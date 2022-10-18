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Общество18 октября 2022 8:17

В Тульской области упорядочили работу по бронированию от мобилизации сотрудников предприятий

Задача предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность региона, - оформить документы на своих работников
Источник:kp.ru
В Тульской области упорядочили работу по бронированию от мобилизации сотрудников предприятий

В Тульской области упорядочили работу по бронированию от мобилизации сотрудников предприятий

Фото: Арина ВОРОНЦОВА

17 октября на оперативном совещании в правительстве Тульской области обсудили вопросы, касающиеся частичной мобилизации.

В частности, коснулись вопроса бронирования от мобилизации. Председатель регионального комитета по мобилизационной подготовке сообщил, что по поручению губернатора в регионе упорядочили работу по бронированию сотрудников предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность региона. Задача предприятий – оформить документы на своих работников.

Главам администраций муниципалитетов было поручено лично контролировать ход работы по бронированию и отслеживать прохождение этой процедуры на всех этапах. А заместителям губернатора и зампредам правительства – отслеживать соответствие бронируемых предприятий и сотрудников критериям.

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