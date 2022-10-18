В Тульской области упорядочили работу по бронированию от мобилизации сотрудников предприятий Фото: Арина ВОРОНЦОВА

17 октября на оперативном совещании в правительстве Тульской области обсудили вопросы, касающиеся частичной мобилизации.

В частности, коснулись вопроса бронирования от мобилизации. Председатель регионального комитета по мобилизационной подготовке сообщил, что по поручению губернатора в регионе упорядочили работу по бронированию сотрудников предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность региона. Задача предприятий – оформить документы на своих работников.

Главам администраций муниципалитетов было поручено лично контролировать ход работы по бронированию и отслеживать прохождение этой процедуры на всех этапах. А заместителям губернатора и зампредам правительства – отслеживать соответствие бронируемых предприятий и сотрудников критериям.