Тула
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тула
+14°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество18 октября 2022 7:44

Алексей Дюмин: туляки не следят за своим здоровьем и не проходят диспансеризацию

Есть случаи, когда серьезные заболевания находят у мобилизованных во время прохождения комиссии
Источник:kp.ru
Алексей Дюмин: туляки не следят за своим здоровьем и не проходят диспансеризацию

Алексей Дюмин: туляки не следят за своим здоровьем и не проходят диспансеризацию

Фото: Алексей ФОКИН

В рамках обсуждения вопросов частичной мобилизации в правительстве Тульской области17 октября министр здравоохранения региона доложил, что в призывных пунктах работает 18 медицинских бригад, для этого задействовали 90 врачей. Все бригады имеют доступ к информационной системе здравоохранения.

Тем не менее, есть случаи, когда серьезные заболевания обнаруживаются у прибывших по призыву мужчин во время прохождения комиссии.

«Частичная мобилизация показала, что наши мужчины чаще всего не следят за своим здоровьем. У некоторых и в 35 лет нет карточки в поликлинике, потому что они ни разу не обращались к врачам. В регионе созданы все условия для прохождения диспансеризации. Эта работа должна быть активизирована, в том числе и через работодателей», – подчеркнул Алексей Дюмин.

ИнтересноеЧастичная мобилизация в России