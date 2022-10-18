Алексей Дюмин: туляки не следят за своим здоровьем и не проходят диспансеризацию Фото: Алексей ФОКИН

В рамках обсуждения вопросов частичной мобилизации в правительстве Тульской области17 октября министр здравоохранения региона доложил, что в призывных пунктах работает 18 медицинских бригад, для этого задействовали 90 врачей. Все бригады имеют доступ к информационной системе здравоохранения.

Тем не менее, есть случаи, когда серьезные заболевания обнаруживаются у прибывших по призыву мужчин во время прохождения комиссии.

«Частичная мобилизация показала, что наши мужчины чаще всего не следят за своим здоровьем. У некоторых и в 35 лет нет карточки в поликлинике, потому что они ни разу не обращались к врачам. В регионе созданы все условия для прохождения диспансеризации. Эта работа должна быть активизирована, в том числе и через работодателей», – подчеркнул Алексей Дюмин.