствуете себя брошенным ни на минуту.

Осталось самое последнее – принять решение! А если оно уже принято, то следуем алгоритму и наблюдаем, как буквально на глазах растет и хорошеет ваш новый микрорайон.

Отчет о ходе строительства можно посмотреть на сайте застройщика или в группах компании в социальных сетях.

В честь дня своего рождения компания запустила акцию: с 14 октября 2022 года всего 50 квартир можно будет приобрести по специальной цене - от 75 000 рублей за кв. метр. Подробности узнавайте у менеджеров 3S Новая Тула. Успейте купить до конца этого года, предложение ограничено.

Отчет о ходе строительства можно посмотреть на сайте застройщика или в группах компании в социальных сетях.

ООО «СЗ «Три Эс Новая Тула»

Офис продаж:

г. Тула, ул. Благовещенская, 6, тел. (4872) 52-00-02

3snt.ru

С проектной документацией можно ознакомиться на сайте наш.дом.рф