За неделю горячая линия Тульской области по частичной мобилизации приняла 1360 звонков Фото: материалы пресс-служб

17 октября на оперативном совещании под председательством Губернатора Алексея Дюмина обсудили вопросы, касающиеся частичной мобилизации.

Так, министр по информатизации, связи и вопросам открытого управления Тульской области доложил, что на прошлой неделе Служба «122» приняла 1360 звонков по частичной мобилизации.

Среди обращений стало больше звонков, касающихся финансовых вопросов: дополнительных выплат и жалования мобилизованным, кредитных обязательств и ипотеки. Начали поступать звонки и по социальным гарантиям. Люди спрашивают о поддержке семей мобилизованных и выплатах родственникам. Напомним, ранее мы сообщали, что в правительстве региона разъяснили по срокам и размерам выплат.

Кроме того, туляков по-прежнему волнуют вопросы о месте прохождения службы, экипировке, условиях проживания и питания мобилизованных. Специалисты предоставляют заявителям всю необходимую информацию. Как доложил военный комиссар Тульской области Александр Сафронов, между Правительством Тульской области и командованием воинских частей для получения сведений о мобилизованных гражданах налажено взаимодействие, а военная прокуратура региона ведет непрерывный контроль за выполнением мобилизационных мероприятий.

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